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Все про:марш (213) ЛГБТ-спільнота (152)

 Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві

Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою "КиївПрайд" (KyivPride), відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

"23 червня, в неділю, в Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019", - йдеться в повідомленні на сторінці КиївПрайд у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цього року основною темою заходу стане "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"

Деталі маршу будуть повідомлені за тиждень до його проведення, орієнтовний час - з 8.00 до 15.00.

Посольство США в Україні висловило свою солідарність всім, хто прагне рівності. "Ми солідарні з усіма, хто прагне рівності і виступає проти дискримінації", - йдеться в повідомленні на сторінці диппредставництва в Фейсбуці. Пост проілюстровано фотографією прапора-веселки - міжнародного символу ЛГБТ-спільноти.

Читайте також: ЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130505
 
 
 Топ коментарі
 
А зеленский только уехал в Брюссель((( А мог же принять участие в єтом параде Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 2736
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А зеленский только уехал в Брюссель((( А мог же принять участие в єтом параде Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 2736
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тю блин, я дату не розглядел. знач он еще успеет. все в его руках
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Очередная сессия Верховной Рады? Так у них каждое пленарное парад - когда на работу идут
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Я не пойму чего эти геи постоянно в парадах? Кто их притесняет? Или они хотят навязать всем украинцам нетрадиционную ориентацию? Тогда давайте каждый день парад всех кто с традиционной ориентацией, потому что получается дискриминация.Не мешало бы тем кто на параде по окончании его сходить в военкомат и попроситься на фронт защищать сначала Украину. А то они защищают только свою сексуальную ориентацию, а за них кто -то должен воевать.
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Ні. Там у них в «Кварталі 95» є заводна вєщь: «Скажитє как єго зовут», кавер на Буратіно...
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ничего, ты его заменишь возьмешь знамя и пойдешь во главе колоны
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"Ну какая радуга без зеленого цвета ?" - подумал сын украинской охлократии и особа приближенная к сепаратору, отправляясь в столицу толерантности. И крикнул своим единомышленникам в Фейсбук: "Мысленно вместе, одетыми мы не сдадимся! Союз рояля и орала! И не только."
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Слышал, Шо в этом году на Троещине будут гузнами своими трясти...
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Только порохоботы и им подобные могут устраивать такое.. позор..СОДОМ НЕ ПРОЙДЕТ!!!!
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Гомофобия? Латентный? Хотя судя по последним словам - кацап.
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ну ладно Содом, а Гоморра то хоть пройдет?
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Геморра...- после принудительного прохождения Содома! Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 991
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Сорос башляет. Это такая европизация?
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Зе нету.... Кто же возглавит марш????
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ты сгодишься, наденешь свои стринги и пойдешь Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 6678
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От маю чуйку, що тут Нацжони покажуть свою любов до України.😊
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Не будет их там в этом году. Когда будет идти марш - они тортики "Рошен" топтать будут Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 8914
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Казкові свідки секти 24 відсотків приймають участь? Бо олешко образиться!)
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Вот за что люблю такие прайды - что они проходят вОвремя. Смотришь - и сердце радуется, люди цветные, веселые, сами живут и нам жизнь украшают. Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 8963

И кагбэ нету войны, кагбэ усё в ажуре. Любитеся и размножайтеся!

Впрочем, о размножении - это я лишнее сболтнула. Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 6231
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Мылишся, чтоб тебя усыновили? Я тока за! Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 7388
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73% посчитали, что война не главная проблема в стране и выбрали президентом комика. Теперь они жуют попкорн в ожилании шоу "Комик против гомиков".
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А Луценко с однопартицами подтянется? ( Он же тоже пасив со слов пашинского.) Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 394
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Ну Пашинский, судя с его обизнаности, возглавит!
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В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы.

Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 4847
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ужас! и Литва...как-то обиделась или не увидела (сделала вид что не увидела)
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А чего не роиССи? Как по мне, то больше похоже. Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 6653
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Посольство США в Украине выразило свою солидарность всем, кто стремится к равенству. "Мы солидарны со всеми, кто стремится к равенству и выступает против дискриминации", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Фейсбуке. Пост проиллюстрирован фотографией флага-радуги - международного символа ЛГБТ-сообщества.Источник: https://censor.net.ua/n3130505

Радуга не отражает сущность и смыслов ЛГБТ движения....
Нужно что бы плакаты с долбящими в дупы мужиками....
Это было бы честно и информативно....- долой предрассудки и дискриминацию...!!!
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Это не флаг радуги. У радуги семь цветов. У извращенцев на флаге нет голубого цвета.
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И на плакате лидер Европейской Солидарности берёт за щёку.

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На этих парадах нет ни одного гомика. Одни проплаченные напомаженные истоты.
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Марш британської агентури. Пару сотень агентів на утриманні (плюс трохи божевільних), кілька іноземців. І всю цю зграю охоронятиме дивізія ментів.
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А когда состоится Марш равенства "КиевПрайд" для педофилов, чем они хуже гомиков!?
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Киев!!! Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 6128
Мы в отсталой провинции с гордость наблюдаем за вами...
Какие же вы все таки передовые...!!!
А у нас здесь, на марш извращенцев и пару человек тяжело найти....
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У фсбшних "націоналістів" це буде саме той день, який годує рік
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Ти вже мабуть нові стрінги перед дзеркалом приміряєш, зеклоунобот.
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Пачиму Парашенка не высказался па этаму поваду!??? Требуем афициальнава заявления Парашенка!!! Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 348
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Спрашивай у клоуна, он теперь отвечает за гей парады в том числе.
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Пусть ходят. Игнорировать их и все - лучшее, что мы можем сделать. Не будет никакой реакции - не будет и интереса в подобных акциях.
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А їм чхати на інтерес - вони бабки сороса відробляють.
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Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве

шо?)и,депутатишки тоже пойдут?)или их будет один шляжко предствалять?)))
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пуканчики упоротых в опасносте, все боящиеся за свои дырки в районе крупа на Киев, доказывать, что геям могут противостоять только ****** )))
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Порошенко возглавит, большего ****** в Украире нет.....
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Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 5844
держи букет любимый друг!
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
(блок продажных папуасов)
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А-а? Так это была реклама?
Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 9784
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Мерзость. Расстреливать без следсвтия . Или как самый минимум физическая кастрация без наркоза.
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Ляшко там просто гость, квартал95 - почетные гости, а вот Лещенко там главный. Как по форме, так и по сути.
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Гомосексуализм как и гетерофобия - ЭТО НЕНОРМАЛЬНО!
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одного понять не могу (нет...и ото )))) я тоже не понимаю)))))
я о другом - хотите ходить парадом и хрен знает в чем - устройте шоу в цирке, на стадионе, за городом.... ну почему именно по главной улице с оркестром?
а если при всех демократических и толерантных взглядах на это основной массе нормального городского населения просто противно смотреть? разве не нужно учитывать другое мнение?
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главная улица дороже стоит, бабло побеждает зло Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 7403
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Разве львы гомики, почему заднеприводные дуполазы себя называют прайдом?
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73%, вас ожидает незабываемое шоу "Комик против гомиков".
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что за шоу? ты будешь в стрингах на сцене плясать? Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 262
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Ударим гей-парадом по демографическому кризису! Э-ге-гей!
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Уверен там будут нац дружины только безобидных геев они герои гонять,а выйти потребовать отставки авакова, для этого яйца нужны,которые у них нет,для мальчика убитого мусорами
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"Ну какая радуга без зеленого цвета ?" - подумал сын украинской охлократии и особа приближенная к инкубатору, отправляясь в столицу толерантности. И крикнул своим единомышленникам в Фейсбук: "Мысленно вместе, одетыми мы не сдадимся! Союз рояля и орала! И не только."
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Почему в Киеве, почему не вдоль линии разграничения?
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Не пойму, почему все возбуждаются в преддверии марша. Наоборот бы, сделать более грандиозный масштаб, приехали бы туристы, гости, выручка Киеву и заведениям. Ведь позитивное мероприятие: музыка играет, все радуются, танцуют, мне даже чем-то испанский фестиваль самбы напоминает. Неужели, если ваш ребенок увидит дяденьку в бикини, он станет гомиком? Ну бред же. Сейчас полно девушек, парней с разноцветными волосами, пусть будут бородатые женщины, усатые девушки... Какая это пропаганда? Типа, посмотри, сынок, какие красивые дяди - хочешь таким же стать ? )
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кому Вы объясняете? у половины населения мышление 19 века.
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До речі остання чверть дев'ятнадцятого століття - період коли середній розумовий розвиток людства досяг найвищої точки. С того часу людство розумово деградує. Так що - мерсі за комплімент
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икона, лучина. в среднем по росс империи читать умело не более 30%. да. таки я сделал комплимент.
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Злые просто. И нетерпимые ко всему, что не влазит в их скрепный мир.
А про "дети увидят" - это всего лишь оправдание собственной жестокости. Дескать, я ж не агрессивный урод, я вон, о детях беспокоюсь, ради этого я в живого человека камнями кидать буду и избивать его. То, что это увидят дети - это норм.
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Ще жоден педік не пояснив - для чого їм влаштовувати свої прайди на вулицях і чому вони не можуть збиратися як вище було сказано - на стадіоні в театрі чи спортзалі. Не хочеш спробувати?
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А почему не в подвале сразу, чтоб точно никто их не увидел? Кто вправе им запрещать и устанавливать места где им разрешено собираться?
Они такие же граждане, как ты и я, имеют такой же паспорт и права,как ты и я и могут собираться там, где хотят. Ка и ты и я.
Собственно, ответ на твой вопрос почему на улице.
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Меня в детстве мой папа порол ремнем за проступки,за что благодарен ему. Я стал человеком (офицером) а не уркой и наркоманом.
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А во главе парада Зеля и 95 квартал. Это будет грандиозное шоу где все маски(одежда тоже) будут сброшены.
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73% одобряют то что в Библии есть самым страшным грехом-содомия. Шабаш нечисти и бесовщины. Поэтому и топит вас и ураганы сильные бушуют на Украине.
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Князь Владимир с того света рвет и мечет от злости что в его святом Киев-Граде шабаш Содома .
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Придется терпеть гомосятину. Украина же це Европа.
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Ну,ну..долго ли терпеть ? А может раздавить гадину Содома в ее логве.
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Я люблю женщин ,это природно и здорово. А трахать мужика в волосатую задницу или еще хуже подставлятся это мерзко и гадко. Тьфу....
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Таких как ты в казарму на пол года и смотри человеком стал бы...
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помню, как в 70-80-х годах в СССР в каждом общественном туалете (мужском) были надписи типа "сосу член" и номер телефона.
А теперь - прады - парады. Вон оно как
Вырождение прогрессирует и наступает
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Раньше в детей примером Герои были военные или те кто строил,лечил,конструировал,путешествовал а теперь всякая рвань и звиздень голозадая..тьфу..
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Сколько раз в году подобная пуйня уже происходить стала?
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