 Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві

"23 червня, в неділю, в Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019", - йдеться в повідомленні на сторінці КиївПрайд у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Цього року основною темою заходу стане "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"
Деталі маршу будуть повідомлені за тиждень до його проведення, орієнтовний час - з 8.00 до 15.00.
Посольство США в Україні висловило свою солідарність всім, хто прагне рівності. "Ми солідарні з усіма, хто прагне рівності і виступає проти дискримінації", - йдеться в повідомленні на сторінці диппредставництва в Фейсбуці. Пост проілюстровано фотографією прапора-веселки - міжнародного символу ЛГБТ-спільноти.
И кагбэ нету войны, кагбэ усё в ажуре. Любитеся и размножайтеся!
Впрочем, о размножении - это я лишнее сболтнула.
Радуга не отражает сущность и смыслов ЛГБТ движения....
Нужно что бы плакаты с долбящими в дупы мужиками....
Это было бы честно и информативно....- долой предрассудки и дискриминацию...!!!
Мы в отсталой провинции с гордость наблюдаем за вами...
Какие же вы все таки передовые...!!!
А у нас здесь, на марш извращенцев и пару человек тяжело найти....
шо?)и,депутатишки тоже пойдут?)или их будет один шляжко предствалять?)))
держи букет любимый друг!
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
(блок продажных папуасов)
Смилее вбой!
я о другом - хотите ходить парадом и хрен знает в чем - устройте шоу в цирке, на стадионе, за городом.... ну почему именно по главной улице с оркестром?
а если при всех демократических и толерантных взглядах на это основной массе нормального городского населения просто противно смотреть? разве не нужно учитывать другое мнение?
А про "дети увидят" - это всего лишь оправдание собственной жестокости. Дескать, я ж не агрессивный урод, я вон, о детях беспокоюсь, ради этого я в живого человека камнями кидать буду и избивать его. То, что это увидят дети - это норм.
Они такие же граждане, как ты и я, имеют такой же паспорт и права,как ты и я и могут собираться там, где хотят. Ка и ты и я.
Собственно, ответ на твой вопрос почему на улице.
А теперь - прады - парады. Вон оно как
Вырождение прогрессирует и наступает