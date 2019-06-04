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Все про:Ар'єв (215) Європарламент (396) Самопоміч (285) Блок Петра Порошенка (679) Сироїд (159) Європейська Солідарність (4)

 ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового

Найбільша політична організація в Європі "Європейська народна партія" прийняла як спостерігачів партії "Європейська солідарність", раніше перейменована з БПП, і "Самопоміч".

Про це повідомив у Facebook глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового 01

"ЄНП ухвалила рішення про прийняття "Європейської Солідарності" в статусі спостерігача (статус членства для партій із країн, які не входять до складу ЄС). Рішення набуває чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву і має за цей час працювати в рамках імплементації антикорупційної стратегії ЄНП і завершити трансформаційні процеси в партії", - написав він.

"На фото – делегація "Європейської Солідарності" з президентом ЄНП Джозефом Доулем", - додав Ар'єв.

Крім того, ЄНП прийняла партію "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомила у Facebook віцеспікер парламенту, член партії Оксана Сироїд.

ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового 02

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

Зазначимо, ЄНП об'єднує 75 партій-учасниць із 40 країн, 12 глав держав і урядів, 14 європейських комісарів (включно з президентом Єврокомісії). У неї найбільша фракція в Європейському парламенті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130504
 
   
 Топ коментарі
 
Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
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наблюдатели мля)))
это типа почетные члены?)
пепа решил прикрыть своё жадное безразмерное очко очередной ксивой на всякие случай?)
а с садовым за выборы такой же бумажкой рассчитался?)
статус наблюдателя ЕНП гарантирует уголовную неприкосновенность?)
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За счет бюджета стряпают там свои делишки а потом скулят, что Россию в ПАСЕ обратно приняли пока они Порошенко и его воров в ЕНП продвигали.
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Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
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С Европейской Солидарностью попали в самую цель - настоящая народная партия из миллионеров и коррупционеров ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 356
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а шо? Нам, зелеботам, обидно! Мы ж не лохи позорные! За нами шо, было голожопое? ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 2377
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Впрочем, если рассматривать порохоботов как часть народа, которая уважает воров и коррупционеров, и какой партия Порошенко ЕвроСоль пользуется у них популярностью, то может существовать и близость идеологий ЕвроСоли и ЕНП.
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Европа еще не знает ,шо в Украине ,крадии могут называться европейскими патриотами и прочей заманухой. -
Игорь Тальков - Глобус текст песни

Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
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За счет бюджета стряпают там свои делишки а потом скулят, что Россию в ПАСЕ обратно приняли пока они Порошенко и его воров в ЕНП продвигали.
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Теперь следите за мониторами и серверами. На всякий случай.)))
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Сервера тяжёлые. В рекомендованном вам тексте замените это слово на розетки.
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наблюдатели мля)))
это типа почетные члены?)
пепа решил прикрыть своё жадное безразмерное очко очередной ксивой на всякие случай?)
а с садовым за выборы такой же бумажкой рассчитался?)
статус наблюдателя ЕНП гарантирует уголовную неприкосновенность?)
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Это означает как я понимаю, что их бы приняли в ЕНП без слова "наблюдатели", но не могут т.к. Украина не член ЕС.
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а зачем им в ЕНП?
кто то хочет стать самыми нищими и корумпироваными?
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Я бы поставил вопрос наоборот: зачем ЕНП нужны коррумпированные миллионеры?
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Может они не коррумпированны, доказательств нету, может злые языки наговаривают.
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Не бережёшь ты себя, Владимир Игоревич! Всё о народе думаешь...
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