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Все про:Ар'єв (215) Європарламент (397) Самопоміч (285) Блок Петра Порошенка (679) Сироїд (160) Європейська Солідарність (4)

 Партія "Самопоміч" вступила в ЄНП. Партії "Європейська солідарність" і "Народний фронт" отримали статус спостерігачів (оновлено)

Європейська народна партія (ЄНП) прийняла рішення про надання статусу спостерігача українській партії "Самопоміч", а при виконанні низки умов може надати такий само статус "Європейській солідарності" Петра Порошенко (раніше БПП) і "Народному фронту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили в прес-службі ЄНП.

Заявки трьох українських партій на входження в сім'ю партій ЄНП розглядалися разом на засіданні політичної асамблеї, що відбулася у вівторок у Брюсселі. За його підсумками ЄНП задовольнила в повному обсязі одну із заявок.

"Політична асамблея прийняла "Об'єднання Самопоміч" як свого члена-спостерігача", - йдеться в офіційному повідомленні.

Що стосується інших партій, як ідеться в повідомленні, рішення не є остаточним. "Члени Політичної асамблеї також домовилися, що після виборів, які наближаються, статус спостерігача буде надано також "Європейської солідарності" і "Народному фронту". Їхнє членство набере сили за двох умов - продовження співпраці (з ЄНП) у рамках антикорупційної стратегії та підтвердження статусу життєздатної політичної сили", - підкреслили в партії.

У коментарі "Європейській правді" там пояснили, що остаточну оцінку виконанню цих вимог має дати керівництво партії, політасамблея не буде розглядати цей запит повторно.

Раніше народний депутат Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, що рішення по "Європейської солідарності" набере в сили у вересні, адже партія тільки лише змінила назву (колишня назва - Блок Петра Порошенка "Солідарність"). У Брюсселі цю деталь не підтверджують.

"ЄНП ухвалила рішення про прийняття "Європейської Солідарності" в статусі спостерігача (статус членства для партій із країн, які не входять до складу ЄС). Рішення набуває чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву і має за цей час працювати в рамках імплементації антикорупційної стратегії ЄНП і завершити трансформаційні процеси в партії", - написав він.

"На фото – делегація "Європейської Солідарності" з президентом ЄНП Джозефом Доулем", - додав Ар'єв.

Партія Самопоміч вступила в ЄНП. Партії Європейська солідарність і Народний фронт отримали статус спостерігачів 01

Крім того, ЄНП прийняла партію "Об'єднання "Самопоміч". Про це повідомила у Facebook віцеспікер парламенту, член партії Оксана Сироїд.

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

Партія Самопоміч вступила в ЄНП. Партії Європейська солідарність і Народний фронт отримали статус спостерігачів 02

"Європейська народна партія прийняла рішення про прийняття "Самопомочі" до своєї родини! Прийняття як політичної сили, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям та боротьбі з корупцією", - написала вона.

Зазначимо, ЄНП об'єднує 75 партій-учасниць із 40 країн, 12 глав держав і урядів, 14 європейських комісарів (включно з президентом Єврокомісії). У неї найбільша фракція в Європейському парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130504
 
 
 Топ коментарі
 
Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
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наблюдатели мля)))
это типа почетные члены?)
пепа решил прикрыть своё жадное безразмерное очко очередной ксивой на всякие случай?)
а с садовым за выборы такой же бумажкой рассчитался?)
статус наблюдателя ЕНП гарантирует уголовную неприкосновенность?)
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С Европейской Солидарностью попали в самую цель - настоящая народная партия из миллионеров и коррупционеров ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 356
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Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
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С Европейской Солидарностью попали в самую цель - настоящая народная партия из миллионеров и коррупционеров ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 356
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а шо? Нам, зелеботам, обидно! Мы ж не лохи позорные! За нами шо, было голожопое? ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 2377
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Впрочем, если рассматривать порохоботов как часть народа, которая уважает воров и коррупционеров, и какой партия Порошенко ЕвроСоль пользуется у них популярностью, то может существовать и близость идеологий ЕвроСоли и ЕНП.
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Европа еще не знает ,шо в Украине ,крадии могут называться европейскими патриотами и прочей заманухой. -
Игорь Тальков - Глобус текст песни

Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
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За счет бюджета стряпают там свои делишки а потом скулят, что Россию в ПАСЕ обратно приняли пока они Порошенко и его воров в ЕНП продвигали.
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Теперь следите за мониторами и серверами. На всякий случай.)))
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Сервера тяжёлые. В рекомендованном вам тексте замените это слово на розетки.
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наблюдатели мля)))
это типа почетные члены?)
пепа решил прикрыть своё жадное безразмерное очко очередной ксивой на всякие случай?)
а с садовым за выборы такой же бумажкой рассчитался?)
статус наблюдателя ЕНП гарантирует уголовную неприкосновенность?)
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Это означает как я понимаю, что их бы приняли в ЕНП без слова "наблюдатели", но не могут т.к. Украина не член ЕС.
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а зачем им в ЕНП?
кто то хочет стать самыми нищими и корумпироваными?
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Я бы поставил вопрос наоборот: зачем ЕНП нужны коррумпированные миллионеры?
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Может они не коррумпированны, доказательств нету, может злые языки наговаривают.
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Не бережёшь ты себя, Владимир Игоревич! Всё о народе думаешь...
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европейцы следите там за карманами а то знаем тут одного то ли бес то ли пес
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Самопоміч" вступила в ЄНП. Партії "Європейська солідарність" і "Народний фронт" отримали статус спостерігачів (оновлено)
 
 
 
 
 
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