 Третій Всеукраїнський фестиваль блогерів "Дніпровський пост" відбудеться в Дніпрі

Цього року він триватиме з 14 по 16 червня. Участь у фестивалі підтвердили вже близько ста блогерів у різних інтернет-сегментах. Дніпровці та гості міста зможуть безкоштовно відвідати три дискусійні майданчики, де обговорюватимуть найрізноманітніші теми – від гібридної війни до останніх трендів індустрії краси. Для організації третього Всеукраїнського фестивалю блогерів "Дніпровський пост" залучили винятково приватні інвестиції.



"Ще одна непересічна подія в рамках програми "Культурна столиця". Це – фестиваль лідерів громадської думки. Людей, які мають величезну підтримку в соціальних мережах. До організації запрошено наших партнерів із Києва", – розповів начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра Євген Хорошилов під час пресконференції 4 червня.



Цьогоріч фестиваль отримав розширений формат. Окрім популярних блогерів мережі Facebook, до панелей "Дніпровського посту" долучаться топові дописувачі інших популярних інтернет-платформ.



За задумом організаторів, таке поєднання має втілитися у своєрідне протистояння Facebook та Instagram. Раніше оновлену концепцію дніпровського фестивалю презентували також у столиці.



"Блогери Facebook – володарі думок, аналітики, інтелектуали – збирали чимало людей, котрі цікавилися їхніми блогами. Та ми зрозуміли, що блогосфера є ширшою темою. Тут існують люди, котрі займаються Instagram, Youtube. Ми вирішили це об’єднати. Два покоління – два підходи до життя", – повідомив співзасновник фестивалю, голова Художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.



Впродовж фестивалю працюватимуть три майданчики, де блогери соцмереж обговорюватимуть різні теми. Найбільш розлогою стане платформа Facebook. Усі три дні вона працюватиме у Музеї українського живопису (площа Троїцька, 5а).





Тут обговорюватимуть останні зміни у політичній площині, події на Сході, інформаційну війну, а також аналізуватимуть реформи в країні.



Крім цього, 15 квітня усіх охочих запрошують до клубу Бартоломео ( вул. Набережна Перемоги, 9Б), де працюватиме другий майданчик – Lifestyle. Тут можна буде почути про тенденції подорожей, моди, краси та харчування тощо. Останнього дня фестивалю, 16 червня, у середмісті Дніпра (площа Героїв Майдану) облаштують майданчик Citystage. Серед тем тут заявлені родина та здоровий спосіб життя.



"Є два світи. Один заточений як "зрада" та "перемога". В іншому світі мільйони людей, підписників, купують одяг, косметику, навчають інших, купують дітям подарунки, подорожують та діляться цим. Тут фактично не існує війни, миру тощо. Я не даю цьому оцінку, та це справді світи, що мало перетинаються. Наскільки це так – на це відповідь дасть, я сподіваюся, третій фестиваль блогерів", – пояснив співзасновник фестивалю, позаштатний радник міського голови з питань культури, заслужений діяч мистецтв України Євген Гендін.



Він також додав, що наскрізною темою третього "Дніпровського посту" буде чорне й біле – як символ поляризації суспільства не лише щодо політики, але й в інших галузях життя.



Зі свого боку, співорганізатор фестивалю, керівник креативної команди YUCCIE (м. Киів) Руслан Анфілов зауважив, що в Дніпрі нині відбуваються дуже знакові події.



"За останні кілька років "Культурна столиця" зробила дуже багато речей, що нині відбуваються майже щотижня. Чимало людей не лише спостерігають за цим, а й нахабно копірайтять і намагаються втілювати це в себе, – розповідає Руслан Анфілов. – Хочу сказати, що це заслуга не команди, а всієї територіальної громади, яка дозволяє собі робити інноваційні речі".



За словами Руслана Анфілова, саме під час фестивалю "Дніпровський пост" буде презентовано народний рейтинг блогерів.



Детальніше з переліком учасників можна ознайомитися тут.