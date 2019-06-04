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Все про:Зеленський (1558) Євросоюз (2489)

 Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що однією з головних цілей його візиту в Брюссель є посилення тиску на РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Володимира Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини.

Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним.

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Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей.

Звісно, закликів замало. Тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?

Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо.
Зобов’язані знайти – заради дітей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130500
 
   
 Топ коментарі
 
згадується гепа і допа: сделай умное лицо! тебе так никто денег не даст Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 8683
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А представьте, что Зеленский сделает с Украины успешную, развитую и богатую страну, уважаемую на международной арене.Представили? А теперь можно ржать Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 3422 Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9741 Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9352
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И где Вы это вычитали?

Про конкретику-то?
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Я уже представил как Зеленский жмёт руку и ставит условия.
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а де квартира для родини шахтарів? про це в тебе голова не болить?
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а давилка то хоть выросла, у пети хоть харизма была вместе с печенью и диабетом
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на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинца. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка.

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В Чечне за 4 года войны военными преступниками ельциным и путиным были убиты 42.000 детей в возрасте до 18 лет.
"С Россией нет и не может быть никаких переговоров, о которых так много говорил Аслан Масхадов. Россию можно только уничтожить. И ее НАДО уничтожить, - это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несет в себе Россия со времен первых массовых убийств и казней за критику властей, со времен взятия Новгорода и Казани."
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Трепло. Ограничится заявлениями, но с прессой общаться не будет.. Естестна - сцыкотна ляпнуть что -то, а впереди парламентские выборы.. херня а не Президент. Прячет голову в трусы Коломое, понимает что уже минусанул к своему рейтингу конкретно..
А потом будут ходить говорящие головы типа Разумкова по каналам и визжать о поддержке нацией курса, какого ***** курса, крысы!?
Шо там с анализами!? С Переездом с банковой!? Ребенок от кори умер! Комаровский, шо ж ты сидишь и морозишься теперь!? Какого буя оно по европам ездит если в стране писец такой?!
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В принципе вопрос поставлен правильно. Это если нас рассматривают как субъкт. Для того что
бы быть субъектом как минимум нужна большая степень независимости в энергетике и энерго-
ресурсах и как минимум более-менее самодостаточная экономика внутриннего производства и
потребления, высококвалифицированных кадров и трудовых ресурсов, и конечно же очень вы-
сокая степень самодостаточности обороноспособности и впк, с очень близкой перспективой
выйти на производство ракет средней дальности хотя бы на 2500км и естественно несущих яо.
Пока что по всем трём позициям нас мелковато видыт, пардон конечно, за исключением людей
с реальным боевым опытом.............
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі
 
 
 
 
 
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