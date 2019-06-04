 Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Володимира Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини.
Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним.
Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей.
Звісно, закликів замало. Тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?
Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо.
Зобов’язані знайти – заради дітей".
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В Чечне за 4 года войны военными преступниками ельциным и путиным были убиты 42.000 детей в возрасте до 18 лет.
"С Россией нет и не может быть никаких переговоров, о которых так много говорил Аслан Масхадов. Россию можно только уничтожить. И ее НАДО уничтожить, - это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несет в себе Россия со времен первых массовых убийств и казней за критику властей, со времен взятия Новгорода и Казани."
А потом будут ходить говорящие головы типа Разумкова по каналам и визжать о поддержке нацией курса, какого ***** курса, крысы!?
Шо там с анализами!? С Переездом с банковой!? Ребенок от кори умер! Комаровский, шо ж ты сидишь и морозишься теперь!? Какого буя оно по европам ездит если в стране писец такой?!
бы быть субъектом как минимум нужна большая степень независимости в энергетике и энерго-
ресурсах и как минимум более-менее самодостаточная экономика внутриннего производства и
потребления, высококвалифицированных кадров и трудовых ресурсов, и конечно же очень вы-
сокая степень самодостаточности обороноспособности и впк, с очень близкой перспективой
выйти на производство ракет средней дальности хотя бы на 2500км и естественно несущих яо.
Пока что по всем трём позициям нас мелковато видыт, пардон конечно, за исключением людей
с реальным боевым опытом.............