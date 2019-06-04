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Все про:Одеса (1916) рейдерство (159) Університет (39) Супрун Уляна (463)

 Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун

Глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що рейдери захопили Одеський національний медичний університет, а суди затягують рішення про реорганізацію навчального закладу.

Про це Супрун написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 3 червня на позачергове засідання Наглядової ради університету увірвалися невідомі і використовували сльозогінний газ. На засіданні розглядалися скарги співробітників про незаконні звільнення та тиску на них.

"Студенти та викладачі медуніверситету вже шостий місяць не отримують стипендії та зарплати. Будівля університету захоплена рейдерами, саботуються рішення Міністерства охорони здоров'я Українита уповноважених Міністерством осіб, судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету", - зазначила Супрун.

Вона також зауважила, що рейдерами керує колишній ректор ОНМедУ Валерій Запорожан, який "з сотнями тисяч доларів готівкою може дозволити собі затяжну боротьбу за "свій" університет".

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"Коли МОЗ України хоче провести аудит роботи керівництва університету — людей не пускають на територію, коли МОЗ України хоче провести незалежне тестування якості освіти студентів — організовують акції та протести, поширюють брехню про тести й залякують усіх навколо, прикриваючись студентами", - підсумувала в.о. міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, 3 червня невідомі увірвалися в будівлю ректорату Одеського національного медичного університету і силою зірвали позачергове засідання Наглядової ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130495
 
 
 Топ коментарі
 
Кацап, твій мосх захватілі рейдери!
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в Одессе чиновники и бандиты (хотя их и не отличить) совсем берега потеряли...Михо туда нужно, с реальными полномочиями, а не то что Петя с Кроликом ему выделили...
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Вот еще одна мерзость, только эту уже кастрировать не выйдет. Только расстрел
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все, теперь одесский университет - это частная собственность гражданина Запорожан и неча там раззевать рот на чужое имущество...
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Ну все, рейдерство теперь, с приходом преступной власти, в цене. То ли еще будет!
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пока не перевешаем всех "активистов" не будет порядка в стране.
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