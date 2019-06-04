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 Політика України
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Все про:ВР (4900) імпічмент (69) Рябошапка Руслан (34)

 Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент

Робота депутатів може вплинути й на інші законопроєкти, зазначив Рябошапка.

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу відреагував на провальне голосування Верховної Ради про внесення до порядку денного закону про імпічмент. "За" проголосували лише 110 нардепів із 226 необхідних. Чиновник зазначив, що парламентарії не підтримали внесення законопроєктів, яких самі ж вимагали, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Важко назвати такий підхід прагматичним з боку нашого парламенту, оскільки, очевидно, що ті закони, яких так вимагали самі народні депутати, вони були сьогодні провалені і не були підтримані в парламенті", - наголосив Рябошапка.

Він додав, що Адміністрації доведеться працювати із тим парламентом, який є, однак висновки про його роботу напередодні позачергових виборів мають робити українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії

"Очевидно, що, мабуть, це все-таки впливатиме на шанси щодо проходження будь-яких законопроєктів, зокрема і про незаконне збагачення", - підсумував Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130494
 
 
 Топ коментарі
 
Если эти свиньи у корыта такие наглые и проваливают все предложения Зеленского - почему бы ему не воспользоваться своим законным правом и ветировать ВСЕ их потуги?
Пусть ищут 300 голосов барыги и пидбарыжники!
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А с кем придется договариваться, с недобитками вашими рошеновскими с рейтингом 8-10? Будет изи коалиция Зеля + Юля и бонусом петруха на зоне = стабильность в стране.
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Циля, быдло нужно макать мордой в дермо, и чем чаще, тем лучше...
Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 8507
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недоторканые нагло сцут в тапки президенту Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 9492
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В проекте Зеленского для импичмента нужно 75% голосов депутатов.
В депутатском законопроекте, только после решения следственной комисии - 66 %


и кто нехороший узурпатор? Вова хочет править вечно?
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Трудно считать этот закон об импичменте- новым законом
Это просто развод для лохов
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главное, "на каждом углу", каждый день, 2 месяца подряд - кто против нужных Украине законов(фамилия, партия)
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А як тобі, Вова, такий варіант імпічменту?
Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 9473

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Ничего удивительного.Эти суки надеются,что они опять все будут сидеть в новой Раде.Они что,сами себе враги???
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Та ні-- це я розпустив цю Раду, а блаЗЕнь її домагається!
От зебіли!
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Где закон по работе Рады... половины депутатов нет... три прогула и со штрафом нахер на вольные хлеба с запрещением на следующие выборы...
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Скориставшись війною, ввести пряме президентське правління , війсковий стан та розібратися з ватою у Раді за законами військового часу - недовгий трибунал та " The Wall"....
А ще порохоботів не забути...
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Що вам прийняла ця Верховна рада??? Нічого і всі ваші обіцянки - цяцянки поки що просто слова коту під хвіст. Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 3025
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВажко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент
 
 
 
 
 
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