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Все про:Брюссель (172) візит (647) Зеленський (1558) Йозвяк (18)

 Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк

Президент України Володимир Зеленський під час першого візиту в Брюссель не планує спілкування з журналістами, а обмежиться лише заявою.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський не просив про прес-конференцію з Юнкером, а лише обмежиться заявою з Туском і, найімовірніше, не відповідатиме на запитання зі Столтенбергом. Перший візит президента України до Брюсселя - і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?" - написав Йозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента

Нагадаємо, президент України сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться з генсеком Єнсом Столтенбергом. Також Зеленський візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.

У середу о 15:30 за Києвом Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130491
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9507 будет читать по бумажке Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7762 а злой Петро свободно говорил на инглише...
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а до Петра Алексеевича Украина біла передовой страной Европы и при Якуновиче ты катался как сыр в масле, да зебил, у меня с такими разговор один:
Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6314
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а точнее - мосх)) кукла не способна разговаривать самостоятельно - без управляющей руки снизу Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3509
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А ты так за боярышник и дальше работаешь?Требуй хотя бы репы на закусь,Вантя.
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Да, сглупил Зеленский, надо было выйти и рассказать, что через пару месяцев мы разгромим Россию где-нибудь под Ростовом и дойдем до зимы до российско-китайской границы Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6609
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Для успокоения порохоботов. Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6491
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Какое же оно тупое......

ПОЗОР!

Зе, уходи!!!
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Никогда не видел ничего тупее порохобота Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3434
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а порохобота живого видел? они наверняка счасливые - ну столько шеколада лопать)))
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Поправка лично для тебя: никогда не читал высказываний более тупых чем у порохоботов. Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2974
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Молодець Зеленский! Мародер Порошенко на вкрадені в Україні десятки мільярдів доларів накупив собі дешевих халяв "янін соколових", які себе називають журналістами. Навіщо годувати тролів?
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На вопросы СМИ Зеля уже ответил во Львове:
- Давайте квартиру семье шахтера купим, - хамовато кричит Зеленский журналистке Прямого, - вот я и вы. Канал Прямой купит?!
Канал Прямой купил. А Зеленский... Никому ничего не должен (с)
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Хай краще на роялі заграє, може Європа оцінить.
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Вспомнилось.- Василий Иванович, а ты армией командовать могёшь?
- Могу.
- А фронтом?
- Могу, Петька, могу.
- А всеми вооружёнными силами Республики?
- Малость подучиться, смогу и вооружёнными силами.
- Ну, а... в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
- Нет, не сумею, языков я не знаю.
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"Президент Украины Владимир Зеленский во время первого визита в Брюссель не планирует общение с журналистами, а ограничится лишь заявлением."

ИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА

Сила Зеленского в том, что он делает вид, что играет белыми фигурами и чёрными фигурами одновременно. Поэтому как только он сделает хоть один ход, он потеряет половину болельщиков.
Не дождётесь!
03.06.2019 13:02
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*Президент Украины Владимир Зеленский во время первого визита в Брюссель не планирует общение с журналистами*

- януковощ: А что так можно было?
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Владимир Александрович Джокер сознательно, поступательно опускает международный статус Украины, высоко поднятый "барыгой" Порохом-дипломатом за последние 5 лет..
хйло может быть довольно лицедейством зелёного аниматора на палочке..(
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Как-то не хорошо получается........ первый визит в Брюссель как президент Украины и такое..........☹️
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А слугам слова не дают,им только приказывают.
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Пан президент розуміє, що він представляє цілу країну наразі, а не шоу-програму?
Зовнішня політика то його зона відповідальності та він має і далі гуртувати европейських лідерів посилювати санкції против "расеи", а такі дії перед іноземною пресою поваги та авторитета йому можуть не додати на заході, журналісти там його можут взагалі зрівняти с землею, це не місцеві скабєєви, ой мосійчук, ой... мазур...ну тобто самий чесний г+г
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Після вільно розмовляючого англійською Порошенка- ця пародія на Президента -виглядає просто жалюгідно ! Соромно за Україну!
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Чувак ваще ни одной мовой не владеет, че пристали?
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Ну да.Когда он разговаривает как бы на русском языке,то это больше похоже на какой то блатной жаргон,коли намагається говорити українською мовою - Великий Кобзар мабуть в труні перевертається.
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Напомним, президент Украины не отвечает на вопросы. Тот кто задаёт вопросы всегда умнее кажется, факт.
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