 Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський не просив про прес-конференцію з Юнкером, а лише обмежиться заявою з Туском і, найімовірніше, не відповідатиме на запитання зі Столтенбергом. Перший візит президента України до Брюсселя - і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?" - написав Йозвяк.
Нагадаємо, президент України сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться з генсеком Єнсом Столтенбергом. Також Зеленський візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.
У середу о 15:30 за Києвом Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском.
ПОЗОР!
Зе, уходи!!!
- Давайте квартиру семье шахтера купим, - хамовато кричит Зеленский журналистке Прямого, - вот я и вы. Канал Прямой купит?!
Канал Прямой купил. А Зеленский... Никому ничего не должен (с)
- Могу.
- А фронтом?
- Могу, Петька, могу.
- А всеми вооружёнными силами Республики?
- Малость подучиться, смогу и вооружёнными силами.
- Ну, а... в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
- Нет, не сумею, языков я не знаю.
ИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА
Сила Зеленского в том, что он делает вид, что играет белыми фигурами и чёрными фигурами одновременно. Поэтому как только он сделает хоть один ход, он потеряет половину болельщиков.
Не дождётесь!
03.06.2019 13:02
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- януковощ: А что так можно было?
хйло может быть довольно лицедейством зелёного аниматора на палочке..(
Зовнішня політика то його зона відповідальності та він має і далі гуртувати европейських лідерів посилювати санкції против "расеи", а такі дії перед іноземною пресою поваги та авторитета йому можуть не додати на заході, журналісти там його можут взагалі зрівняти с землею, це не місцеві скабєєви, ой мосійчук, ой... мазур...ну тобто самий чесний г+г