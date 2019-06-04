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 Політика України
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Все про:ТСК (76) Бурбак (261)

 Ми підтримаємо закон про тимчасові слідчі комісії, - Бурбак

Фракція "Народний фронт" підтримуватиме ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії (ТСК).

Про це заявив, виступаючи з парламентської трибуни, керівник фракції Максим Бурбак, повідомляє прес-служба НФ.

"Народний фронт" буде підтримувати закон про ТСК. Законопроектом пропонується врегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, закріпити функції парламентського контролю та механізму імпічменту президента", - наголосив він.

"Можна сказати, що до цього Верховна Рада України йшла всі свої вісім скликань. Тому що процедура імпічменту досі не виписана в українському законодавстві", - зауважив Максим Бурбак.

Керівник фракції НФ зазначив, що Конституцією України визначено, що імпічмент є особливою процедурою притягнення до відповідальності Президента України. Але статтею 111 Конституції передбачено лише підстави для проведення імпічменту - у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

"Отже, на 28 році нашої держави дійшов час для затвердження процедури дочасного припинення повноважень президента. У демократичній державі процедура імпічменту мусить мати законодавчу основу. Ми будемо підтримувати закон про ТСК", - підкреслив він.

Наостанок Максим Бурбак звернувся до народних депутатів із проханням бути присутніми на пленарних засіданнях.

"Звертаюсь до колег-депутатів: вибори - виборами, але роботу в сесійній залі треба продовжувати", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130490
 
   
 Топ коментарі
 
не поможет вам вернутся а в Псы вас не возьмут Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9667
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Бурбак тварина ты когда лес перестанешь контрабасом пистить!
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попередні 5 років що вам, соєвій сволоті, заважало підримувати законопроект про ТСК ? боялися що пукін нападе ?
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Зеля!!!!!!! ИМПИЧМЕНТ!!!!!! Как ты и хотел, ну в смысле до выборов!!!
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Зеленский смело должен ветировать эту ****** и показать, кто в стране хозяин. Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак - Цензор.НЕТ 297
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А народ поддержит закон о суде Линча...
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не поможет вам вернутся а в Псы вас не возьмут Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9667
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та будут ещё скулить до самых выборов.
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Бурбак тварина ты когда лес перестанешь контрабасом пистить!
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А где закон о вск по расследовании "трудовой деятельности" папередныкив,который барыга задвинул?
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нигде - вы им предлагаете садится самим - они самоубийцы чтоль?
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самим - это из мира фантастики.Они явно нуждаются в помощи
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попередні 5 років що вам, соєвій сволоті, заважало підримувати законопроект про ТСК ? боялися що пукін нападе ?
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5 років якось "мало було часу"...

ну добре що тепер зарухались.
нам вибори треба кожен рік проводити...хоча б в цей період передвиборний щось мудре роблять
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Сотрясают и портят воздух неробы.Все принятые этой вкрай распущеннойВРУ законы должен подписать Президен .Коалиции не было и нет.Опущенные.Громко будут стучать дверью полгода!
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