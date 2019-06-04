 Ми підтримаємо закон про тимчасові слідчі комісії, - Бурбак

Про це заявив, виступаючи з парламентської трибуни, керівник фракції Максим Бурбак, повідомляє прес-служба НФ.
"Народний фронт" буде підтримувати закон про ТСК. Законопроектом пропонується врегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, закріпити функції парламентського контролю та механізму імпічменту президента", - наголосив він.
"Можна сказати, що до цього Верховна Рада України йшла всі свої вісім скликань. Тому що процедура імпічменту досі не виписана в українському законодавстві", - зауважив Максим Бурбак.
Керівник фракції НФ зазначив, що Конституцією України визначено, що імпічмент є особливою процедурою притягнення до відповідальності Президента України. Але статтею 111 Конституції передбачено лише підстави для проведення імпічменту - у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
"Отже, на 28 році нашої держави дійшов час для затвердження процедури дочасного припинення повноважень президента. У демократичній державі процедура імпічменту мусить мати законодавчу основу. Ми будемо підтримувати закон про ТСК", - підкреслив він.
Наостанок Максим Бурбак звернувся до народних депутатів із проханням бути присутніми на пленарних засіданнях.
"Звертаюсь до колег-депутатів: вибори - виборами, але роботу в сесійній залі треба продовжувати", - резюмував він.
ну добре що тепер зарухались.
нам вибори треба кожен рік проводити...хоча б в цей період передвиборний щось мудре роблять