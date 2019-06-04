 Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, президентський літак приземлився в другій половині дня вівторка в міжнародному аеропорту Завентем.
Відповідно до програми, першою відбудеться зустріч із президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка розпочнеться о 15:30 (16:30 за Києвом) церемонією офіційного рукостискання і фотографуванням у спеціальному VIP-corner будівлі Єврокомісії Берлімон без заяв для преси.
Після цього президент Зеленський переїде до штаб-квартири НАТО, де проведе зустріч із генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом, після якої о 16:45 (17:45 за Києвом) відбудеться спільна прес-конференція. Після спілкування з пресою обидва високопосадовці візьмуть участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.
Того самого дня о 18:20 (19:20 за Києвом) у будівлі Єврокомісії розпочнеться зустріч із президентом ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курирує питання макрофінансової допомоги Україні.
Завершує програму зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка відбудеться в представництві Польщі в ЄС, після неї президенти зроблять заяви для преси.
На другий день заплановано зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та президентом Європейської Ради Дональдом Туском, після закінчення якої відбудеться спільна прес-конференція.
Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"
https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
ну, тобто блазень. та ще марiонетка.
Слава Украине!
Без Слава Украине!....?
Какая там слава... - сплошной позор на наши головы....
...Холмс так и не бросил курить трубку
...Зеленский все таки стал президентом
... а вот свиноботы без анализов уже не могут
приезжает Пеця домой со стадиона с трехлитровой банкой мочи
Марина его удивленно спрашивает:
- Пеця, а почему трехлитровая???
- Это Марина шобы никто не сказал шо Петр Алексеевич Парашенко жадный!
- А почему назад привёз?
- Ты знаешь, они нашли там сахар...
Наша цель ЕЭС и НАТО, сольешь, резервируй место в Ростове.
Не повторяйте ошибок вашего вороватого предшественника
"Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія - перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу - Брюсселю. Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію", - написав Порошенко.
Порошенко додав, що завтра важливий день і побажав успіху і Україні, і її президенту.
"Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС - енергетичний, цифровий, митний, а головне - підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз», - зауважив він.---------
Видать, не дослухається...