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Все про:Брюссель (172) Зеленський (1558) Президент (563) Євросоюз (2489)

 Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента

Уперше на посаді президента Володимир Зеленський здійснив закордонний візит до Брюсселя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, президентський літак приземлився в другій половині дня вівторка в міжнародному аеропорту Завентем.

Відповідно до програми, першою відбудеться зустріч із президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка розпочнеться о 15:30 (16:30 за Києвом) церемонією офіційного рукостискання і фотографуванням у спеціальному VIP-corner будівлі Єврокомісії Берлімон без заяв для преси.

Після цього президент Зеленський переїде до штаб-квартири НАТО, де проведе зустріч із генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом, після якої о 16:45 (17:45 за Києвом) відбудеться спільна прес-конференція. Після спілкування з пресою обидва високопосадовці візьмуть участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Того самого дня о 18:20 (19:20 за Києвом) у будівлі Єврокомісії розпочнеться зустріч із президентом ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курирує питання макрофінансової допомоги Україні.

Завершує програму зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка відбудеться в представництві Польщі в ЄС, після неї президенти зроблять заяви для преси.

На другий день заплановано зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та президентом Європейської Ради Дональдом Туском, після закінчення якої відбудеться спільна прес-конференція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130487
 
   
 Топ коментарі
 
Зе, не забудь, Янык отказался подписывать ассоциацию и получил.

Наша цель ЕЭС и НАТО, сольешь, резервируй место в Ростове.
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Тхір - а просто с почином нельзя?
Без Слава Украине!....?

Какая там слава... - сплошной позор на наши головы....
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"Обличчя, а не справжній політик": Зеленський у Брюсселі обурив журналістів ЄС

Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"

https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
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хочется надеяться, что откровенного позорняка все таки удастся избежать как нибудь...
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там богдан и разумков за него говорить будут, так что все норм
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"Обличчя, а не справжній політик": Зеленський у Брюсселі обурив журналістів ЄС

Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"

https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
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А дешевий газ у путіна купляти - не буряться?))
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ЗЕбілу не дозволяють не тошо рота відкривати але навіть головою хитати.
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Попка-дуррак! Ну что вы хотите от человека,который 25 лет все,чтобы он ни делал,он делает по сценарию. Идеальная марионетка для Коломойского.
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"Обличчя, а не справжній політик"

ну, тобто блазень. та ще марiонетка.

Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 6657





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А зачем тогда ехать было,гривой махать и глупо улыбаться?
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с почином Владимир Александрович
Слава Украине!
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Тхір - а просто с почином нельзя?
Без Слава Украине!....?

Какая там слава... - сплошной позор на наши головы....
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ЛЕО КОТ Когда позор,-люди становятся мрачными,печальными... А тут как не увидят президента сразу у всех появляются улыбки,люди смеются! Разве это позор? Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 6933
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финал анекдота про то как Ватсон пытался отучить курить Холмса знаешь?)
...Холмс так и не бросил курить трубку
...Зеленский все таки стал президентом

... а вот свиноботы без анализов уже не могут
Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 7602

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Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 4662
приезжает Пеця домой со стадиона с трехлитровой банкой мочи
Марина его удивленно спрашивает:
- Пеця, а почему трехлитровая???
- Это Марина шобы никто не сказал шо Петр Алексеевич Парашенко жадный!
- А почему назад привёз?
- Ты знаешь, они нашли там сахар...
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Зе, не забудь, Янык отказался подписывать ассоциацию и получил.

Наша цель ЕЭС и НАТО, сольешь, резервируй место в Ростове.
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В Колумбию надо было ехать, там дешевле.
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Так он и хотел, якобы для встречи с Трампом после G20.....ну там типо надо с пересадкой в Коллумбиии...за одно там с расеянами встретится для переговоров по освобождению пленных, но какая то падла спалила, что встреча с Трампом - это фейк, теперь прижется искать другие варианты (Амстердан например....)
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жалкий карлик в Брюсселе, а охренненый Полежаев строчит коменты за з грн штука.
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Овощ тоже в Брюсселе бывал и что? А ты таксуй на ржавой бляхе, а то с голоду сдохнешь😂
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Успехов Вам пан Президент !!!!!!
Не повторяйте ошибок вашего вороватого предшественника
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Порошенко высотомер с самолета не унес? Как арендованный у Свинарчука...
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Екс-президент України Петро Порошенко дав поради чинному главі держави Володимиру Зеленському перед візитом до Брюсселю. Про це йдеться в повідомленні Порошенка у Facebook від 3 червня 2019р..
"Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія - перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу - Брюсселю. Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію", - написав Порошенко.
Порошенко додав, що завтра важливий день і побажав успіху і Україні, і її президенту.
"Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС - енергетичний, цифровий, митний, а головне - підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз», - зауважив він.---------
Видать, не дослухається...
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Рад что порохоботы переживают за Владимира не останавливайтесь, Зеленскому ещё много нужно сделать для Украины!
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Не еще много, пока еще вообще ничего не было сделано! Наблюдаем,ждем,чистим кулемет...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента
 
 
 
 
 
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