 Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, президентський літак приземлився в другій половині дня вівторка в міжнародному аеропорту Завентем.

Відповідно до програми, першою відбудеться зустріч із президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка розпочнеться о 15:30 (16:30 за Києвом) церемонією офіційного рукостискання і фотографуванням у спеціальному VIP-corner будівлі Єврокомісії Берлімон без заяв для преси.

Після цього президент Зеленський переїде до штаб-квартири НАТО, де проведе зустріч із генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом, після якої о 16:45 (17:45 за Києвом) відбудеться спільна прес-конференція. Після спілкування з пресою обидва високопосадовці візьмуть участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Того самого дня о 18:20 (19:20 за Києвом) у будівлі Єврокомісії розпочнеться зустріч із президентом ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курирує питання макрофінансової допомоги Україні.

Завершує програму зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка відбудеться в представництві Польщі в ЄС, після неї президенти зроблять заяви для преси.

На другий день заплановано зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та президентом Європейської Ради Дональдом Туском, після закінчення якої відбудеться спільна прес-конференція.

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