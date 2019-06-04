 Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян

Про це повідомив прокурор Владислав Волян журналістам після закінчення засідання Голосіївського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві поліцейським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Стріляючи, не бачачи цілі, це вже умисел", - сказав прокурор Владислав Волян журналістам після засідання Голосіївського районного суду м. Києва щодо обрання запобіжного заходу у вівторок.
За словами прокурора, захист підозрюваних занепокоєний тим, що дитина була вбита одним пострілом, а підозрюваних двоє.
"Ми намагатимемося встановити, хто все-таки вистрілив", - сказав Волян.
Відповідаючи на запитання про зброю, прокурор сказав: "Її не встановлено".
Проте він не уточнив, що конкретно це означає.
Адвокати поліцейських заявили, що за підсумком судового засідання можна стверджувати, що "наміру вбити хлопчика ні в кого не було". Адвокати поліцейських подадуть апеляцію на рішення суду і проситимуть про домашній арешт.
У свою чергу адвокат потерпілих Олександр Щербина зазначив: "Власник будинку, один із підозрюваних, мав при собі зброю. Також дитина (цього підозрюваного) користувалася цією зброєю і робила постріли".
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.
Хотя надо пожизненное этим петухам.
А закон у нас один Конституция и УПК.
Умники...за компом, пожовывая бутерброд и умничая.
Повторяю - если тебя подстрелят, жди верховенства права и покупай зеленку. Диалог закрыт.
Желаю тебе попасть в лапы ментов. Чтоб продули моск.
Вот скажи мне кацап, вам тут в Украине, медом намазано? Что вы от нас хотите?
(и малыша нет...)
работайте, ментяры...
1. Откуда стреляли.
2. Куда стреляли.
3. Где находился ребенок.
Журналюшки почему не работают?!!!
Журналистика у нас на очень низком уровне...
Есть хорошие расследователи - журналисты, но их в масштабах страны очень мало...
Частные энтузиасты вытаскивают ситуацию.... - так к примеру с наездом Зайцевой было...
Наверное и сейчас также будет...
в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осібДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3130486
Любой журналист может легко выяснить у свидетелей эту не секретную информацию и на месте набросать от руки план местности.
Просто они не профессиональные ЛЕНТЯИ!
Ну началось, сейчас все спихнут на ребенка.
Я совершенно не понимаю, ЗАЧЕМ эту пьяную дурь прокуратура, журналисты, общественность и тд и тп пытаются из "непредумышленного" переквалифицировать в "умышленное"?
Тут как-то выборы завязаны или эти полицейские чьи-то родственники, кого надо потопить?
Развалить легко могут и без таких ухищрений.
Нет, кому-то нужно их посадить пожизненно.
якщо простіше - якщо я вийду й в центрі міста дам чергу з калаша й хтось помре - це буде навмисне вбивтсво...
(слава богу, ни в кого не попали)
хоча це тільки моє імхо з того що є у відкритому доступі - як було насправді має встановити слідство, яке буде довгим, оскільки ці 2 "стражей" "пішли в отказ"...
Мусорское начальство имеет опыт спуска таких вот дел под откос...
Господи...страна не пуганых идиотов
ДА БУХАЛИ НО НЕ СТРЕЛЯЛИ...
СТРЕЛЯЛИ НО НЕ МЫ...
МЫ НО НЕ ПОМНИМ...
И ВООБЩЕ...КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
З...ла уже ЦЯ ПОМОЙКА!
Полицаи оборзели от безнаказанности вместе со своим паханом Собаковым
В ютубе об этом много интересного...
Отсюда и вброс о том, что мальчик сам упал (хотя как мог врач перепутать огнестрел с ударом?)
Затем они оказались такими пьяными, что ничего никто не помнит. Косить на то, что "забыл" вам посоветует любой юрист в подобной ситуации, ну или похожей, что они и делают, теперь там всплыл парень какой-то 14-и лет, скоро окажется, что из их пистолета полгорода пострелять успело.
Мое мнение, что наказание должно быть одинаково жесткое для всех участников. Ибо действие каждого из них могло повлечь такие последствия, тогда у всех сразу бы произошло обострение памяти и каждый бы сразу выложил бы все, как было.
А сейчас, это явный сговор всех с целью "размазать" ответственность.
Все тип топ...грамадяне!
Мусорская мафия не победима
Пістолета нема, свідків нема, а вину вже визнали?)
Ось, що творить суспільний резонанс... При відсутності доказів...
А про те, що рапорта лежать в відділку де написано, що хлопчик вдарився головою в камінь... Чи вже не лежать?) А змі що запустили ляльку з падінням і каменем відповідати будуть?
І стільки співпадінь...
Вспомните поцов-ментов которые на квадроциклиста на Осокорках со стволами стартовали...
Это всю уровень отбора в ментовку, профнепригодные, часто с психическими отклонениями...
"Вирішив поїхать я з рідного села,
Бо у нас у клубі развлєчєнієв нема.
Я надів кухвайку, чоботи напер,
Чмокнув в морду Гальку і у Київ я попер.
Поробив з півроку на об'єднанні "Азот".
Став я хлопець городський.
Я тепер-тепер не тот.
Ну а раз в Сайгоні
з хлопцями набравсь -
У відділення попався -
ну і там робить оставсь.
Всі мене бояться, як у формі я.
Я страшний тепер,
я страшний тепер міліціонер.
Нащо мені тепер Каліфорнія?
В мене свій готель, де дають постель
за один рубель.....
А если серьёзно то в ментовку идут работать как в банду, там свои расклады и своя система а ситеме походят именно дебилы.
Мусора стали забывать Врадиевку.
значит не хотят установить(((значит, авакян хочет убийц отмазать по полной(((а,так ,всё может и прокатить и снова можно протирать штаны в министерском кресле(((
если,местные эХспэрды не в состоянии установить оружие - это пускай сделают иностранные эксперты(