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 Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян

Правоохоронці поки не встановили зброю, з якої стріляли в п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Про це повідомив прокурор Владислав Волян журналістам після закінчення засідання Голосіївського районного суду Києва, де обирали запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві поліцейським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стріляючи, не бачачи цілі, це вже умисел", - сказав прокурор Владислав Волян журналістам після засідання Голосіївського районного суду м. Києва щодо обрання запобіжного заходу у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського

За словами прокурора, захист підозрюваних занепокоєний тим, що дитина була вбита одним пострілом, а підозрюваних двоє.

"Ми намагатимемося встановити, хто все-таки вистрілив", - сказав Волян.

Відповідаючи на запитання про зброю, прокурор сказав: "Її не встановлено".

Проте він не уточнив, що конкретно це означає.

Адвокати поліцейських заявили, що за підсумком судового засідання можна стверджувати, що "наміру вбити хлопчика ні в кого не було". Адвокати поліцейських подадуть апеляцію на рішення суду і проситимуть про домашній арешт.

У свою чергу адвокат потерпілих Олександр Щербина зазначив: "Власник будинку, один із підозрюваних, мав при собі зброю. Також дитина (цього підозрюваного) користувалася цією зброєю і робила постріли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають заслухати в Раді Авакова, Князєва, Луценка і Трубу через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130486
 
 
 Топ коментарі
 
Или каких законов вы хотели? Два мусаренка припрятали ствол, корчат дурныка, остальная мусАрня им подпевает и в штанах дули крутят.
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Мы не о Франции. Мы о гибели малюсенького человечка и о вихлянии жёппой ментуры в желании обвести вокруг пальца таких как вы. О сокрытии фактов. Так что не пытайтесь казаться умнее, чем вы есть.
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Не установлено? Ах так? Тогда это должно стать отягчающим обстоятельством для обвинительного акта. + 5 лет.
Хотя надо пожизненное этим петухам.
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Не установлено? Ах так? Тогда это должно стать отягчающим обстоятельством для обвинительного акта. + 5 лет.
Хотя надо пожизненное этим петухам.
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Это у вас во Франции такие законы? любопытно.
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Мы не о Франции. Мы о гибели малюсенького человечка и о вихлянии жёппой ментуры в желании обвести вокруг пальца таких как вы. О сокрытии фактов. Так что не пытайтесь казаться умнее, чем вы есть.
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Будучи в нетверезому неадекватному стані, усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій, маючи відповідний досвід поводження зі зброєю і розуміючи що використання вогнепальної зброї в людному непристосованому для стрільби місці може призвести до поранення і смерті людей, працівники поліції не тільки самі безпорядочно стріляли зі зброї, а й допустили щоб з вогнепальної зброї вели безпорядочну стрільбу неповнолітні діти! Після того як в результаті безпорядочної стрільби з вогнепальної зброї, було смертельно поранено дитину, працівники поліції не надали дитині невідкладну допомогу, не викликали медиків та поліцію, не доставили дитину в медичний заклад, не повідомили медиків про характер поранення дитини, а робили все щоб приховати злочин і уникнути відповідальності! Це яскравий приклад ментів - небезпечних для суспільства, тупих та дебільних покидьків, які замість того щоб служити та захищати народ України, займаються ідіотськими небезпечними забавами з вогнепальною зброєю в абсолютно неадекватному стані, який унеможливлює надання допомоги постраждалим у випадку поранення!
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Или каких законов вы хотели? Два мусаренка припрятали ствол, корчат дурныка, остальная мусАрня им подпевает и в штанах дули крутят.
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Это я не во Франции, а вы судя по флагу и не пониманию, где то в мордоре. И где ты нашел сокрытие фактов? Неустановленное оружие означает лишь то, что не возможно привязать пулю к оружию, что в случае с патроном Флобера и не удивительно. Все остальное твои эротические фантазии, которые нам ни к чему.
А закон у нас один Конституция и УПК.
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Я тебе пишу вы, а ты тыкаешь. Из мусарков? папа мусарянин? Чего ты за них так впрягаешься, любитель права? тебя жареный петух в оппу не клюнул? Посмотрела бы, как бы ты пел, когда кто то из близких погиб бы так, как этот мальчишечка.
Умники...за компом, пожовывая бутерброд и умничая. Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян - Цензор.НЕТ 1970
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"Вы" я пишу людям которых уважаю, тупость не вызывает уважения. Я никого не защищаю, можешь их хоть и четвертовать, если позволяет закон. Верховенство права Понимаешь? Нет? А впрягаюсь я за верховенство права, начиная с 2014 года. Но тебе опять же этого не понять.
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Повторяю для тех, кто в танке - верховенство права стало таким же импопо как и твоя мозговая деятельность. Нэма верховенства права. Есть беззаконие и власть жулья.
Повторяю - если тебя подстрелят, жди верховенства права и покупай зеленку. Диалог закрыт.
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Я понимаю твое большое желание жить по понятиям. Живи, у себя за поребриком, какого ты в Украине забыл?
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Я у тебя забыла спросить, где мне жить. Сиди уже там, любитель законности.
Желаю тебе попасть в лапы ментов. Чтоб продули моск.
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Знаешь, чего я меньше всего боюсь, так это полицию. Знание законов - сила. И благодаря гражданскому обществу полиция, у нас, держит себя "в рамках". А по поводу "лапы, продуть" ты ни фига не палишься кацапчик.
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Фу, приходится отвечать такому.... Хотя нет, не буду тебе писать что и как. У меня аллергия на тупарей. Плыви себе подальше, таварищ. Тошнит от твоей тупости. На тебе значек "друг мусаров". Повесь себе на лоб. Если он у тебя есть.
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Я же тебе говорил, "товарищи" за поребриком, главное чтобы не друг гопников или кацапов, что в принципе одно и тоже.
Вот скажи мне кацап, вам тут в Украине, медом намазано? Что вы от нас хотите?
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От тебя можно только анализ хотеть. Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян - Цензор.НЕТ 9704
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Любитель анализов? Кацап-извращенец? Дикий треш.
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Интересно, а почему - этим? Стрелял по любому кто то один. Вот задача следствия - найти именно того кто стрелял, доказать и потребовать максимального срока. А не так, чтобы посадить невиновных и наградить непричастных, как у нас обычно и делается...
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Зашибись. Ну сволота клоунская.
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ну... на нет и суда нет!?!
(и малыша нет...)
работайте, ментяры...
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Любопытно, но до сих пор нет чертежа:
1. Откуда стреляли.
2. Куда стреляли.
3. Где находился ребенок.
Журналюшки почему не работают?!!!
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почему неработают - канал Г+Г рассказывает что аваков и зеленский молодец
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Это да. Даже фамилии полицаев с трудом удалось узнать.
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Small Jerboa - вот правильный вопрос...

Журналистика у нас на очень низком уровне...
Есть хорошие расследователи - журналисты, но их в масштабах страны очень мало...
Частные энтузиасты вытаскивают ситуацию.... - так к примеру с наездом Зайцевой было...
Наверное и сейчас также будет...
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Тому що якби при владі був Порох, то тут був би зовсім інший розклад.... зрадофіли працювали б у три зміни, особливо тут на цензорі
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тому що такого випадку просто не було б.....а зараз беркутята Сабакова відчувають себе у повній безпеці
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при новій владі старий ген_прокугор. І тому не *********, як мінімум, а
в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осібДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3130486
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правильно...любая журналистка, должна быть готова, вплоть до-отдаться в извращённой форме следователю, ради того, что-б ты посмотрел чертёж...хотя, думаю, вряд-ли ты что-то там поймёшь...
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Ты - идиот?
Любой журналист может легко выяснить у свидетелей эту не секретную информацию и на месте набросать от руки план местности.
Просто они не профессиональные ЛЕНТЯИ!
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Комусь дивно? Це ж україна. країна хитрожопих дураків. Він сам застрелився.... З палки.
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Если каждому прищемить яйца дверью, сразу все установится автоматически. Даже прокурор Волян во всем признается.
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Не работает этот метод. Признаются все пятеро и даже покажут как Кеннеди убивали.
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"Правоохранители пока не установили оружие" - ну почему копы всегда так изъясняются? "не установлили" - это не нашли осамо оружие или "не установлили" - это еще не проведена экспертиза?
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а шо им сказать - простите - но мы своих не сдадим - они слишком много знают Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов, не установлено, - прокурор Волян - Цензор.НЕТ 2882
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Адвокат потерпевших Александр Щербина, в свою очередь, сказал: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".Источник: https://censor.net.ua/n3130486

Ну началось, сейчас все спихнут на ребенка.
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"Стреляя, не видя цели, это уже умысел", - подчеркнул Волян.

Я совершенно не понимаю, ЗАЧЕМ эту пьяную дурь прокуратура, журналисты, общественность и тд и тп пытаются из "непредумышленного" переквалифицировать в "умышленное"?
Тут как-то выборы завязаны или эти полицейские чьи-то родственники, кого надо потопить?
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Дуже просто: щоб справа розвалилася в суді.
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В нашем суде?
Развалить легко могут и без таких ухищрений.
Нет, кому-то нужно их посадить пожизненно.
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А чего тут понимать? Умысел доказать не удастся, дело развалится.
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тому що вони мали передбачати наслідки які може заподіяти стрільба, те що вони в силу свого стану цього не зробили являється обтяжуючою обставиною...
якщо простіше - якщо я вийду й в центрі міста дам чергу з калаша й хтось помре - це буде навмисне вбивтсво...
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"не прямой умысел", это когда во времена Януковича, пьяные депутаты стреляли "для хохмы" по проезжающему метро из охотничьих ружей.
(слава богу, ни в кого не попали)
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впринципі дії цих "копів" мало чим відрізняються...поставити пляшки навпроти місця де бавляться діти й почати по них стріляти...
хоча це тільки моє імхо з того що є у відкритому доступі - як було насправді має встановити слідство, яке буде довгим, оскільки ці 2 "стражей" "пішли в отказ"...
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Попытка отмазаться ? Я не верю в совпадения .
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А как это, оружие не установлено, кто стрелял, тоже, а двое уже под арестом?
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может это значит, что там был не один ствол из которого стреляли?
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примерно как 31 августа 15 - там была не граната а снайперы
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Так ясное же ж дело, все, кто может такое установить - тоже в круговой поруке.
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Как я слышал что защита этих упырей готовит версию что выстрел сделал малолетний сын одного из этих ментов, и менты даже не видели когда - и он будет неподсуден а менты невиновны..
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Версия всплыла не зря...
Мусорское начальство имеет опыт спуска таких вот дел под откос...
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Вполне возможно, свидетелей нет, эти двое ничего не помнят якобы, осталось ребенка подговорить и дело закрыто, ну уволят конечно и за хранение могут условку получить.
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В итоге шо б еще родители малого не сели!!!

Господи...страна не пуганых идиотов
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Ідіоти якраз у нас пугані...А непугана можновладна мерзота...
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вот и прячут концы в воду(((видимо,оружие было табельное(
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Да там скорее всего из табельного палили, но это залет и у их начальства, вот и покрывают.
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В итоге нет оружия... мусора смело могут ити в ОТКАЗ...
ДА БУХАЛИ НО НЕ СТРЕЛЯЛИ...
СТРЕЛЯЛИ НО НЕ МЫ...
МЫ НО НЕ ПОМНИМ...

И ВООБЩЕ...КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

З...ла уже ЦЯ ПОМОЙКА!
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Оружие не установлено. От экспертизы на алкоголь обвиняемые отказались..
Полицаи оборзели от безнаказанности вместе со своим паханом Собаковым

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Рюкзакян и мальчики...
В ютубе об этом много интересного...
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А пуля уже разве ничего не может рассказать об оружии? Мусарня есть мусарня!
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если она после рикошета, то - не может.
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это говорит в пользу того, что эти твари не были настолько пьяными и глупыми, они достаточно быстро поняли, что именно натворили и началась тема с поиском направления соскока от содеянного.
Отсюда и вброс о том, что мальчик сам упал (хотя как мог врач перепутать огнестрел с ударом?)
Затем они оказались такими пьяными, что ничего никто не помнит. Косить на то, что "забыл" вам посоветует любой юрист в подобной ситуации, ну или похожей, что они и делают, теперь там всплыл парень какой-то 14-и лет, скоро окажется, что из их пистолета полгорода пострелять успело.
Мое мнение, что наказание должно быть одинаково жесткое для всех участников. Ибо действие каждого из них могло повлечь такие последствия, тогда у всех сразу бы произошло обострение памяти и каждый бы сразу выложил бы все, как было.
А сейчас, это явный сговор всех с целью "размазать" ответственность.
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Адвокат молоток, спихнуть вину на несовершеннолетнего сына это сильный ход. Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян - Цензор.НЕТ 1743
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Ну що ж. Справа закрита. Аваков своїх псів кривдити не дасть.
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Не зря же Беркутня ушла под его крыло...
Все тип топ...грамадяне!

Мусорская мафия не победима
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А тут починається саме цікаве...
Пістолета нема, свідків нема, а вину вже визнали?)

Ось, що творить суспільний резонанс... При відсутності доказів...
А про те, що рапорта лежать в відділку де написано, що хлопчик вдарився головою в камінь... Чи вже не лежать?) А змі що запустили ляльку з падінням і каменем відповідати будуть?
І стільки співпадінь...
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завтра скажут, что был еще третий с оружием, но скрылся в неустановленных кроссовках. Решается вопрос об объявлении в розыск с последующим вручением подозрения.
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имхо, а то что несовершеннолетний в компании полицейских (кстати, нетрезвых) стрелял и не в тире? это норм?
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Похоже, что таки табельное....
Вспомните поцов-ментов которые на квадроциклиста на Осокорках со стволами стартовали...
Это всю уровень отбора в ментовку, профнепригодные, часто с психическими отклонениями...
"Вирішив поїхать я з рідного села,
Бо у нас у клубі развлєчєнієв нема.
Я надів кухвайку, чоботи напер,
Чмокнув в морду Гальку і у Київ я попер.

Поробив з півроку на об'єднанні "Азот".
Став я хлопець городський.
Я тепер-тепер не тот.
Ну а раз в Сайгоні
з хлопцями набравсь -
У відділення попався -
ну і там робить оставсь.

Всі мене бояться, як у формі я.
Я страшний тепер,
я страшний тепер міліціонер.
Нащо мені тепер Каліфорнія?
В мене свій готель, де дають постель
за один рубель.....

А если серьёзно то в ментовку идут работать как в банду, там свои расклады и своя система а ситеме походят именно дебилы.
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Короче, неизвестно кто убил мальчика. Наверное, он сам застрелился. На детской площадке мальчик употреблял спиртные напитки, потом решил постелять по банкам, чуть не убил двух полицейских и потом сам застрелился.

Мусора стали забывать Врадиевку.
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..а в это время в кабинете Авакова, вот уже которые сутки, одиноко пел сверчок..
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Закінчиться тим, що Кирил взяв тишком-нишком в поліцейських пістолет і вистрілив собі в голову.
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не удивлюсь, если окажется, что в мальчика попал другой мальчик...если ему нет 14 лет - он неподсуден...штраф родителям....
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Якщо дістали кулю, встановити тип табельної зброї та кому вона належить не становить проблеми. В разі доведеного використання ментами не зареєстрованої зброї це тільки посилить їх провину. Разом з ціми "недолюстрованими" мусорами має бути пролюстрованим і сам Аваков в усі отвори.
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Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов, не установлено, - прокурор Волян

значит не хотят установить(((значит, авакян хочет убийц отмазать по полной(((а,так ,всё может и прокатить и снова можно протирать штаны в министерском кресле(((
если,местные эХспэрды не в состоянии установить оружие - это пускай сделают иностранные эксперты(
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ментоаская мразь сделает всё , чтобы отмазать свою сволочь....нынешняя мусорская падаль , по моему , переплюнула папередников
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Проблема в том что они стреляли из флоберов, определить по насчекам из какого именно ствола вылетела пуля в данном случае не возможно. Кроме того не возможно определить чей именно выстрел попал в мальчика и у кого в момент выстрела был в руках ствол. Что это значит? Это значит им это сойдет с рук. Потому что из-за не возможности достоверно установить стрелявшего максимум что к ним смогут применить это неосторожное обращение с оружием в черте города. Печально, но практически факт - если один из них не признается, не накажут никого.
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Отвечать за все, что происходит в стране должен бзделенский и его комада, похожая на артистов из немецкого фильма для взрослых .
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он и будет отвечать , он же не твой шоколадный кумир кумир
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"Затаскают" это дело по экспертизам . Мусора пойдут в полный отказ , это уже видно. Это может квалифицироваться как отягощающее , НО !!! . Адвокаты будут настаивать на ответе в вопросе , кто сделал роковой выстрел ? Образно говоря есть пострадавший , есть два с половиной убогих создания , теперь докажите кто стрелял …. ? То, что они ствол уже где то замылили даже без вариантов. Как теперь будут доказывать кто из конченых самый конченый, даже сложно представить, это даже при том раскладе что и ствол найдут . Он будет уже без пальчиков это 100 %.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян
 
 
 
 
 
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