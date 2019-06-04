 Це не той результат, якого ми чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - хто замовив Гандзюк? - Борислав Береза ​​про угоду обвинувачених зі слідством

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, позафракційний народний депутат Борислав Береза, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А от тепер у мене виникло недобре передчуття щодо можливих підсумків розгляду цієї справи в суді. Третього червня в Покровському районному суді Дніпропетровської області розпочалося перше засідання у справі щодо п'ятьох обвинувачених у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть активістки Катерини Гандзюк. Засідання відбувається під головуванням судді Олени Чорної. На лаві підсудних перебувають п'ятеро осіб: Сергій Торбін, Володимир Васянович, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, які обвинувачуються в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть Гандзюк (ст. 27, ст. 28 і ст. 121 Кримінального кодексу). Консультації з експертами дозволяють прогнозувати, що можливим рішенням суду буде вирок, коли виконавцям дадуть по 7-8 років. Вони вийдуть через 4 за УДЗ. Але чи буде названо тепер у суді замовника цього злочину? Тепер упевненості в мене значно менше", - заявив він.

"І тоді виникає запитання: що це за угода зі слідством, згідно з якою виконавцям перекваліфікували статтю на ту, яка передбачає менш суворе покарання, але замовника не названо? У ГПУ пояснюють, що виконавці пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину? Ок. І не назвали замовника? Але це точно не той результат, якого ми всі чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - Хто замовив Катю Гандзюк! Ми хочемо отримати відповідь на це запитання і побачити, як замовник убивства отримає покарання за скоєний злочин", - резюмував Береза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятьом обвинуваченим у нападі на Гандзюк оголосять вирок 6 червня

Раніше організатор нападу на Гандзюк Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Аналогічно вчинили й інші обвинувачені у справі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .