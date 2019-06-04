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 Політика України
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Все про:розслідування (1500) Береза Борислав (99) Гандзюк (319)

 Це не той результат, якого ми чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - хто замовив Гандзюк? - Борислав Береза ​​про угоду обвинувачених зі слідством

На думку експертів, виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк дадуть по 7-8 років в'язниці. Вони вийдуть через 4 роки за УДЗ. Але чи буде названо тепер у суді замовника цього злочину?

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, позафракційний народний депутат Борислав Береза, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А от тепер у мене виникло недобре передчуття щодо можливих підсумків розгляду цієї справи в суді. Третього червня в Покровському районному суді Дніпропетровської області розпочалося перше засідання у справі щодо п'ятьох обвинувачених у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть активістки Катерини Гандзюк. Засідання відбувається під головуванням судді Олени Чорної. На лаві підсудних перебувають п'ятеро осіб: Сергій Торбін, Володимир Васянович, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, які обвинувачуються в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть Гандзюк (ст. 27, ст. 28 і ст. 121 Кримінального кодексу). Консультації з експертами дозволяють прогнозувати, що можливим рішенням суду буде вирок, коли виконавцям дадуть по 7-8 років. Вони вийдуть через 4 за УДЗ. Але чи буде названо тепер у суді замовника цього злочину? Тепер упевненості в мене значно менше", - заявив він.

"І тоді виникає запитання: що це за угода зі слідством, згідно з якою виконавцям перекваліфікували статтю на ту, яка передбачає менш суворе покарання, але замовника не названо? У ГПУ пояснюють, що виконавці пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину? Ок. І не назвали замовника? Але це точно не той результат, якого ми всі чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - Хто замовив Катю Гандзюк! Ми хочемо отримати відповідь на це запитання і побачити, як замовник убивства отримає покарання за скоєний злочин", - резюмував Береза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятьом обвинуваченим у нападі на Гандзюк оголосять вирок 6 червня

Це не той результат, якого ми чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - хто замовив Гандзюк? - Борислав Береза ​​про угоду обвинувачених зі слідством 01

Раніше організатор нападу на Гандзюк Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Аналогічно вчинили й інші обвинувачені у справі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130484
 
   
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Там же где и расследование сотни людей на Майдане
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Главный вопрос совсем не про это , а про то когда зарплаты будет по 4 000 евро и когда уже войну остановяи и договорятся где то посередине?

Мне кажется многие уже устали от политических лозунгов и болтовни за 5 лет.Когда уже экономикой как и обещали займутся?
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Интересно, почему ЗЕ-президент, делает заявления и берет на контроль дело о случайном убийстве ребенка, где все понятно, все известно, никто пьянь ту не покрывает и не отмазывает.
А о резонансном деле заказного политического убийства МОЛЧИТ В ТРЯПОЧКУ?!!!

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Потому что для с ребенком все понятно и там все просто. Для ПиАра самое то! "Это же ребенок!!!!!". А тут какая-то Гандзюк, мутная история, всем уже надоело. Не попиаришься.
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Правильный вопрос ставит Береза! Только прокуратура и полиция ответ на него давно похоронили.
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Гонгадзе... Шеремет... Гандзюк...(и странный Бузина)... так кто их заказал?
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пеця - знали много - а бизинах = просто пуйловский ))
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Дела эти, на мой непрофессиональный взгляд, совершенно разные, и погибли перечисленные люди тоже по разному. Заказчики этих убийств тоже совершенно разные и непрофессионалы, типа меня, их примерно знают. Итак, заказчики убийств: Гонгадзе - это..., Шеремета - это..., Гандзюк - это..., "странного" Бузины - это... Я все понятно изложил, надеюсь?
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я и не собирался объединять эти дела под одного заказчика (Вы правы и я согласен)
просто хотел сказать, что в таких делах знать заказчика - это одно, доказать его роль - это другое, довести до суда и наказать - это вообще космос...
(имена же выбраны для примера...те, кто на слуху и к которым не пришьешь самоубийство...)
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Зе все сливает.....

Зачем ему головняк? Кормушка есть и хватит....
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Нет результата по делу "Небесной Сотни" , агрессии раши , малазийский боинг , оккупация Крыма и Донбасса , "кто заказал Гандзюк?" .
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честно говоря подзадолбала эта гадзюк
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та да..не той..я чекав що їх просто відпустять....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе не той результат, якого ми чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - хто замовив Гандзюк? - Борислав Береза ​​про угоду обвинувачених зі слідством
 
 
 
 
 
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