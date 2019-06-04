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Все про:Аваков (1126) відставка (500) Шкіряк (170)

 Ті, хто вимагають відставки Авакова, забувають про позитивні зміни у правоохоронній системі за 5 років, - Шкіряк

Ті, хто сьогодні вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, забувають сказати про те, скільки позитивних змін відбулося в правоохоронній системі за 5 років.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ніхто не згадує про те, що робиться щодня - скількох людей щодня рятують співробітники Нацполіції. За останні 5 років у МВС відбулася революція. Довіра до поліції у 2014 році була 1-2%, зараз, залежно від підрозділу, - близько 60%. МВС - це не тільки Нацполіція, але і Нацгвардія, Служба надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужба", - сказав він.

За словами Шкіряка, Нацполіція визнає виклик, який сьогодні стоїть перед нею.

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"Ми приймаємо цей виклик і зробимо все для того, щоб злочинці були покарані (за вбивство Кирила Тлявова. - Ред.)", - зазначив Шкіряк.

Він визнав, що у реформі правоохоронної системи є проблеми і помилки.

"У системі, що деградує 25 років, змінити все одним розчерком пера дуже складно. Багато так званих активістів люблять стару платівку прокручувати, але я не бачу, щоб хтось із них став кандидатом для роботи в поліції", - пояснив Шкіряк.

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Серед найважливіших досягнень реформи він назвав зміну кримінального права, відкриття сервісних центрів та налагодження системи авіабезпеки, яка має бути готова до 2023 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130477
 
   
 Топ коментарі
 
Шо там з убивством Сашка Музичка?
Шо там з Кривим Озером?
Шо там з Олійником?
Шо там з Княжичами?
Шо там з пограбуванням поліцейськими 12-річної дівчинки в Кєві?
Шо там з убивством 5-річного хлопчика під Києвом?
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Зорян и Шкиряк. Спасибо за службу Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 9566
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АВАКОВА В ОТСАВКУ И В ИТАЛИЮ ПУСКАЙ К СЕБЕ ЕДЕТ - ШОБ ДАЖЕ ДУХУ ЕГО НЕ БЫЛО В УКРАИНЕ - ПРЕДАТЕЛИ НЕ КОМУ НЕ НУЖНЫ
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А я знаю, чому ні Зорян, ні Шкіряк не їдять маринованих помідорів!
У них голови в банку не влазять.
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Вот что, господа зорян и шкиряк, доверие "в зависимости от службы 60 %" - это как средняя темпиратура по больнице. Для людей не разницы: доверять розыску или следствию. Вы все для ни менты (или мусора).
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95% коментаторів вимагають відставки Авакова. А чому саме 95%? А тому, що тут працює така кількість порошенківських, платних тролів. Більш того, переважна більшість цих платних тролів не знають ЖОДНОГО українського слова, а це значить, що вони росіяни, бо навіть українофоби знають українську, якщо вони мешкають в Україні.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТі, хто вимагають відставки Авакова, забувають про позитивні зміни у правоохоронній системі за 5 років, - Шкіряк
 
 
 
 
 
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