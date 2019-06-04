 Ті, хто вимагають відставки Авакова, забувають про позитивні зміни у правоохоронній системі за 5 років, - Шкіряк

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ніхто не згадує про те, що робиться щодня - скількох людей щодня рятують співробітники Нацполіції. За останні 5 років у МВС відбулася революція. Довіра до поліції у 2014 році була 1-2%, зараз, залежно від підрозділу, - близько 60%. МВС - це не тільки Нацполіція, але і Нацгвардія, Служба надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужба", - сказав він.

За словами Шкіряка, Нацполіція визнає виклик, який сьогодні стоїть перед нею.

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"Ми приймаємо цей виклик і зробимо все для того, щоб злочинці були покарані (за вбивство Кирила Тлявова. - Ред.)", - зазначив Шкіряк.

Він визнав, що у реформі правоохоронної системи є проблеми і помилки.

"У системі, що деградує 25 років, змінити все одним розчерком пера дуже складно. Багато так званих активістів люблять стару платівку прокручувати, але я не бачу, щоб хтось із них став кандидатом для роботи в поліції", - пояснив Шкіряк.

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Серед найважливіших досягнень реформи він назвав зміну кримінального права, відкриття сервісних центрів та налагодження системи авіабезпеки, яка має бути готова до 2023 року.