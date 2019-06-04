 Рано-вранці ворог майже годину обстрілював позиції ОС у районі Авдіївки, випустивши два десятки мін, - Мотузяник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.
Так, о 05:15 ранку російсько-окупаційні війська здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів на позиції Об’єднаних сил у районі Авдіївки. Обстріл вівся з напрямку н.п. Спартак і тривав майже годину, упродовж якої противник витратив два десятки мін.
За його словами, другий обстріл з боку противника стався неподалік Опитного, де окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"Станом на зараз ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою підрозділами Збройних сил України", - повідомив Мотузяник.
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