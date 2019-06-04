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 Рано-вранці ворог майже годину обстрілював позиції ОС у районі Авдіївки, випустивши два десятки мін, - Мотузяник

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об'єднаних сил противник відкривав вогонь двічі. Обидва обстріли були зафіксовані на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

Так, о 05:15 ранку російсько-окупаційні війська здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів на позиції Об’єднаних сил у районі Авдіївки. Обстріл вівся з напрямку н.п. Спартак і тривав майже годину, упродовж якої противник витратив два десятки мін.

За його словами, другий обстріл з боку противника стався неподалік Опитного, де окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, з них 6 разів - із заборонених мінометів, втрат немає, - штаб

"Станом на зараз ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою підрозділами Збройних сил України", - повідомив Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130474
 
 
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Тогда, когда пан Зеленский именуемый главнокомандующим, перестанет делать вид, что нет ни войны, ни попавших недавно в плен 8 военных, ни решения трибунала по морскому праву о неправомерных действиях московитов.....
Видать взял политику не ворошить неприятные для Расеи темы
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не сомневайся - у авакяна и зоряна со шкиряком тоже - за гималаи!!!
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а за час маю надію обратка по рогатим прилетіла???смерть расії!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРано-вранці ворог майже годину обстрілював позиції ОС у районі Авдіївки, випустивши два десятки мін, - Мотузяник
 
 
 
 
 
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