 Тримісячна дитина померла від кору в Рівному

Про це повідомляє прес-служба Рівненського обласного лабораторного центру, передає Цензор.НЕТ.
"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина народилася передчасно і від народження мала вроджений кір. Вірус кору уразив мозок та легені дитини. Були надані необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося. Діагноз кір підтверджений лабораторно у вірусологічних лабораторіях", - йдеться в повідомленні.
У центрі зазначили, що лише минулого тижня в області на кір захворіли 74 особи, серед них 60 дітей. Було госпіталізовано 25 хворих, з них 14 дітей.
Кір - гостре інфекційне вірусне захворювання, яке може призвести до летального наслідку. Специфічного лікування кору немає, йдеться в релізі. Єдиним ефективним профілактичним засобом є щеплення.
Мама була нещеплена?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473
Переболела бы мать в детстве то с грудным молоком ребенок получал бы антитела 1,5-2 года.
Уровень заболеваемости корью имеет периодический характер с пиками через 6 лет и уровень вакцинации на периодичность влияет слабо. А вот на мощность очередной вспышки и ее продолжительность - влияет довольно сильно.
Этот график в свободном доступе. Но только ленивые и/или глупые люди его найти не могут.