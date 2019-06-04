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Все про:Рівне (157) смерть (3336) кір (175)

 Тримісячна дитина померла від кору в Рівному

У місті Рівному від ускладнень, викликаних вірусом кору, померла тримісячна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Рівненського обласного лабораторного центру, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина народилася передчасно і від народження мала вроджений кір. Вірус кору уразив мозок та легені дитини. Були надані необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося. Діагноз кір підтверджений лабораторно у вірусологічних лабораторіях", - йдеться в повідомленні.

У центрі зазначили, що лише минулого тижня в області на кір захворіли 74 особи, серед них 60 дітей. Було госпіталізовано 25 хворих, з них 14 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Україну припадає понад 70% всіх випадків зараження кором в Європі, - ВООЗ

Кір - гостре інфекційне вірусне захворювання, яке може призвести до летального наслідку. Специфічного лікування кору немає, йдеться в релізі. Єдиним ефективним профілактичним засобом є щеплення.

Тримісячна дитина померла від кору в Рівному 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130473
 
 
 Топ коментарі
 
Антивакцинаторы говорят, что корь в детстве не опасна. Неужели обманывают?
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До прихода Супрун (правления Яныка и сразу после него) процент ежегодной плановой вакцинации от кори опускался до 30-40%. За те годы поднакопилось 500-700 тыс невакцинированных (и до тех лет было немало). Так что нехрен все на нее валить.
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Мамочки за бабло корупцией покупают у напрочь продажных врачей справки о том что прививка сделана и тащат своих чад в садики, в школы и на кружки всякие.... А когда чадо умрёт от какой нибудь инфекционки мамочка выйдет и будет визжать про то шо Парашенко виноват. Причём она будет это визжать ещё все 5 лет потому что это теперь генеральная линия новой ЗЕкоманды, и это чётко видно по форуму. СРазу моментально прибежит десяток зебиков и будут визжать про Петю, причём визжать будут ещё минимум 5 лет ..проверяйте...
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старая ведьма с рюкзачком за плечами, казала, что причин для паники нет Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном - Цензор.НЕТ 5532
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Антивакцинаторы говорят, что корь в детстве не опасна. Неужели обманывают?
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Опять вакциновпаривательский шабаш продолжаете из-за остатков на складах вакцин с заканчивающимся сроком использования? Не надоело шулерством на отдельных смертях, для запугивания доверчивых обывателей, заниматься?
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А Вы необыкновенно рады тому, что мама ребенка и тот, кто ее заразил не получили вовремя по дозе вакцины?
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А Вы необыкновенно рады тому, что на смерти ребенка можна опять раздуть провакцинальную истерию и впакрить еще несколько тысяч доз запуганным обывателям?
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Важко сперечатися з такими тролями-антивакцинаторами. Можу тобі побажати перенести кір на собі, може розум прийде.
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Смерть человека - всегда плохо, особенно ребенка. И надо делать все, чтобы это предотвращать. В том числе и своевременной вакцинацией.
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Вакцинация никакие смерти не предотвращает, так как умирают, к сожалению, наиболее слабые и те которым любая вакцинация противопоказана по объективным причинам.
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Судя по тому, что на мой вопрос Вы не ответили, он попал в точку.
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я вот расстроен, что мать не переболела в детстве и не дала антител ребенку.
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Ну так и с мамой могло быть точно так же как с этим ребенком и не было бы мамы.
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Заболеваемость и смертность от гриппа в украине многократно выше кори. Уровень смертности от осложнений кори, например, в в 2018 году был всего 0,03% - на уровне статистически никчемном, по сравнению с другими болезнями. Почему Вы устраиваете шабаши на отдельных, не предтвратимых к сожалению, смертях от осложнений именно кори? Ответ однозначен - вакцинация главный бизнес, вместе с леченим хроников и задача его всячески развивать и поддерживать с помощью таких лоббистов, как Вы.
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ты крайне далек от понимания вакцинации, генотипа, генетического материала и тд... Ну, собственно, это называется НУБ, или лошара
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ты соевый я смотрю во всех сверах профессионал, такой же как продавец трюселей, который обещал научить рулить страной, а как крыса пытался выпрыгнуть за борт Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 5639
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не... щас ваша, зелеботская, очередь рулить.. или дудеть
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не фантазируй, заявление научить рулить всех страной звучали только из уст гнойсмана, и никто не претендует на эксклюзив. пусть ещё потом аудит проведут, что она там с перепугу нарулило
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а питушочек ку-ка-рекает и ку-ка-рекает.. Обожаю таких сладеньких Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 6044
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каких именно и в чем эта сладость заключается, кстати о петушках, кто это такие и где ты с ними познакомился Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 8084
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таких, как ты, сонычко моё... Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 7499 Флейтист ты мой ненаглядный Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 4171
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конкретнее флудер пиши, если конкретики нет. то ты обычное брехло, такое же как и мародер порошенко, впрочем соевые глисты все одинаковы, напишут что то, только им одно известное, а потом как порошенко му-му водят Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 2712
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Ну, ты сам просил, питушочек... Не обижайся... Конкретнее - обожаю такие говорливые ротики и такие сладенькие булочки Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 7301
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вон оно что Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 3647 да ты оказывается ********, ну так бы и написал сразу, а то все ходишь вокруг да около Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 5453
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остается только посочувствовать стецю, каких кретинов он к себе набирает Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 4504 пиши ещё в моих постах, про себя, не все ещё видели твое чистосердечное признание Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 9203 заскринил твой пост, буду его перидически выкладывать под твоими, думаю многим будет полезно узнать тебя поближе Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 4504
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так все говорят, пока не испробуют наслаждение... Когда массаж твоей простаты будет закончен, ты сам, путушочек мой, будешь умолять сделать его еще раз. Заскринь мой пост! Заскринь мое проникновение в твою сладкую по...чку! Сохрани это на гугл диск... Костюшечка мой, зелепетушочек, любимый Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 773
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Якщо думаєш що продаж вакцин вигідний бізнес- погугли скільки коштує маленька дитяча труна. Для дівчинки краще рожева, як гадаєш?
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від ускладнень, викликаних вірусом кору. Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір
Мама була нещеплена?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473
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А какое отношение этот случай (внутриутробное заражение) имеет к заражению корью в детстве?
Переболела бы мать в детстве то с грудным молоком ребенок получал бы антитела 1,5-2 года.
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Дурню говорите, прививку від кору роблять коли вже дитина більша, в статті сказано , що вона народилась з вродженим.
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кто и до какой должности меня сегодня повысит, напиши мне это соевый бот развернуто, не стесняйся, дай волю своей фантазии
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понятно, ты отлично блеснул своим интеллектом, впрочем удивляться нечему соевые боты, пишут все время о музыкальных инструментах
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Слава калопрунше! Доктору смерти слава!
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До прихода Супрун (правления Яныка и сразу после него) процент ежегодной плановой вакцинации от кори опускался до 30-40%. За те годы поднакопилось 500-700 тыс невакцинированных (и до тех лет было немало). Так что нехрен все на нее валить.
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Когда уровень вакцинации в стране опускался был и наименьший уровень заболеваемости.
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Подумай - почему, если есть чем это делать. Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 5005
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Ваша логика - примерно как наблюдая за неумеющим плавать, стоящим при сильном волнении моря на мелководье, сказать - пока ты не захлебывался, вода не поднималась.
Уровень заболеваемости корью имеет периодический характер с пиками через 6 лет и уровень вакцинации на периодичность влияет слабо. А вот на мощность очередной вспышки и ее продолжительность - влияет довольно сильно.
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Мы эту тему уже многократно обсуждали и я Вам ранее показал, на данных украинской и румынской статистики, зависимость уровня вспышек от уровня "охвата" вакцинацией. Это же четко видно и на ВОЗовском красном графике, которого Вы теперь тщательно избегаете и заменили на разнесеные графики.
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И я Вам неоднократно указывал, что то, что Вы называете "охват вакцинацией" - это процент выполнения годичной плановой вакцинации.
Этот график в свободном доступе. Но только ленивые и/или глупые люди его найти не могут.
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А зачем его искать, если и без него корреляция уровня заболеваемости с предварительной массовой вакцинацией однозначна? Я Вам о нем напоминаю только потому, что Вы его первым показали, а потом сами же испугались его наглядности и заменили на разнесенные графики.
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Мамочки за бабло корупцией покупают у напрочь продажных врачей справки о том что прививка сделана и тащат своих чад в садики, в школы и на кружки всякие.... А когда чадо умрёт от какой нибудь инфекционки мамочка выйдет и будет визжать про то шо Парашенко виноват. Причём она будет это визжать ещё все 5 лет потому что это теперь генеральная линия новой ЗЕкоманды, и это чётко видно по форуму. СРазу моментально прибежит десяток зебиков и будут визжать про Петю, причём визжать будут ещё минимум 5 лет ..проверяйте...
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Молодые мамочки курят и пьют, а потом слезливые обьявления. помогите спасти дитятку. так вот хер вам Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном - Цензор.НЕТ 8596
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Спасибо продвинутым мамочкам из интернета! Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном - Цензор.НЕТ 7997
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Помнится, очень давно... приблизительно до 2000 г детей без справок о прививках не принимали ни в детский сад, ни в школу. Но, затем понеслась какая-то непонятная пропаганда против прививок. Мамаш, отказавшихся от прививок, транслировали по всем тв-каналам как "героинь сломавших систему". Появилась целая куча адвокатов, которые начали рьяно защищать во всех инстанциях "права" этих горе-мамаш и их детей... Вот, сейчас и начинаем пожинать результаты.
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Начинаем пожинать результаты развала нашей медицины, как системы. Особенно санитарно- профилактического направления. И никакие прививки, даже теоретически, этот развал никогда не скомпенсируют.
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До відома. В Києві вакцини від кору немає. Приятелька на днях розповіла. Спілкувалась з своєю подругою, яку потім поклали в лікарню з підозрою на кір. Як людина хвороблива і "мнітєльна" побігла по лікарях і приватних клініках. Вакцини НЕМАЄ, тільки обмежена кількість для особливих випадків. Ось така реформа.
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До відома тих, у кого "все пропало". Був сьогодні у місцевій полікліниці по справах - дітям та дорослим роблять щеплення від кору. Вакцини - Є!!!
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Це де? Ще в п"ятницю в Києві їх не було, навіть за гроші.
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Що ж ви мовчите? Можете людині життя врятувати. Де є вакцина?
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У приватних клінік немає вакцини. Це як у єврея грошей нема і ніколи не було.
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Не було. Навіть для "своїх" за національністю і забезпеченістю. А там людина повернута на своєму здоров"ї. Бо проблем з ним і без цього вистачає. Обдзвонила все.
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