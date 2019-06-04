 ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"ВРП вирішила звільнити з посади судді Апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича", - оголосив рішення ради голова ВРП Володимир Говоруха.
Сам Бабенко зазначив, що у нього 23 роки стажу роботи і він має право на відставку.
Суддя Бабенко відомий тим, що вичитував свого колегу суддю Бондаренка за законне рішення і розповідав, як працюють "нормальні" судді. За словами адвоката Романа Маселка, "Бабенко повчав суддю Бондаренка, який посмів винести законне рішення всупереч вказівці голови суду. Мовляв, з усіма можна домовитися, якщо хтось просить, а з Бондаренком - ні. Тому його не можна назвати "нормальним"".
давил,давил и недодавил)))
так,баблом давить нужно было)))
а,скільки ,ще таких "бабенків"-підоренків в судовій владі(((
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні(
"Зеленский виноват в том, что Россия захватила Крым и Донбасс - заявил моральный урод Дмитрий Ярош"
Вопрос - ты считаешь Яроша моральным уродом?
А теперь опять хотят в Раду, видите ли.
гандоны.
А шо? у нас законы являются законами только для служивших в АТО?
Еще раз читай внимательно: ЯРОШ - ГАНДОН. Как и Билецкий. Потому что говорили одно, а делали - другое.
ГАНДОНЫ. В частности, Ярош - член Комитета по обороне. Благодаря ему (его постоянному отсутствию) и Ссавченко (постоянно устраивавшей срач и демонстративно уходившей с заседаний, бо на передовой она на хер не нужна) срывались заседания Комитета - не было кворума.
Хочешь воевать - воюй. А если взялся быть нардепом - воюй в залах ВРУ. Срываешь заседания Комитета по обороне - значит ты ГАНДОН.
есть еще вопросы?
Запомни: если человек служил в АТО/ООС - это не делает его автоматически героем и неприкасаемым.
Человек не сдержался. Пустил газы. И этим вихрем от газов снесло бабёнку. И поделом! Не дави и не давим будешь.