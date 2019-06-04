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Все про:Бабенко (3) судова реформа (834) суддя (936) Черкащина (264) Вища рада правосуддя (238)

 ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення

Вища рада правосуддя затвердила заяву про відставку голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"ВРП вирішила звільнити з посади судді Апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича", - оголосив рішення ради голова ВРП Володимир Говоруха.

Сам Бабенко зазначив, що у нього 23 роки стажу роботи і він має право на відставку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя закріпила безкарність судді Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав винести незаконне рішення, - Маселко. ВIДЕО

Суддя Бабенко відомий тим, що вичитував свого колегу суддю Бондаренка за законне рішення і розповідав, як працюють "нормальні" судді. За словами адвоката Романа Маселка, "Бабенко повчав суддю Бондаренка, який посмів винести законне рішення всупереч вказівці голови суду. Мовляв, з усіма можна домовитися, якщо хтось просить, а з Бондаренком - ні. Тому його не можна назвати "нормальним"".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130470
 
 
 Топ коментарі
 
А может и не давил вовсе, а нежно давал денюжку. Возмущает другое. Почему просто отставка с агроменнейшей пенсией? Ведь таких козлов давящих море разливанное.... Ну и накажите одного чтоб неповадно было. Ан, нет...
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Мнение лахтинской шестерки очень ценно ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 4671
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ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение
давил,давил и недодавил)))
так,баблом давить нужно было)))
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ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение
а,скільки ,ще таких "бабенків"-підоренків в судовій владі(((
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні(
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хм...а кто давил на давящего, который давил на коллегу ?!?
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А может и не давил вовсе, а нежно давал денюжку. Возмущает другое. Почему просто отставка с агроменнейшей пенсией? Ведь таких козлов давящих море разливанное.... Ну и накажите одного чтоб неповадно было. Ан, нет...
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Мнение лахтинской шестерки очень ценно ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 4671
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я считаю Яроша моральным уродом совсем по другим признакам - этот гандон, как и Билецкий, получили корочки нардепов хз зачем и не принимали участие в заседаниях ВРУ, в том числе по важнейшим для страны законам.
А теперь опять хотят в Раду, видите ли.

гандоны.
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я не служил в армии. совсем, прикинь.

А шо? у нас законы являются законами только для служивших в АТО?

Еще раз читай внимательно: ЯРОШ - ГАНДОН. Как и Билецкий. Потому что говорили одно, а делали - другое.

ГАНДОНЫ. В частности, Ярош - член Комитета по обороне. Благодаря ему (его постоянному отсутствию) и Ссавченко (постоянно устраивавшей срач и демонстративно уходившей с заседаний, бо на передовой она на хер не нужна) срывались заседания Комитета - не было кворума.

Хочешь воевать - воюй. А если взялся быть нардепом - воюй в залах ВРУ. Срываешь заседания Комитета по обороне - значит ты ГАНДОН.

есть еще вопросы?

Запомни: если человек служил в АТО/ООС - это не делает его автоматически героем и неприкасаемым.
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мало того что Ярош закосил от работы в Раде - так он еще решил идти во ВРУ (***********!!) по списку СВОБОДЫ!! Кончервы которая бомбанула как кремлевские подстилки еще в 14-м а кто не понял - до того должно было дойти после того как они убили троих нацгвардейцев под Радой!

ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 9055
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Если бы ты следил за тем , что происходит в кругах националистов после обулавливания ВАЗа, то не постил бы херню. Свобода не идет на выборы самостоятельно - собирается националистический блок
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Вывод - не давите на правильных судей. ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение - Цензор.НЕТ 9084 Человек, возможно, перед этим хорошо покушал, а вы на его, бабьонки, давите.
Человек не сдержался. Пустил газы. ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение - Цензор.НЕТ 7685 И этим вихрем от газов снесло бабёнку. И поделом! Не дави и не давим будешь.
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Ярош планирует баллотироваться в Раду. Опять.

ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 5159
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення
 
 
 
 
 
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