 Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка

"У нас ще будуть внесені дві принципово важливі ініціативи: про невідворотність покарання за корупцію і про забезпечення права на справедливий суд. Ми розраховуємо наступного тижня завершити роботу над законопроєктом про невідворотність покарання за корупційні злочини та, можливо, ще десь тиждень - щодо судової гілки влади", - розповів він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, буде йтися про перезапуск так званої антикорупційної інфраструктури. Зокрема, для Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК) ініціюватиметься вдосконалення режиму перевірки електронних декларацій, оскільки, "крім недієздатного керівництва НАЗК, є ще проблеми практичного характеру, які ускладнюють роботу з перевірки декларацій".
"Також це стосуватиметься спрощення деяких процедур у Кримінальному процесуальному кодексі, які зараз ускладнили роботу органів досудового слідства, зокрема, йдеться про так звані поправки народного депутата Лозового (передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. - Ред.)", - зазначив заступник голови АП.
Крім того, цей законопроєкт передбачатиме кілька процесуальних механізмів, які дадуть право Національному антикорупційному бюро, наприклад, здійснювати автономне прослуховування або зняття інформації з каналів зв'язку.
Рябошапка зазначив, що другий законопроєкт буде пов'язаний із судовою реформою, яка відбувалася кілька останніх років, але насправді не була реформою, а це були "дії, спрямовані на підпорядкування фактично всієї судової гілки влади колишньому керівництву держави".
"Єдиними бенефіціарами від цієї реформи є колишня влада і керівництво судової гілки влади: керівники Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Верховного суду, які отримують великі зарплати, і при цьому жодного поліпшення ситуації ні для наших громадян, ні для іноземних інвесторів немає", - наголосив він.
Заступник глави АП розповів, що нині ще триває обговорення цього законопроєкту. "Але очевидно, що проблеми, пов'язані з сумнівною легітимністю окремих членів ВККС, діяльністю ВРП, проблемами, які виникають під час кваліфікаційного оцінювання суддів, мають бути вирішені якнайшвидше", - пояснив він.
Не читал...но осуждаю（с）
Стало так...
Не читал...но одобряю （зебени）
Отсканируйте, пожалуйста, чтоб я мог сам убедиться, что он для всех и правильній.
Потому я и попросил вот ту Ларису, которая втирает, какой этот закон красивый и правильный, отсканировать его текст, чтоб я тоже мог в этом убедиться. Но тут кинулись в защиту той Ларисы Вы со своими левыми ссылками только подтверждающими то, что Лариса банально пи...дит.
Больше похоже на рейдерство и желание отхватить долю от награбленного, с ручными судами то.
А гарантирование наказания судом за нарушение закона? Га?
все же какие зебенята идиоты..)))
Оказывается, для того чтобы справедливо судить и наказывать взяточников, нужны особые законы.
Одна рябая кепка мамой клялась месяц назад что программа готова на 95 процентов...
Сбрехала？
Доки в судах старі
зкурвлезкорумпованні судді будут і далі пердіти в свої мантії - все буде *уяк. Тобто - ніяк. Тобто - так як було.
14:08, сегодня
Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, получил звание лейтенанта. Об этом сообщает КП в Украине, ссылаясь на собственные источники.
Воинское звание лейтенанта друг детства Владимира Зеленского получил несколько дней назад, сообщает УНН. Сделано это было для того, чтобы Баканов имел юридическую возможность получить назначение в СБУ.
Кроме того, агентство утверждает, что Баканов не служил в армии и не состоял на воинском учете- поки мій друг, боєць нгу з 5річним бойовим досвідом неможе отримати того лейтенанта, усіляка наволоч,яка ховалася як Зе від призову отримує звання.оце і є політика по новому
їм ніколи. їх мамка(аваков) не пускає
Две недели... Эх, щас бы опросик среди 73% провести незаангажированный.
Липецьк це Европа?
это про божий суд что ли...
редкая бредятина )))))))))))))))))))
неотвратимость!!!!!!!!!!!!!