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Все про:ВР (4900) Зеленський (1558) Рябошапка Руслан (34)

 Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка

Законопроєкти президента України Володимира Зеленського про поліпшення антикорупційної інфраструктури та забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння та про усунення проблем у судовій системі будуть внесені до Верховної Ради в найближчі тижні, повідомив заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка.

"У нас ще будуть внесені дві принципово важливі ініціативи: про невідворотність покарання за корупцію і про забезпечення права на справедливий суд. Ми розраховуємо наступного тижня завершити роботу над законопроєктом про невідворотність покарання за корупційні злочини та, можливо, ще десь тиждень - щодо судової гілки влади", - розповів він Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, буде йтися про перезапуск так званої антикорупційної інфраструктури. Зокрема, для Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК) ініціюватиметься вдосконалення режиму перевірки електронних декларацій, оскільки, "крім недієздатного керівництва НАЗК, є ще проблеми практичного характеру, які ускладнюють роботу з перевірки декларацій".

"Також це стосуватиметься спрощення деяких процедур у Кримінальному процесуальному кодексі, які зараз ускладнили роботу органів досудового слідства, зокрема, йдеться про так звані поправки народного депутата Лозового (передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. - Ред.)", - зазначив заступник голови АП.

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Крім того, цей законопроєкт передбачатиме кілька процесуальних механізмів, які дадуть право Національному антикорупційному бюро, наприклад, здійснювати автономне прослуховування або зняття інформації з каналів зв'язку.

Рябошапка зазначив, що другий законопроєкт буде пов'язаний із судовою реформою, яка відбувалася кілька останніх років, але насправді не була реформою, а це були "дії, спрямовані на підпорядкування фактично всієї судової гілки влади колишньому керівництву держави".

"Єдиними бенефіціарами від цієї реформи є колишня влада і керівництво судової гілки влади: керівники Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Верховного суду, які отримують великі зарплати, і при цьому жодного поліпшення ситуації ні для наших громадян, ні для іноземних інвесторів немає", - наголосив він.

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Заступник глави АП розповів, що нині ще триває обговорення цього законопроєкту. "Але очевидно, що проблеми, пов'язані з сумнівною легітимністю окремих членів ВККС, діяльністю ВРП, проблемами, які виникають під час кваліфікаційного оцінювання суддів, мають бути вирішені якнайшвидше", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130468
 
 
 Топ коментарі
 
нова, як ті обличчя, що зараз пропихують? Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3039
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справедливость суда будет решать коломойский и компания
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Куди поспішати, буде нова Рада, буде й нова пісня. А з цими баригами...
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...пытаются пропихнутся игнорируя все законопроекты Зе.
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ЗЕ уже выдал "законопроект" по импичменту президента, по которому невозможно провести этот импичмент. Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5384
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а вы как хотели? Понты колотить,не шаурму хряцать. Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1898
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да ладно... верим-верим... Где квартира для шахтера, б..я?!
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Буратін своїми "законами" просто спамить ВР що ті не прийняли закон про імпічмент і відкриті списки. А нова рада вже буде така "як треба"...

Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7350
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Вот поэтому каломойные и хотели протянуть закрытые списки
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Ну так нові обличчя - єфремов, портнов, медведчук. Буде така ВР закачаєшся...
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И "почему-то" вокруг ЗЕборца с коррупцией, создателя "страны мечты" стягиваются олигархи: Коломойский а также Пинчук - уже лично посещает Администрацию Президента. Это наверное вместо украинцев, которые "смогут лично прийти и поздороваться с преЗедентом", как обещал ЗЕкандидат в ЗЕпреЗЕденты.
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справедливость суда будет решать коломойский и компания
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Законопроект пишется для всех, а не только для этой власти и он правильный.
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Шапка закона правильная. А вот его суть будет соответствовать шапке? Вот в чем вопрос. Вы на него отвечаете положительно даже не прочтя его, что довольно странно.
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Было так..
Не читал...но осуждаю（с）

Стало так...
Не читал...но одобряю （зебени）
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Нічого дивного. Це стандартний підхід невігласа: читати тільки назви, дивитися лише Ґ+Ґ, слухати лише прості та приємні речі. Загалом виходить... десь 73% ))
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Дайте почитать?!

Отсканируйте, пожалуйста, чтоб я мог сам убедиться, что он для всех и правильній.
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Сам попугли. В одном из сайтов пишут, что текст ещё не напечатан в сми.
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ВООООТ!

Потому я и попросил вот ту Ларису, которая втирает, какой этот закон красивый и правильный, отсканировать его текст, чтоб я тоже мог в этом убедиться. Но тут кинулись в защиту той Ларисы Вы со своими левыми ссылками только подтверждающими то, что Лариса банально пи...дит.
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Если ЕС со США его поддерживают, то , естестно хороший. В нём меры наказания скопированы с законов передовых стран. Даже сама идея отличная.
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А где можно прочитать о поддердке этого занопроекта ЕС и США？ Заклбчение Веницианской комиссии к примеру？Офицальные документы разумеется...а не бла-бла от рябой кепки？
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Не так быстро, примут и почитаете.Корректировать готовый закон можно бесконечно,главное его принять.
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Дайте почитать некорректированный, который Вы уже почитали судя по вашиему отзыву. Не жлобитесь.
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Да ты реально упоротая... Сначала выстрелим себе в ногу, а потом лечить будем.
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Эту недораду не распускать пора. А отстранять немедленно
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А на основании чего？ на основании желания жгущего задницу зебеням？нет такого основания в Конституции Украины..
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Калоботяра,на горизонте барыги в 💯 раз хуже ,кроме того ************* кацапские
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Наказание, тем и страшно, что оно неотвратимо!!!)))
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Закон хороший и даже очень, но на счет "неотвратимости" что-то этот буратино не договаривает, у нас что, уже судебная реформа прошла? судить кто по этим статьям будет? судьи сами себя всех пересажают? или может своих партнеров прокуроров? или может всех депутатов и других чиновников? в 25 раз за популистскими словами обычный пшик, очередная борьба со следствием коррупции, а не с ее причинами.
Больше похоже на рейдерство и желание отхватить долю от награбленного, с ручными судами то.
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Між іншим, аналогічний законопроект від Порошенко (навзамін скасованого Конституційним Судом Закону) про відповідальність за незаконе і документально непідверджене збагачення (погоджений з ПАРЄ, ЄС, МВФ і венеціанською комісією) давно вже в Раді, ще з кінця березня і нині є схваленим профільним комітетом для розгляду в першому читанні в залі засідань. Подання т.зв. "альтернативних" законопроектів - не що інше, як бажанння заблокувати прийняття будь-якого.
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Тех, у кого целебная роса, такие подробности не интересуют.
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Обеспечения права на справедливый суд? Это зачёт!

А гарантирование наказания судом за нарушение закона? Га?
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даже если нарушитель успеет умереть??
все же какие зебенята идиоты..)))
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Эти ублюдки,никакие законы Зе принимать даже и не думают.
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Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка

Оказывается, для того чтобы справедливо судить и наказывать взяточников, нужны особые законы.
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Это самое решительное решение из всех решений! Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2786
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это самое решающее решение из решительно решающих решений по решению решительной борьбы...))))
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А что там с программой на первые 100дней？
Одна рябая кепка мамой клялась месяц назад что программа готова на 95 процентов...
Сбрехала？
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Селедки всем, и пусть никто не уйдет обиженным!
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Все це накопичення нових законів - це замилювання очей. Закон сам себе не виконує.

Доки в судах старі зкурвле зкорумпованні судді будут і далі пердіти в свої мантії - все буде *уяк. Тобто - ніяк. Тобто - так як було. Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5144
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И.о, главы СБУ Баканов получил звание лейтенанта - СМИ
14:08, сегодня

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, получил звание лейтенанта. Об этом сообщает КП в Украине, ссылаясь на собственные источники.
Воинское звание лейтенанта друг детства Владимира Зеленского получил несколько дней назад, сообщает УНН. Сделано это было для того, чтобы Баканов имел юридическую возможность получить назначение в СБУ.
Кроме того, агентство утверждает, что Баканов не служил в армии и не состоял на воинском учете- поки мій друг, боєць нгу з 5річним бойовим досвідом неможе отримати того лейтенанта, усіляка наволоч,яка ховалася як Зе від призову отримує звання.оце і є політика по новому
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Не переживай, всё наладится.Это он начинает с "лейтенантов", а закончит Генерал-лейтенантом... Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4849
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Кстати, вы заметили, что цензор мало пишет про дебильные поступки зекоманды и самого зе.
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Сегодня - лейтенант, завтра - генерал-лейтенант. Сегодня носит "Адидас", а завтра Родину продаст
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Ща суды, НАБУ и САП быстренько реформируют, чтобы Беня начал отбирать предприятия у конкурентов абсолютно законным способом.
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и пусть начнет с мародера порошенко, хватит, хрячок пожировал вдостоль, теперь пусть коломойша пожирует Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6750
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Еще один честно признался что кацап, и хочет розвала Украины.
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записывай все в блокнотик, когда мародер порошенко вернется во власть, ты ему покажешь список врагов Украины, обещал через год вернуться, как ты думаешь, эта сволочь порошенко выполнит свое обещание или как обычно сбрешет? Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4193
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кароче, шобла каламойского ничем не лучше шоблы парашенки.
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Да неужели?!

Две недели... Эх, щас бы опросик среди 73% провести незаангажированный.
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Пока будет почти тех же 73%. Они всё еще живут в мечтах и орут "не мешайте ему работать", "дайте хоть сто дней", "а парашенка вон что творил" и т.д., в упор не видя, что уже натворила зекоманда.
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Он уже подал один законопроект о незаконном обогащении и в ВР его даже и в повестку никто не ставил,по сути повесили его на гвоздик в туалете но что то мне подсказывает что засунули его в длинный ящик с согласия уже этой власти.Он ведь не нужен ни тем ни этим,ведь все они приходят во власть что бы строить "светлое будущее" но только не всем а избранным.То же ожидает и следующий высер об импичменте. Давно нужно уразуметь что никто не будет кастрировать сам себя да ещё и без наркоза. Вся это бурная возня с законопроектами просто понты для дефективных лохов. Если и будет какой то закон то он будет так составлен что объявить импечмент даже сам Господь Бог не сможет. Кстати ещё при Януковиче уже смело можно было снимать неприкосновенность за ненадобностью, ведь разрешение на любые действия против депутата опять же разрешали сами депутаты. Короче неприкосновенность просто можно исключить из статуса депутата и при этом он останется неприкосновенным. То же сочинят и с незаконным обогащением и импичментом , на что что а на словоблудие у нас депутаты непревзойдённые мастера.
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ну ну как со списками говрять одно а делают другое новые лица а на деле любовницы и охраники и всякая шушер
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закон "о неотвратимости наказания за коррупцию"
это про божий суд что ли...
редкая бредятина )))))))))))))))))))
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нет он круче - просто один из олимпийских богов..)))
неотвратимость!!!!!!!!!!!!!
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Висновок конституційного суду отримали? Чи знову будете людям очі замилювати, а потім ваші продажні суді визнають його не "конституційним".!!!
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а нахер такі депутати нам потрібні які разом з своїми консультантами та комітетами не можуть придумати нормальний закон. ні головою ні руками не можуть працювати - значить в топку (крематорії).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка
 
 
 
 
 
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