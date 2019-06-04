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 Терористи облаштували нові вогневі позиції для прихованого обстрілу Об'єднаних сил, - ГУР

Командування російських окупаційних військ активізувало інженерні роботи з облаштування нових вогневих позицій уздовж лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

"Особливості розташування та способи маскування позицій свідчать про те, що окремі з цих нових інженерних споруд призначені лише для забезпечення прихованих обстрілів підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у ГУР, у такий спосіб окупанти планують створювати штучні прецеденти та фабрикувати "фейкові" інформаційні приводи, з демонстрацією "доказової бази" для дискредитації Об’єднаних сил та звинувачення їх у нібито порушенні режиму припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130466
 
 
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не маніпулюй,Зеленський сказав своє відношення до ОРДЛО..Твій Порошенко будував сильну,вільну Україну з Трухановими,Кернесами,Медведчуками,Ахметовими і Свинарчуками з недоторканою екс ригівською ВР і старими ригівськими суддями,торгуючи з оккупантом..Слава Порошенку за люстрацію!!!
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Как хорошо, что Зеля их всех пересажал!
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Твоя ВР, побачимо, як буде приймати законопроекти Зеленського...
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за Данилыча особый респект ему наконец-то в тюрьме
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А мы подадим в суд! Да, Чекушники? Этоженашалюдя!
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и давно нам не ***** шо там на бешенных псарнях заявляют или думают? ****** по всему что предназначено исключительно для обеспечения скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирования огня. волноваться нужно за тех кто на нашей стороне линии разграничения, особенно за тех кто к ней вплотную, а не за то что скажут гандоны ватные.
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