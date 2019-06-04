 Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони у Facebook.
"На виконання вимог Закону "Про національну безпеку України", Указу Президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-цивільного контролю над Збройними силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака.
И призвать тебя, и отправить под их командованием на самый 0....
Нет? Ты в Германии, да?....А то бы пошел.....
а новые это которые до 2014 года работали
Богдан и компания
Воры "попередники" разбегаются как тараканы от включенной лампочки! Как их потом ловить и сажать если они не на рабочем месте, а по своим заимкам или за границей?
Эти попередники между прочим фронт держали больше 5 лет ..., пока ты сладко жрала, и жирно опорожнялась..
Эти попередники между прочим фронт ОБВОРОВЫВАЛИ больше 5 лет, а ДЕРЖАЛИ волонтёры на собранные у народа деньги. Держали мы с тобой платя двойные налоги из которых на нужды страны доходило меньше половины.
Брысь под лавку Кот блохастый, шоколадом обожравшийся ...
но впрочем это не важно....
Лучшие? Гы......
Это естественно, пора делать ноги
Вот такие теперь будут отвечать за безопасность....
Не дай Бог большая война....
Ukr_Che @Ukr_Che 1 ч.1 час назад
Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить "Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
при том что человек не служил и даже не состоял на воинском учете
У Ивана Баканова два высших образования. Сам он говорил об этом так: "По первому образованию я ревизор, по второму - прокурор".
Первое из них он получил в Криворожском экономическом институте.
А второе - юридическое - в не очень известной Академии труда, социальных отношений и туризма в Киеве
Специальность Баканова - "суд, адвокатура и прокуратура".
А дальше - будем посмотреть, как говорят в Одессе.
Для секса я бы порекомендовал вам выбирать в звании не старше капитана...