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Все про:Міноборони (2595) звільнення (534) Павловський_Ігор (40)

 Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з подальшим ухваленням рішення про звільнення з військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони у Facebook.

"На виконання вимог Закону "Про національну безпеку України", Указу Президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-цивільного контролю над Збройними силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130465
 
 
 Топ коментарі
 
Елена Голиц - Елена - ополченочка...

Эти попередники между прочим фронт держали больше 5 лет ..., пока ты сладко жрала, и жирно опорожнялась..
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и набрать новых с Квартала 95.....
И призвать тебя, и отправить под их командованием на самый 0....

Нет? Ты в Германии, да?....А то бы пошел.....
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старые это которые с 2014 года работали
а новые это которые до 2014 года работали
Богдан и компания
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Всех старых от винта до единого! Люстрация так люстрация.
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и набрать новых с Квартала 95.....
И призвать тебя, и отправить под их командованием на самый 0....

Нет? Ты в Германии, да?....А то бы пошел.....
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ну лысый хотя бы топливо воровать не будет миллионами
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канешна не будет - его сам харант и главнокомандующий в лоб зачеломкал, как же можно? да и смыслят в армии уклонисты овер до фига
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старые это которые с 2014 года работали
а новые это которые до 2014 года работали
Богдан и компания
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а где до 2014 работал великий рехворматор Пэдро?
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а где людей взять в квартале уже и кардибалет устроил на должности ,депутатами будут - вот в чем вопрос
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В 95 кв. ще є стрипфіліали, це загони "нєпобєдімих" і бєзсмєртних"
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А скільки років потрібно прослужити, щоб стати генералом? Про Павловського мовчу, про нього нічого не знаю.
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запитайте у харашковськаго)йому янек відразу генерала армії намалював)))
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Госпади!
Воры "попередники" разбегаются как тараканы от включенной лампочки! Как их потом ловить и сажать если они не на рабочем месте, а по своим заимкам или за границей?
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Елена Голиц - Елена - ополченочка...

Эти попередники между прочим фронт держали больше 5 лет ..., пока ты сладко жрала, и жирно опорожнялась..
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кому ты в уши дуешь? павловский 5 лет в окопах просидел? может ты с ним на пару сладко жрал и жирно опорожнялся, а теперь за кореша мазу тянешь Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися - Цензор.НЕТ 6943
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кто именно? барыга держал?? или свинарчуки с грицаками??
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"Эти попередники между прочим фронт держали больше 5 лет" (с)
Эти попередники между прочим фронт ОБВОРОВЫВАЛИ больше 5 лет, а ДЕРЖАЛИ волонтёры на собранные у народа деньги. Держали мы с тобой платя двойные налоги из которых на нужды страны доходило меньше половины.

Брысь под лавку Кот блохастый, шоколадом обожравшийся ...
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Елена Голиц - бред у вас...- бред в каждом смысле который вы пытались здесь выразить...

но впрочем это не важно....
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Замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича задержали по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грнгоссредств при закупке топлива для оборонного ведомства. Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Лучшие? Гы...... Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися - Цензор.НЕТ 3986
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лучше бы уходили по настоящему- на 2 метра ниже земли
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не "уходят" а бегут с чемоданами наворованного
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Замглавы Минобороны Павловский подал рапорт для прохождения комиссии с намерением уволиться/ Это естественно.СБУ получила обращение "Миротворца" о финансировании кампании Зеленского спецслужбами РФ/./Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны./Зато : Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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Это тот, Павловский, который крал деньги на топливе, и которого за небольшое вознаграждение, ну почти даром, отмазали от нар?
Это естественно, пора делать ноги Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися - Цензор.НЕТ 6232
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а присягу он принял?
Вот такие теперь будут отвечать за безопасность....
Не дай Бог большая война....

Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися - Цензор.НЕТ 7797 Ukr_Che‏ @Ukr_Che 1 ч.1 час назад
Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить "Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che 1 ч.1 час назад
при том что человек не служил и даже не состоял на воинском учете
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Ну свыне было как-то насрать на присягу, да и его подельникам - тоже. И кстати - СБУ - это не СМЕРШ, тут ты не туда стреляешь. Директора ФБР никогда не были военными.

У Ивана Баканова два высших образования. Сам он говорил об этом так: "По первому образованию я ревизор, по второму - прокурор".
Первое из них он получил в Криворожском экономическом институте.
А второе - юридическое - в не очень известной Академии труда, социальных отношений и туризма в Киеве
Специальность Баканова - "суд, адвокатура и прокуратура".
А дальше - будем посмотреть, как говорят в Одессе.
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как не посмотришь на военноначальника , так и удивляешься, как жо па в трусы вмещается?
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люся илюк - для военноначальника главное что бы голова соображала....
Для секса я бы порекомендовал вам выбирать в звании не старше капитана...
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Нда, скоро в армии одни шоумены будут, а не генералы......
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