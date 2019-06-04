 Заступник голови Міноборони Павловський подав рапорт для проходження комісії з наміром звільнитися

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони у Facebook.

"На виконання вимог Закону "Про національну безпеку України", Указу Президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-цивільного контролю над Збройними силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака.

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