 Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії

На пленарному засіданні парламенту у вівторок нардепи не підтримали включення до порядку денного сесії проєктів законів про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (№10340, №10340-1), передає Цензор.НЕТ.
Їх включення до порядку денного підтримали лише 110 нардепів з 226 необхідних.
Також парламентарі не внесли до порядку денного законопроєкти про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356), про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (№10343 ), про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (№10228), про фінансування забезпечення окремих програм і установ охорони здоров'я (№10231), про внесені змін до Закону України "Про ринок електроенергії" щодо забезпечення поставок електроенергії захищеним споживачам Донецької та Луганської областей (№10227, №10227-1).
Потім Верховна Рада взялася за розгляд у другому читанні законопроєкту (№1098) про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії парламенту, який передбачає, серед іншого, організацію процедури імпічменту президента України.
За словами спікера Ради Андрія Парубія, народним депутатам належить розглянути більш як 800 поправок до нього.
За словами народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олега Купрієнка, який представляє законопроєкт, один з розділів документа передбачає процедуру імпічменту президента. За його даними, за результатами розгляду 748 пропозицій і поправок 311 з них були враховані (зокрема частково і редакційно) і 437 - відхилені.
Коломойский, ой зеленский внес свой законопроект зачем? Включите мозги! Даже по словам представителя Зеленского в Раде Руслана Стефанчука, нужно (при новом внесении законопроектов о импичменте, ну как хотят "у зеленского") полтора года!!! И политическая воля!!! Поэтому цель была оттянуть время!!! Не получится!!! Процедуре быть уже на этой сессии!!!
Доходром не пройдет!!!
А потом будут волать перед парламентскими выборами: "Зеленский не выполняет обещания, аррря!"
Законопроект пустая вода....в нем нет ни слова о сроках проведения той или иной процедуры....а это означает что импичмент можно обьявлять от начала и до китайской пасхи....
Самые контуженные уже приходят потихоньку в сознание...
Пока остались верные Зю чистые сепары и упоротая вата...
Идиоты-патриоты уже фсе...- уже локти себе кусают...
вообще не в трасте
и тебя это не напрягает
Метро. Утро. Спасибо, мужик. ( прикреплено на фанерке, прикрученой к рюкзаку)
Через 1,5 місяця нова зебільська рада усе поприймає, зачекайте трохи. Зебілам з зебільскими законами і вовтузитися. Нафіга це дебуванцям.
вполне возможно, что выборы будут в октябре и без всяких прислуг
Всі вже ситі по горло від вашої роботи.
Надіюся, що вже 21-го липня ви отримаєте ногою під зад.
А я впевнено кажу - БПП в раді вже не буде!
Але не буде вже ні палубія, ні славнозвісної бпп+нф.
Все буде по іншому.
Ще "вчора", такі як ти, волали у три глотки, що переможе порошенко.
Що з цим прогнозом? Так і далі буде.
А ти не засмучуйся, гарне і тебе торкнеться.
Бо не буде того, що ти за звичай прогнозуєш.
Не будь порохоботом і все буде добре.
Вам змалював перспективу закінчення цього всього гембелу. Впевнені, що ваші24% мізків дозволять вам безкарно наїб##ти хочаб 74% ваших опонентів - спробуйте.
Але вас попереджали...
Этот "наспех" занял какой промежуток времени?
От регистрации закона 9.06.2017 года до его окончательного принятия прошло почти два года, долгие обсуждения, почти 2 000 поправок.
но за 70 лет выиграли две войны
с страны с 60% процентов неграмотного населения
стали ведущей космической страной
вы от космоса отправили народ к плугу
и уборке клубники в ЕС и подтиранию им заднего места
Великое достижение великой страны!
Саме цтого і боїться дезентерія.
А потуги будуть з огляду того хто з "нових" облич повертається до корита.
Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы. Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Вчера на брифинг Зеленского не пустили около 30 журналистов. Кроме того брифинг начался с 20-минутной задержкой и продлился всего 5 минут. В это время журналисты стояли в ожидании, однако на брифинг попасть так и не смогли. На момент подготовки новости ни Администрация президента, ни сам Владимир Зеленский, ни его пресс-секретарь Юлия Мендель так и не отреагировали на этот инцидент.