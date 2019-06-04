 Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії

На пленарному засіданні парламенту у вівторок нардепи не підтримали включення до порядку денного сесії проєктів законів про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (№10340, №10340-1), передає Цензор.НЕТ.

Їх включення до порядку денного підтримали лише 110 нардепів з 226 необхідних.

Також парламентарі не внесли до порядку денного законопроєкти про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356), про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (№10343 ), про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (№10228), про фінансування забезпечення окремих програм і установ охорони здоров'я (№10231), про внесені змін до Закону України "Про ринок електроенергії" щодо забезпечення поставок електроенергії захищеним споживачам Донецької та Луганської областей (№10227, №10227-1).

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Потім Верховна Рада взялася за розгляд у другому читанні законопроєкту (№1098) про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії парламенту, який передбачає, серед іншого, організацію процедури імпічменту президента України.

За словами спікера Ради Андрія Парубія, народним депутатам належить розглянути більш як 800 поправок до нього.

За словами народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олега Купрієнка, який представляє законопроєкт, один з розділів документа передбачає процедуру імпічменту президента. За його даними, за результатами розгляду 748 пропозицій і поправок 311 з них були враховані (зокрема частково і редакційно) і 437 - відхилені.