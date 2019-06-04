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Все про:ВР (4900) законопроект (672) імпічмент (69)

 Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії

Народні депутати відмовилися внести до порядку денного сесії Верховної Ради низку законопроєктів, серед яких законопроєкти про імпічмент.

На пленарному засіданні парламенту у вівторок нардепи не підтримали включення до порядку денного сесії проєктів законів про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (№10340, №10340-1), передає Цензор.НЕТ.

Їх включення до порядку денного підтримали лише 110 нардепів з 226 необхідних.

Також парламентарі не внесли до порядку денного законопроєкти про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356), про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (№10343 ), про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (№10228), про фінансування забезпечення окремих програм і установ охорони здоров'я (№10231), про внесені змін до Закону України "Про ринок електроенергії" щодо забезпечення поставок електроенергії захищеним споживачам Донецької та Луганської областей (№10227, №10227-1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне перенесення введення нового ринку електроенергії на 9 місяців

Потім Верховна Рада взялася за розгляд у другому читанні законопроєкту (№1098) про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії парламенту, який передбачає, серед іншого, організацію процедури імпічменту президента України.

За словами спікера Ради Андрія Парубія, народним депутатам належить розглянути більш як 800 поправок до нього.

За словами народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олега Купрієнка, який представляє законопроєкт, один з розділів документа передбачає процедуру імпічменту президента. За його даними, за результатами розгляду 748 пропозицій і поправок 311 з них були враховані (зокрема частково і редакційно) і 437 - відхилені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130459
 
 
 Топ коментарі
 
Керівництво Верховної Ради України, яке позиціонує себе як патріотичне, насправді є проросійськими агентами та антиукраїнськими злочинцями! Саботаж, який влаштовує Верховна Рада має привести до арештів всіх депутатів та керівників ВРУ і засудження їх за політичну корупцію!
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Рада не включила в повестку дня сессии законопроекты об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 1621 интересно, где ещё, в какой стране, в парламенте заседают парламентарии со справками о психических отклонениях, с непокрытыми судимостями и открытыми уголовными делами?
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Парашного недоумка-клептомана, за якого так оплатно переживають усілякі підпарашники, уже відсторонили 20 травня.
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так а зачем же было в пьяном угаре свой сарай поджигать ?
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рада-сброд отбросов и пдрасов, президент-ссученое, тупое чмо. если меня не выберут президентом-стране жопа.
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100%!!!!
Коломойский, ой зеленский внес свой законопроект зачем? Включите мозги! Даже по словам представителя Зеленского в Раде Руслана Стефанчука, нужно (при новом внесении законопроектов о импичменте, ну как хотят "у зеленского") полтора года!!! И политическая воля!!! Поэтому цель была оттянуть время!!! Не получится!!! Процедуре быть уже на этой сессии!!!
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а, срочно внес только затем, чтобы оттянуть время? садись, два!
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Ідіоте, Рада приймає закон про ТСК, в якому ПРОПИСАНА процедура імпічменту. Розгляд зелеботівської писульки це реально спроба схопитись за владу, яка в нього (рекорд Гіннеса!) вже тріщить по всіх швах.
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срочно внес, чтобы вместо практически готового с пройденными процедурами, согласованного комитетами, составляющего единое правовое поле с законом об импичменте! Зеля вносит срочно документ, который СОГЛАСНО!!! Закона!!! можно будет принят в течении 1,5 лет!!!!
Доходром не пройдет!!!
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Знают что принятие президентского закона про импичмент поднимет и без того высокий рейтинг президентской силы.
А потом будут волать перед парламентскими выборами: "Зеленский не выполняет обещания, аррря!"
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Ну разве что среди зебилов...потому как нормальные люди прочитав этот законопроект понимают что это закон на отье....мол просили нате....
Законопроект пустая вода....в нем нет ни слова о сроках проведения той или иной процедуры....а это означает что импичмент можно обьявлять от начала и до китайской пасхи....
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Ты таки идиот, я не ошиблась)) По-твоему, закон об импичменте при Зеленском должен приняться с уже проставленной датой, независимо от того, заслуживает он импичмента или нет? Вот в этом весь порохоботизм, ох и дебилы))
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от же больной на голову человек. нихрена не поняла, перекрутила как захотела, половину выдумала сама, обиделась, обругала. или это женской логикой называется? тебе говорят, что электричество идёт по троллеям, а ты ругаешься, что троллейбус не зелёный.
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Дес, в твоем случае, я уже рада, что ты хотя бы смог определиться с моим полом, в отличии от других порохатых...Прими мои поздравления))
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Alex Rozhenko - высокий рейтинг Зю растаял как птичий помет....
Самые контуженные уже приходят потихоньку в сознание...

Пока остались верные Зю чистые сепары и упоротая вата...
Идиоты-патриоты уже фсе...- уже локти себе кусают...
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какие вы порохососы ДЯТЛЫ в кубе вы до сих пор в слепом трасте
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а совместное офшорное имущество президента и первого зама сбу
вообще не в трасте

и тебя это не напрягает
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У ЗЕбилов нет мозгов, им нечего напрягать. Ну разве что жопу для очередного высера.

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Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 1653Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
Метро. Утро. Спасибо, мужик. ( прикреплено на фанерке, прикрученой к рюкзаку)

Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 8688
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Гадали президент головний "водомут" а з кожним днем зрозуміло стає що це ВР та бандюки з зрадниками у депутатах. Ось чому списки не відкриті.... боротьба за Україну триває!
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зачем же зеля подал проект закона про закрытые списки ?
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Законопроект преЗЕдента состряпан так, что импичмент вообще невозможно совершить, вот пускай преЗЕдент его и переписывает так, чтобы его (преЗЕдента) - было возможно провести на импичмент. Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 8247
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Херня-я-я-я.
Через 1,5 місяця нова зебільська рада усе поприймає, зачекайте трохи. Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 4688 Зебілам з зебільскими законами і вовтузитися. Нафіга це дебуванцям.
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та падажжи ещё решение Конституционного суда )))

вполне возможно, что выборы будут в октябре и без всяких прислуг
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Було б непогано, але навряд чи висновок буде раніше за вибори.
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ну как можно попытавшись разогнать Раду, ожидать от нее положительных результатов? Да хоть в чем-то? Теперь спецом будут только вредить. И тут не до патриотизма, своя рубашка, как говорится...Эти депутаты, они же какую-то присягу приносили на верность, где это все?
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"Депутат" і "відданість" - то слова антоніми за суттю. Це як "щедрий барига"
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И тут еще есть ШАКАЛЬЕ, которое оправдывает НЕДОНОШЕНЫХ парламентариев и пособников предыдущего Ушлепка.
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Згвалтований,чого ти волаєш?Якщо не подобається попердній Ушльопок,оближи теперішньому Ушльопку.
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Вже нічого вас не врятує.
Всі вже ситі по горло від вашої роботи.
Надіюся, що вже 21-го липня ви отримаєте ногою під зад.
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Мечтай дальше. В этой стране - институт выборов, это фикция.
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Під зад отримаєш ти, а в них все буде добре. Проте не факт, що 21 відбудуться вибори. А навіть і так, то і відбуватись вони будуть за старою системою і з тими ж самими результатами, що і зараз. Так що - готуй зад.
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І це тебе тішить?
А я впевнено кажу - БПП в раді вже не буде!

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ну, по мажоритарці може з десяток пролізти
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Може й більше.
Але не буде вже ні палубія, ні славнозвісної бпп+нф.
Все буде по іншому.
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Будет по-другому, только куда как хуже. Не все изменения полезны для здоровья(здесь очень показателен опыт СССР когда решили его изменить в лучшую сторону и он от этого развалился). Изменения от Коломойского явно тебе навредят, и даже очень. Пока ты об этом не задумываешься, что напрасно: назад ведь дороги не будет.
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Я вже неодноразово впевнився, що подібні прогнози, на щастя, не підтверджуються.
Ще "вчора", такі як ти, волали у три глотки, що переможе порошенко.
Що з цим прогнозом? Так і далі буде.
А ти не засмучуйся, гарне і тебе торкнеться.
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Прогноз такой: к фактической власти придет Медведчук(он стоит за Коломойским). Идет разворот Украины в сторону России, только этому нужно придать законный вид в виде выборов. Если захочешь это остановить, тебе придется идти на Майдан, где будут реально стрелять(не так, как в прошлый раз). А после Майдана известно что бывает: Крым и Донбасс - реальные примеры этого. У человека короткая память и он не хочет помнить плохого, но у истории свои законы и лучше бы их изучать по книгам, а не на своем горбу.
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От і добре.
Бо не буде того, що ти за звичай прогнозуєш.
Не будь порохоботом і все буде добре.
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Еще не вечер, терпение. Все должно иметь законный вид. У тех, кто планирует все это терпения море и видят они немного дальше тебя. А ты просто выполняешь их планы. Это любимый вид развлечения Москвы: находить тех, кто будет тягать за них каштаны из огня. В результате: планы реализованы, а Москва вроде как ни при чем. И это не прогноз, это уже БЫЛО. И повторится, если не придешь в чувство: твоими руками банально сносят Украину. И "добре" не будет если так пойдет дальше.
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Як всім відомо, на світ Божий мертвечука знову витягнув порошнек і навіть бізнес йому газовий забезпечив. До чого тут коломийський, йолопе брехливий?
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та хватит каркать, ни один прогноз от каркающих барыгоботов не сбылся и не сбудется
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вот на шо рассчитывал гениальный менеджер зеленский когда захотел нарушить Конституцию Украины - распустив Раду - думал шо мы изменились после яныка - да изменились.вся страна изменилась - не прощает - обмана, вранья и полной не компетентности - от любви до ненависти, народных масс, одни шаг - он его уже начал и очень быстро начал - глупость и разочарование,за глупостью - так шо все закономерно и это только начало
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Возвращайся в резервацию, здесь шоколадом не кормят
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А чем у вас кормят? 4000 тысячными долларовыми зарплатами? Что-то по тебе не похоже.
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я знаю -а зря к стати - многие бы тут добрей быть научились и совместное распитие шоколада способствует общению,мирному и веселому общению хороших людей,ну таких как большинство украинцев - это тебе не водку пить и морды потом друг другу бить - как то так
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Дограєтесь зі своїм саботажем, що вас буде натовп громадян буцати, а органи правопорядку (підпорядковані президенту і Пускову)) будуть діяти відповідно присязі - "не заважати народу України висловлювати протест доступними законними методами"
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да ты шо - мы такие все беззубые, еще с 2014 )))))
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а зачем ты меня оскорбляешь? в интернете можно безнаказанно ,да?
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Слухай, апачі, що ви, порохоботи, то вияб#єтеся та маячню городите, то ображаєтеся як малолєткі?
Вам змалював перспективу закінчення цього всього гембелу. Впевнені, що ваші24% мізків дозволять вам безкарно наїб##ти хочаб 74% ваших опонентів - спробуйте.
Але вас попереджали...
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Ничего, после 21 июля всю эту старую срань выметут из Рады сцаной тряпкой, большинство составят "Слуги" а за ними следом без вариантов - "За життя" Бойко. Тогда попробуете выпендриваться...
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Ну наконец то! Хоть один прямо написал про рыговский реванш. А то все патриеты, патриеты.
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Они лицемеры. В настроениях откат на 75% и это серьезное подспорье для самых решительных действий новой власти. Это не значит что прям все к пуйлу кинутся в ноги, но наспех состряпанных языковой закон закопают 100%. Есть на это общественный запрос. Ну а в экономике самое время поправить пошатнувшееся финансовое положение регионовской братве. Тут ты прав!
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"наспех состряпанных языковой закон закопают 100%."

Этот "наспех" занял какой промежуток времени?
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Минут 30, ну может 1 час с обсуждением- а остальное была грызня и торги
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Ваша осведомленность поражает. Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 4622
От регистрации закона 9.06.2017 года до его окончательного принятия прошло почти два года, долгие обсуждения, почти 2 000 поправок.
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Скомороха послали на йух. И так будет всегда, поскольку это судьба скомороха - быть посланным.
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Это не смертельная для него потеря с учетом того что он минимум на 5 лет послал всю Украину, с майданами АТО вместе взятыми
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Хорошо, если только на 5 лет. Тут все может быть не так радужно.
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В Румынии прошел такой,тихий,тихий слушок,о нестандартном контркандидате Президенту К.Йоханису на президентских выборах в Румынии. Неужели и у них найдется "достойный" этого звания клоун? Интересно,у них тоже будет 73 процента обожателей клоунады? Посмотрим.
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Так 5 лет Народный фронт и БПП кричали, что нужно принимать закон об импичменте,а сейчас задний ход включили.Шож такое а?
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Придурковата публіка 95 квартала--любить пиво в посміяться, але навіть і тупі зрозуміють, що вони вибирали клоуна, обшорника, брехуна і піарщика. буде править коломойський і єврейська банда, яка ненавидить українців і всіх вважає лохами. Вже зараз стільки брехні, непослідовності, шарлатанства і порушень законодавства.
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заднеприводная педросрано иди на фуй со своей гниющей падальлю **********
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Придуркувата публіка-73 вже на Цензор не ходить. Сидить вдома і чухає рєпи (робить масаж єдиної звивини). Тут за них відпрацьовують лахтинські тролі.
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Рванина соевая ... осенью вам капец будет
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А ти його забодай, забодай, дитино мокшанця і кози. Чи навпаки.
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зря барыги не согласились на предложение Зели опустить проходной барьер до 3%, теперь Петрусь на грани непотрапляння пыд неприкосновенность, которая ему очень и очень счас нужна, тюрма наступает на пятки
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Законы Ньютона в школе учить надо было, УЗЕ! Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 2814
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я не в восторге от СССР
но за 70 лет выиграли две войны
с страны с 60% процентов неграмотного населения
стали ведущей космической страной
вы от космоса отправили народ к плугу
и уборке клубники в ЕС и подтиранию им заднего места
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патриотизм по-русски: стоя по шею в зловонных помоях, но неистово гордиться от того, что у его барина самый высокий дом в округе
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Ну да ведущей страной?! А жопу газетой "Правда" вытирали.
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Гигигиги! Шо-шо виграв совок? Те що такі придурки як ти доїжджають іржаві Опелі та Фольксвагени за онуками Вермахт зольдаттен?
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"выиграли две войны" -- одну из которых сами же и развязали.
Великое достижение великой страны!
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И которую (войну) чуть не прос.али имея десятикратный перевес в вооружении,и в численности!
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Виграли війну лише за допомогою ленд-лізу. ВСЯ хавка на фронтрі була АМЕРИКАНСЬКА, це якщо ти, убоге, не в курсі. Вже не кажучи про мільйониттон стратегічних матеріалів, включно з вибухівкою та броньовими листами, та итсячами танків і літаків. Вєдущєй косміческой страной стали завдяки запозиченим німецьким технологіям. І так далі. ПНХ, ватнік.
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У них было всего заготовлено для войны,-причем больше чем у всех армий мира вместе взятые! Они все это пригнали к границе (они же готовились к нападению,а не к обороне!),в огромных количествах,причем бестолково,-танки в одном месте,бензин в другом,а танкисты еще не подъехали,автомобили вообще на платформах эшелонов! Ну а Гитлер взял и шандарахнул за пару недель до даты нападения,-вот ему и достались все эти запасы! Кстати,если японцы напали бы также как немцы за пару недель до даты атаки сссры на Японию,то было бы то же самое с красной армией,что в 1941 году.А фюрер сралин подождал пока Япония будет обескровлена войной с Америкой,уже после атомных бомбежек,и тут советские "орлы" напали,-и то подло напали 08.08.1945г. а объявили войну 09.08.1945 года.
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ВР хоч і не однородна, але під кінець каденції, має бажанні прицняти Закон про імпічмент таким чином, щоби його не можливо було оскаржити і відмінити Конституційним судом.
Саме цтого і боїться дезентерія.
А потуги будуть з огляду того хто з "нових" облич повертається до корита.
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Не забувайте, що цю раду було обрано без участі тих, кого політологи називають "електоральне сміття". Тож певний коефіцієнт корисної дії є.
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Верховная рада по факту превратилась в зловонный гадюшник, в котором тянут мазу проворовавшиеся дотла мрази из блока панамских патриотов и народного фронта. Видимо, всю эту прогнившую падаль украинцам придется отгонять от корыта пинками. А Зеленский молодец, что решил разогнать этот паноптикум политических трупов
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Сколько стОит такой пост? Просто интересно. Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 3107
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Эпоха открытости детектед

Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 8925

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы. Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Вчера на брифинг Зеленского не пустили около 30 журналистов. Кроме того брифинг начался с 20-минутной задержкой и продлился всего 5 минут. В это время журналисты стояли в ожидании, однако на брифинг попасть так и не смогли. На момент подготовки новости ни Администрация президента, ни сам Владимир Зеленский, ни его пресс-секретарь Юлия Мендель так и не отреагировали на этот инцидент.
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А Вы что там задумали,-президента оскорбить вопросами? Вот это,вот,э-э,не надо! Это вмешательство во внутренние дела страны! Какой народ-такой и президент,и точка! Придумали демократию какую-то...с вопросами...
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ЧЁРТ ПОБЕРИ НАШУ ЗРАДУ, ТО БПП И ФРОНТОВИКИ ЯЦЫНЮКА КРИЧАЛИ, ЧТО ИМПИЧМЕНТ НУЖНО ПРИНИМАТЬ -ТО ЕГО ОТКЛОНЯЮТ!? ГОСПОДА ВЫ ЧТО КУРИЛИ ПЕРЕД СЕССИЕЙ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії
 
 
 
 
 
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