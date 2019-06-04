 Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.
За версією слідства, в будинку Петровця, де відпочивали підозрювані, крім дорослих, були також діти.
Серед них і 14-річний син Петровця, який також, ймовірно, стріляв зі зброї.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Але тут важко буде довести умисел.
логично.
2. 14-летние являются подсудными.
3. "батя" в этом случае может получить только срок за нарушение хранения и использования оружия.
есть свидетели, есть само оружие, так что правду знать будет несложно.
Совершение общественно опасного деяния лицом, которое не достигло на время совершения преступления определенного законом возраста, свидетельствует об отсутствии субъекта преступления, а, следовательно, об отсутствии состава преступления. В результате чего исключается и уголовная ответственность.
В части 1 ст. 22 Уголовного кодекса Украины прямо указано, что «уголовной ответственности подлежат лица, которым на момент совершения преступления исполнилось шестнадцать лет». Этот возраст называют общим возрастом уголовной ответственности.
В части 2 этой же статьи устанавливается сниженный возраст уголовной ответственности - четырнадцать лет - за отдельные, прямо перечисленные законом преступления.
Среди этих преступлений такие, как:
-умышленное убийство (статье 115-117),
-посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя и присяжного в связи с их деятельностью, связанной з
осущетсвлением правосудия, защитника или представителя лица, в связи
с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи
представителя иностранного государства (статье 112, 348, 379, 400, 443),
-умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121, часть третья статей
345, 346, 350, 377, 398),
-умышленное средней тяжести телесное
повреждение (статья 122, часть вторая статей 345, 346, 350, 377
398),
-диверсия (статья 113),
-бандитизм (статья 257), террористический акт (статья 258),
-захват заложников (статье 147 и 349),
-изнасилование (статья 152), насильственное удовлетворение половой
страсти неестественным способом (статья 153),
- кражу (статья 185, часть первая статей 262, 308),
-грабеж (статье 186, 262 308),
-разбой (статья 187, часть третья статей 262, 308),
-вымогательство (статье 189, 262, 308),
-умышленное уничтожение или повреждение
имущества (часть вторая статей 194, 347, 352, 378, части вторая и
третя статье 399),
- повреждение путей сообщения и транспортных
средств (статья 277),
-угон железнодорожного подвижного
состава, воздушного, морского или речного судна (статья 278)
-незаконне завладевание транспортным средством (части вторая, третья
статьи 289),
-хулиганство (статья 296).
Данный перечень является исчерпывающим.
Та і сама дана петиція - це профанація. Замість того, щоб описати підстави для звільнення, автор скопіював текст петиції з її назви. Створюється враження, що петицію створив штаб ЗЕ, щоб дискредитувати саму ідею петицій.
Должен же быть выход что бы отмазать мента....
И вот...
малолетку без приводов, да ещё сын уважаемого мента - такого-то точно не отправят на зону
красиво
и ведь не по злому же умыслу - просто жизнь такая
Сынуля мусара мог быть там и скорее всего был. И мог стрельнуть. Такое же отброс, как его пахан. Но именно этим сынулей - которого нельзя наказать - хотят отмазать папу-мусорину.
какого хрена?
можно сделать вывод что в мусарке нет учета бк.
После этого...у часовых заменили все патроны ...и после караула у каждого проверяли патроны на так называемые насечки...был патрон в патроннике или нет....
Сам зелебоба следит! А он, как чел слова (вспомним кватеру для шахтера), порешает всех и всё быстренко!
хотят всё таки отмазать убийцу((если ,всё спишут на малолетку,то и приговор может быть условным малолетке(((
Дронов, зайчиха - хотят сидеть в тюрме?
Я говорю о том, что как бы не накосячил человек, он всегда найдет себе оправдание, потому что своя рубашка дороже
https://twitter.com/i/status/1135642625648840705
родители тут причём???(((у них горе(какую вы им ставите вину???(((а,где детям играть ?(в гараже и на улицу не выходить???(((потому,что какие то пьяные мусорские уроды захотят вдруг в жилом секторе пострелять из огнестрела(((
А на пустыре, где развлекались копы, уже не раз замечали признаки стрельбы. Весной это место заливает водой, летом тут люди устраивают огороды, а пустующая земля поросла бурьяном.
хотя...
как видите можна... можна пока беда не случится... и если ты мент или знакомые есть крутые... можно все..
Скажіть в кінці кінців, - вони зі старих міліціантів, чи з нови поліцейських?
а взагалі цікаво буде що "батечко" скаже - так мій син стріляв?!хоча воно настільки моральний урод що я б не здивувався...
Отмазоны гнилые пошли, тьфу
вам не соромно, тв@рі? ви ж дитині все життя зламаєте!
p.s. навіть якщо стрыляв іі син, то він неповнолітній - відповідає за його вчинки батько.