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 Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського

Слідчі у справі про вбивство правоохоронцями 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому перевіряють версію про те, що вистрілити міг 14-річний син підозрюваного поліцейського Володимира Петровця.

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, в будинку Петровця, де відпочивали підозрювані, крім дорослих, були також діти.

Серед них і 14-річний син Петровця, який також, ймовірно, стріляв зі зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130458
 
 
 Топ коментарі
 
Обана уже переводят стрелки на заведомо малолетнего и не подлежащего суду) Ну бл клоуны .
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Сейчас сделают виноватым несовершеннолетнего, при таком раскладе "батя" получит условный срок и штраф..
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ооо... началось... на малолетку повесить хотят?
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Що означає вирогідно - змиви з рук покажуть чи є порох на руках, чи стріляла людина! Чому не взяли змиви з рук всіх хто перебував в приміщенні, включно з жінками та дітьми?
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зеленский и его команда авакова покрывает
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Хотят спихнуть на ребенка этот выстрел,чтобы менты не сели в тюрьму.Если они были пьяными и безответственно игрались с табельным оружием паля из него куда попало,то только за это эти нелюди должны сесть за решетку. Жаль,что полицейским не внушают,что оружие не для игр и напиваться до беспамятства вне рабочего времени так же для полицейского позор.
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тут нет никаких проблем все трое включая и сына мусора получать по 15 лет за убийство.
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Вот так таки сам Зеленский? А может, это те, реформированные потрохом, судьи?
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Змиви треба проводити зразу. Коли поліцейських взяли за дути, наступного дня хтось з його колег міг дати його сину пару раз шмальнути, щоб розвалити справу.
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Якщо так станеться то цей другий поліцейський сяде разом з тими двома, за порушення правил поводження зі зброєю та за фальсифікацію доказів.
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Це якщо буде нормально проведене слідство і наш самий гуманний суд це доведе до вироку, а не до амністії або не розвалить справу, як зазвичай в подібних випадках.
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какой порох?? у нас скорость правильно не могут определить и заставить в банку нассать проблема и лаборанты пропадают безвести а потом по пути случайно заходят в суд.
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Обана уже переводят стрелки на заведомо малолетнего и не подлежащего суду) Ну бл клоуны .
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За умисне вбивство відповідають із 14 років.
Але тут важко буде довести умисел.
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типа а если стреляли менты, то был умысел убить?

логично.
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перекваліфікація справи на умисне вбивство - це шлях із тріском програти її в суді. може так і задумано
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то есть ребенок взял пистолет снял с предохранителя , перезарядил и выстрелил себе в голову ? это только аваков может придумать для зеленодрочеров
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ооо... началось... на малолетку повесить хотят?
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да уже видели что из проехавшей мимо коляски выпал пистолет и гильза, и младенец дает показания что игрался и случайно выстрелил.
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Сейчас сделают виноватым несовершеннолетнего, при таком раскладе "батя" получит условный срок и штраф..
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1. там была куча свидетелей, потому "сделать" ничего не получится.

2. 14-летние являются подсудными.

3. "батя" в этом случае может получить только срок за нарушение хранения и использования оружия.
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14 летнего точно не посадят, тем более что убийство будет квалифицированно по неосторожности
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если это правда - то значит так тому и быть. Но за нарушение за хранение оружие срок тоже должен быть.

есть свидетели, есть само оружие, так что правду знать будет несложно.

Совершение общественно опасного деяния лицом, которое не достигло на время совершения преступления определенного законом возраста, свидетельствует об отсутствии субъекта преступления, а, следовательно, об отсутствии состава преступления. В результате чего исключается и уголовная ответственность.
В части 1 ст. 22 Уголовного кодекса Украины прямо указано, что «уголовной ответственности подлежат лица, которым на момент совершения преступления исполнилось шестнадцать лет». Этот возраст называют общим возрастом уголовной ответственности.
В части 2 этой же статьи устанавливается сниженный возраст уголовной ответственности - четырнадцать лет - за отдельные, прямо перечисленные законом преступления.
Среди этих преступлений такие, как:
-умышленное убийство (статье 115-117),
-посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя и присяжного в связи с их деятельностью, связанной з
осущетсвлением правосудия, защитника или представителя лица, в связи
с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи
представителя иностранного государства (статье 112, 348, 379, 400, 443),
-умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121, часть третья статей
345, 346, 350, 377, 398),
-умышленное средней тяжести телесное
повреждение (статья 122, часть вторая статей 345, 346, 350, 377
398),
-диверсия (статья 113),
-бандитизм (статья 257), террористический акт (статья 258),
-захват заложников (статье 147 и 349),
-изнасилование (статья 152), насильственное удовлетворение половой
страсти неестественным способом (статья 153),
- кражу (статья 185, часть первая статей 262, 308),
-грабеж (статье 186, 262 308),
-разбой (статья 187, часть третья статей 262, 308),
-вымогательство (статье 189, 262, 308),
-умышленное уничтожение или повреждение
имущества (часть вторая статей 194, 347, 352, 378, части вторая и
третя статье 399),
- повреждение путей сообщения и транспортных
средств (статья 277),
-угон железнодорожного подвижного
состава, воздушного, морского или речного судна (статья 278)
-незаконне завладевание транспортным средством (части вторая, третья
статьи 289),
-хулиганство (статья 296).

Данный перечень является исчерпывающим.
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Спасибо. Т.е. скажут, что убийство неумышленное и виноват 14-летний мальчишка, а в случае "неумышленного" - он не подсуден.
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оружие писали что был пистолет под патрон Флоббера корый в свободной продаже и разрешение не требуется
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Петиція набере голоси, але ніхто ніхто її всерйоз сприймати не буде. У Зеленського вже казали, що вважають ці петиції жартами.

Та і сама дана петиція - це профанація. Замість того, щоб описати підстави для звільнення, автор скопіював текст петиції з її назви. Створюється враження, що петицію створив штаб ЗЕ, щоб дискредитувати саму ідею петицій.
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Сосед знакомого земляка одноклассника полицейского.
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наконец то....
Должен же быть выход что бы отмазать мента....
И вот...
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Как бы они не додумались до того что 5 летний сам нашел пистолет и в себя выстрелил.
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Вони й говорили, що хлопчик сам упав і вдарився, поки лікарі не побачили кулю.
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Це вже занадто навіть для мусорів. Ви з кого дурнів робите?
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Нічого не достатньо, в мусорів дна немає.
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Ну должен же кто-то потом за рулем трезвый сидеть. Нормальная такая практика у 73%
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о це дило
малолетку без приводов, да ещё сын уважаемого мента - такого-то точно не отправят на зону
красиво
и ведь не по злому же умыслу - просто жизнь такая
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Проверьте или кошек не было? Версия что стреляло домашнее животное убедительнее.
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Не удивлюсь, если мусорок на своего сына спихнёт.
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УБИЙЦА - БЫВШИЙ БЕРКУТ

Сынуля мусара мог быть там и скорее всего был. И мог стрельнуть. Такое же отброс, как его пахан. Но именно этим сынулей - которого нельзя наказать - хотят отмазать папу-мусорину.
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Та уже пишите сразу - погибший пацан нашел патрон и кинул его в костер. Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского - Цензор.НЕТ 4362
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Вообще-то этот пистолет был украден еще месяц назад, о чем господин полицейский честно написал заявление и сам искал вора, а когда нашел, тот начал стрелять по детской площадке.
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Кароче пистолет сам выстрелил. Это как ружье Чехова. Все. Дело закрыто. Все свободны
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договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметамИсточник: https://censor.net.ua/n3130458

какого хрена?

можно сделать вывод что в мусарке нет учета бк.
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Я когда служил в армии...это было осень давно...был случай что часовой играясь с карабином ...загонит десять патронов в магазин и дергает затвор...вылетели все десять собрал и по новой...а один раз вылетели не 10 а 9-ть...обсчитался...и нажал на спуск...убил солдата....
После этого...у часовых заменили все патроны ...и после караула у каждого проверяли патроны на так называемые насечки...был патрон в патроннике или нет....
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Что было...то было....после караула все вставляли патроны в специальную дощечку с отверстиями.... все 30 штук...и начальник караула их внимательно осматривал....
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Потім виявиться, що то навідь і не син стріляв, а кіт поліцейського проходив мимо, зачепив пістолет, той впав і вистрілив.
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Не пройдет аваковский маневр!
Сам зелебоба следит! А он, как чел слова (вспомним кватеру для шахтера), порешает всех и всё быстренко! Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского - Цензор.НЕТ 9565
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Аваков все-таки напрашивается на свою " Врадиевку"
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А чего, ни сразу версия, что "он сам застрелился"?
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уроды мусорские(((
хотят всё таки отмазать убийцу((если ,всё спишут на малолетку,то и приговор может быть условным малолетке(((
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ну никто не хочет в тюрьме сидеть. Жизнь то одна, а мальчика уже не вернуть. Свои интересы всегда на первом плане...
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пост вообще не о том. Я понимаю что зебилы мыслят как-то иначе...
Дронов, зайчиха - хотят сидеть в тюрме?
Я говорю о том, что как бы не накосячил человек, он всегда найдет себе оправдание, потому что своя рубашка дороже
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а я тебе о том, что чел без бабок оправдание себе ну, никак не найдет, а сядет Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского - Цензор.НЕТ 7611
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да,и садить не нужно - повесить тварей(((
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Понятное дело, что у людей горе. И кто-то должен сесть в тюрьму. Но вы тут все хотите посадить обоих, хотя стрелял один. Вы хотите жить в обществе где верховенство закона на первом месте или нет? Если нет, то тогда суд линча. И только так... а не сопли жевать на форуме...
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судить и садить нужно обоих(((но,тут началась непонятная возня(вот,мол это не авакяновские мусора стреляли ,а всего то сын одного из них(((усекаете разницу???(
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А недавний роспуск парламента Вазелином в Украине- это было верховенство права (соответствие законам и Конституции) или политическая необходимость???
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роспуск парламента это "верховенство права")))а,вот назначение богдана главой АП это "политическая необходимость")))
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авакян хочет отмазать не мусоров,а себя самого(((
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от это поворот! Сразу видно, что харант следит за делом
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Конечно пацан стрелял. Как могли на мусоров подумать?
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Как вижу фото Кирилла 5-летнего, слезы наворачиваются..... Земля тебе пухом, невинно убиенное дитя....((((((((((((((((
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Менты конечно три-два-разы. Но чем думали родитель отпуская ПЯТИЛЕТНЕГО ребенка без присмотра. На пару годков старшый брат это не присмотр. Я понимаю, что у зебилов как у цыган дети сами по себе своими делами занимаются. Тут блин ребенка в школу каждый день водишь ибо машины кругом носятся, что не дай Бог собьют или еще что...
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вообще то ребёнок играл на детской площадке,да и это частный сектор
родители тут причём???(((у них горе(какую вы им ставите вину???(((а,где детям играть ?(в гараже и на улицу не выходить???(((потому,что какие то пьяные мусорские уроды захотят вдруг в жилом секторе пострелять из огнестрела(((
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а шо, у нас можно по закону стрелять на пустырях из пистолетов???
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нет, нельзя...
хотя...
как видите можна... можна пока беда не случится... и если ты мент или знакомые есть крутые... можно все.. Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського - Цензор.НЕТ 9938
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в общем мусара нашли отмазку, подведут малолетку под статью, а он не подсуден.
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так уже не тяжкое, ребенок же не знал что пистолет настоящий.
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Лицо мусарни реформированной приоткрылась.
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Нихуя хорошего в этой стране уже не будет. Извините
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Увы, но Вы правы. Украина потеряла шанс на будущее 21 апреля 2019...
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Тем более ПОВЕСИТЬ, минимум ПОЖИЗНЕНО, обоим.
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Они (мусора), пытаются пояснить что стреляли все, но как теперь доказать чей выстрел был роковым ? Очень просто. Отпрыска на малолетку, а двух выродков в мусорской шкуре как минимум на 15 лет отправить на зону ,каждого. И жалко что зона для них будет только мусорской а не "всенародной".
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Ойой! Воно п*яне щей своєму виплятку зброю давало й науськивало в людей стіляти!?
Скажіть в кінці кінців, - вони зі старих міліціантів, чи з нови поліцейських?
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Максимальний термін ув'язнення для неповнолітніх 10 років. В данному випадку ненавмисне вбивство, по необережності, певно підліток правопорушень до цього інциденту не мав, добрий учень з відмінною поведінкою і відповідними характеристиками.
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ох...ть...а там не було якось немовля, мож випадково нажав?!тре перевірити....

а взагалі цікаво буде що "батечко" скаже - так мій син стріляв?!хоча воно настільки моральний урод що я б не здивувався...
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Полицейских спрячут на 2 месяца и подождут пока народ угомонится. Потом тихо выпустят за недостаточностью улик со статьей "хулиганство". Или спишут на малолетку. И страна будет тихо сидеть до нового убийства.
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А чего не нерожденный будущий сын этого сына?
Отмазоны гнилые пошли, тьфу
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завтра скажут , что кирилл сам застрелился, а доблестные полицейские всеми силами старались уберечь ребенка от самоубийства
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нормальний чоловік бере на себе провину сина, а от мєнт навпаки - спихає все на дитину...
вам не соромно, тв@рі? ви ж дитині все життя зламаєте!

p.s. навіть якщо стрыляв іі син, то він неповнолітній - відповідає за його вчинки батько.
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СЛОВ ПРОСТО НЕТ! ПОСЛЕ РАЗБОРА ТАКИХ ПОЛЁТОВ РАБОТНИКАМИ СЛЕДСТВИЯ - АВАКОВА НУЖНО ГНАТЬ С ПОЛИЦИИ ЕЩЁ ВЧЕРА, И ПЕРЕДАТЬ ДЕЛО ВЕСТИ ДРУГИМ СТРУКТУРАМ.
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Омельченко Сан Саныч - мер, уничтоживший киевский трамвай и продавший полгорода под застройку - четыре раза людей сбивал - и каждый раз шофер виноват. А старый ***** давно на кол посажен быть должен...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУбивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського
 
 
 
 
 
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