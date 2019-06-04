 У Переяславі-Хмельницькому немає нової поліції. Є ГШР або ГРПП з колишніх даївців, пепеесників і інших представників старої системи, - журналістка Худецька

Про це пише журналістка Ольга Худецька, інформує Цензор.НЕТ.
"В Переяславі-Хмельницькому й інших містах, яким не пощастило мати оту нову поліцію є так звані ГШР або ГРПП. (групи швидкого реагування, групи реагування патрульної поліції). Зовні як патрулька, називається навіть майже як патрулька. Але це не хлопці та дівчата з поза системи, які пройшли спеціальне оновлене навчання. В ГШР і ГРПП набирають зсередини системи. В 16-17 це були переважно колишні даївці, чергова частина, пепеесники і подібний контингент. Того навчання, як у містах, де запускали нову поліцію, вони не проходили", - зазначає вона.
"У всіх інших містах, яким не пощастило мати нову патрульку, роль патруля виконують оці ГШР/ГРПП. Для людей, які не в темі, зовнішньо важко їх відрізнити. Форма як в патрульки, назва теж щось про патруль. Але ключове - позасистемність людей, відбір і навчання - опускається", - додає журналістка.
За словами Худецької, автором цієї ідеї є заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Придурки є скрізь, приблизно в одному процентному співвідношенні.
А по відділах весь той самий "переатестований" зброд.
И кстате, кто забыл, не Аваков начал реформу, а Эка Сгуладза, это к слову, что его поносят во всех ветках. Нет, я его не защищаю, просто нужно помнить хронологию событий
Теперь у нас "реформу" "заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев" закончил - просто новую форму старым ментам раздал.
А за ними прячется тот же мусор, что и раньше.
старые кадры подтянулись
уже с год по дороге на дачу и обратно в тех же местах наблюдаю до боли знакомые лица
как 10 лет назад
только раньше они на девятках и старых фольцах были, а теперь на новых мицубиши
в мусарне тоже самое, судя по тому как замечательно чувствует себя мой сосед подполковник полициии
ничего не поменялось ... даже дефки патрульные с силиконовыми губами куда то зникли(
Це не означає, що всі вони гівно, там є і багато порядних, але "гівно" з мусарні нікуди не ділось.
Їх не має! А ціни? Вище київських! Монетарної Мля..
И он ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЭТИ РЕФОРМЫ!