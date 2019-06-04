EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Суспільство
  3387  48
Матеріали за темою:
Все про:діти (1541) Переяслав-Хмельницький (15) Нацполіція (7635) вбивство (1788) реформи (1565)

 У Переяславі-Хмельницькому немає нової поліції. Є ГШР або ГРПП з колишніх даївців, пепеесників і інших представників старої системи, - журналістка Худецька

У Переяславі-Хмельницькому немає патрульної поліції в тому сенсі, в якому її запускали в кількох десятках міст, починаючи з 2015, включно з набором із вулиці нових кадрів і навчання за всіма сучасними стандартами.

Про це пише журналістка Ольга Худецька, інформує Цензор.НЕТ.

"В Переяславі-Хмельницькому й інших містах, яким не пощастило мати оту нову поліцію є так звані ГШР або ГРПП. (групи швидкого реагування, групи реагування патрульної поліції). Зовні як патрулька, називається навіть майже як патрулька. Але це не хлопці та дівчата з поза системи, які пройшли спеціальне оновлене навчання. В ГШР і ГРПП набирають зсередини системи. В 16-17 це були переважно колишні даївці, чергова частина, пепеесники і подібний контингент. Того навчання, як у містах, де запускали нову поліцію, вони не проходили", - зазначає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

"У всіх інших містах, яким не пощастило мати нову патрульку, роль патруля виконують оці ГШР/ГРПП. Для людей, які не в темі, зовнішньо важко їх відрізнити. Форма як в патрульки, назва теж щось про патруль. Але ключове - позасистемність людей, відбір і навчання - опускається", - додає журналістка.

За словами Худецької, автором цієї ідеї є заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

У Переяславі-Хмельницькому немає нової поліції. Є ГШР або ГРПП з колишніх даївців, пепеесників і інших представників старої системи, - журналістка Худецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130456
 
 
 Топ коментарі
 
Це називається фальсифікації реформ від порошенка-яценюка! Тепер Аваков має відповісти за це лайно своєю відставкою, все керівництво Нацполіції має йти з посад, таких ідіотів які фальсифікують реформи, тримати на посадах не можна!
 показати весь коментар
 
Реформа виявилась фейковою як і вся влада порошенка-яценюка!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вот какое наследство досталось ПРЕ ЗЕ В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 5112
 показати весь коментар
 
угу... даже на квартиру вдове не дал 50%
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Твоїй вдові дадуть, не плач.
 показати весь коментар
 
от дурню В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 293 , ти собі й накаркав.. але то твої проблеми
 показати весь коментар
 
 
От и имеем - нет новой полиции, а что Аваков 5 лет делал?Однозначно заслуживает отставки.
 показати весь коментар
 
 
А шоколадная воровская падаль верещала, что вся полиция реформирована и эта величайшая из реформ воровского реформатора Порошенко
 показати весь коментар
 
 
Реформа виявилась фейковою як і вся влада порошенка-яценюка!
 показати весь коментар
 
 
так шо, возвращаем старых мусаров? Или зелебоба новую рехформу *******? В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 8297
 показати весь коментар
 
 
Це називається фальсифікації реформ від порошенка-яценюка! Тепер Аваков має відповісти за це лайно своєю відставкою, все керівництво Нацполіції має йти з посад, таких ідіотів які фальсифікують реформи, тримати на посадах не можна!
 показати весь коментар
 
 
пусть дадут информации с какого года єти полицейские в милиции - полиции и станет ясно из какой они системы
 показати весь коментар
 
А чим нова поліція краща за стару? Запитую тому що маю близьких людей на їх службі.
Придурки є скрізь, приблизно в одному процентному співвідношенні.
 показати весь коментар
 
 
Тільки патрульні кращі за старих ДАІшників.
А по відділах весь той самий "переатестований" зброд.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно започаткувати такі механізми в поліції щоб ідіотів відразу визначали і виганяли. А таких механізмів досі немає, бо все керівництво Нацполіції та МВС - ідіоти та злочинці яких потрібно вигнати в першу чергу! Не можуть злочинці проводити реформи правоохоронних органів!
 показати весь коментар
 
 
вот какое наследство досталось ПРЕ ЗЕ В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 7520
 показати весь коментар
 
порох красавчик! аж 25 відсотків долбодаунів нашкріб. вітаю ПЕСик.
 показати весь коментар
 
Він навіть не "обличчя"... Він "Пальтрет Президента"... Обличчя ще може на щось мімікою відреагувать, гримасами передать чи охарактеризувать... А "пальтрет" - НІ...
 показати весь коментар
 
 
Ну так нормальный человек никогда не пойдет работать в милицию. А если и пойдет, то система его сломает.

И кстате, кто забыл, не Аваков начал реформу, а Эка Сгуладза, это к слову, что его поносят во всех ветках. Нет, я его не защищаю, просто нужно помнить хронологию событий В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 5192
 показати весь коментар
 
 
Она-то начала, но закончить ей не позволили.
Теперь у нас "реформу" "заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев" закончил - просто новую форму старым ментам раздал.
 показати весь коментар
 
 
вывод сделай что лучше по борьбе с преступностью старая милиця или новая полиция?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Всё к чему прикасался мародёр Порошенко со своими воровскими реформами превращалось в дерьмо
 показати весь коментар
 
 
Согласен на 100% , только всё это он делал не один , а в компании таких же , как он и один из них рюкзаков - по словам Коломойши лучший мент за все существование Украины
 показати весь коментар
 
 
Новая полиция - это всего лишь патрульные и новая форма.
А за ними прячется тот же мусор, что и раньше.
 показати весь коментар
 
 
и разбитые приусы В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 2229 много разбитых приусов В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 2229 а еще есть прикольный сериал на канале НЛО-ТВ - Суперкопы называется, лучше кстати чем сваты В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 1122
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все это происходило под зорким ОКОМ Порошенко. Это, не помню точно, ИЩАДИЕ ЗЛА, если шо не так поправьте. и ОНО еще лезет во власть и не просто во власть, А МЫ ВСЕ ВЕРНЕМ.НОГИ НАДО ПООТРУБЫВАТЬ. Прости меня Господи.
 показати весь коментар
 
 
так имхо везде так
старые кадры подтянулись
уже с год по дороге на дачу и обратно в тех же местах наблюдаю до боли знакомые лица
как 10 лет назад
только раньше они на девятках и старых фольцах были, а теперь на новых мицубиши
в мусарне тоже самое, судя по тому как замечательно чувствует себя мой сосед подполковник полициии
ничего не поменялось ... даже дефки патрульные с силиконовыми губами куда то зникли(
 показати весь коментар
 
 
если бы только в Переяславе-Хмельницком...во всей Украине сменились только вывески, мусора остались на месте.
 показати весь коментар
 
 
короче, старый мусор, который забыли выбросить и он завонялся...
 показати весь коментар
 
 
не транди, старый мусор работал значительно лучше, пахали сверх нормы и не ныли как новая полиция, а дефки как вы говорите исчезли потому что пришли и думали что у них одно задание СЕЛФИ, а тут и по губкам можно оказалось получить да бомжика вонючего потягать да маты послушать про их работу итд
 показати весь коментар
 
 
Ха оце новина для людей. Да в нас 90% "нової поліції" це переатестовані менти. а навідь якщо ти не переатестувався. то є випадки коли через суд відновлювалися.
Це не означає, що всі вони гівно, там є і багато порядних, але "гівно" з мусарні нікуди не ділось.
 показати весь коментар
 
 
И что теперь скажет Константин Бушуев по своей инновации? И как оценят Князев и Аваков таких рационализаторов, как Константин Бушуев?
 показати весь коментар
 
Так і є. Переяслав Хмельницький - держава в державі. Ви прийдеться по умовам в яких перебувають хворі в лікарні.... А дорогі?
Їх не має! А ціни? Вище київських! Монетарної Мля..
 показати весь коментар
 
Аваков на всех углах распинался,что потужна рехформа милиции прошла на ура!!!
И он ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЭТИ РЕФОРМЫ!
 показати весь коментар
 
и не только в Переяславе а и во многих , если не всех других областях Киевской области. И это удобно, когдда Авакяну нужно набить морды политическим оппонентам, или рейдернуть что либо..то привозят "беркут" с области. И недалеко и любой приказ выполнят..А лохам можно в ФБ втрирать про реформы))
 показати весь коментар
 
 
Так Аваков еще и покрывал подобную бездеятельность, а где деньги на реформу, в рюкзаки позапихивал?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Переяславі-Хмельницькому немає нової поліції. Є ГШР або ГРПП з колишніх даївців, пепеесників і інших представників старої системи, - журналістка Худецька
 
 
 
 
 
 вгору