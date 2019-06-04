 В АП планують проводити екскурсії і показувати Зеленського дітям

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив перший заступник глави Адміністрації Президента Сергій Трофімов.
Він розповів, що його життя після призначення перевернулося "догори дриґом" і що саме приміщення АП дуже тисне.
"Дуже давить атмосфера, вона витягує сили, і ти тут перебуваєш у вакуумі. Це велика проблема. Я зараз починаю розуміти, чому люди відривалися від реальності – тому що комунікаційно за відчуттями ти перебуваєш в ізоляції", - сказав Трофімов.
Саме тому, за його словами, команда Зеленського хоче це змінити.
"У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване", - поділився планами Трофімов.
Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.
"Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам'ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він розташований. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі", - пожалівся перший заступник голови АП.
Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.
"Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу", - підсумував Трофімов.
Я таких банів не боюся!
Тут баном карається не хамство і матюки, а нормальні пости, яких цензор боїться!
Нехай банять, переживемо.
Подивись ФОТОЖАБИ від цензора і все зрозумієш сам.
Для вас бан - кінець життя?
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а взагалі з такою охороною, як у Зеленського - це фейкова новина.
Работать надо, а не «экскурсии» для «здороваться с президентом».........
Подпоручик шлейсер умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, мяукать.
Вже вкотре така халепа - п'ю каву, і РАПТОМ...
"показывать Зеленского детям"
...Знову йду за серветкою протирати запльований монітор
Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"
https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
Грех, не посмотреть на это неговорящее существо.
всё "наследие
царскогоcоевого режима" и старая гнетущая атмосфера.
Андрей Лазарчук. МУМИЯ
"Мумия" Лазарчука - короткий, оставляющий ощущение удара под вздох, рассказ. Мир, который практически копия нашего, чуть более насыщенный магией, разве что (на первый взгляд - суевериями). Совок конца восьмидесятых, каким мы его помним. Детям в школе объявляют, что завтра вместо занятий они пойдут в театр. Когда мальчик Руська говорит об этом перед сном маме, она впадает в тихую панику: почему не сказал заранее, договорилась бы со знакомым врачом о справке на этот день. Утром на мальчишку надет колючий свитер-самовяз со ввязанным, сплетенным косичкой волосом, а для отвода глаз на шею - веревочка с семью хитрыми узелками: станут отбирать - отдай и скажи на дороге нашел, напутствует мама. Вместо театра детей везут в Кремль. Царь-пушка, царь-колокол, грановитая палата, встреча с Ильичом (да, он живой тут, шепотом дети пересказывают страшилку о том, как после смерти вождя пришел колдун, похожий на кошачьего бога и предложил скорбящим соратникам оживить. Но говорить об этом вслух смертельно опасно). Перед визитом к вождю детей просят сдать магические предметы и обереги, кучка набирается изрядная, журят классную руководительницу за суеверия в отдельно взятом коллективе. Руська веревочку не сдает и при контрольном осмотре, который производят горбун с маленькой сморщенной обезьянкой на плече, переживает приступ панической атаки. Однако, отобранная веревочка выполнила свою задачу - отвести глаза проверяющих от подлинного материнского оберега. Дети входят к Ленину в кабинет, он говорит с ними, хитро улыбаясь, угощает конфетами, после чего их ведут обедать (за счет заведения). Кого-то несут, ослабели как-то все. Руська слышит краем уха: покушал, сердешный, вон от сарделек одни шкурки остались.
Потом всем дают освобождение от учебы еще на день, Руська болеет, но выздоравливает, его подруга возвращается только через неделю, а друг, которому не повезло попасть в благословенное место дважды за год (переведен из другой школы) не возвращается никогда.
Подібна тема є в новелі Сорокіна "Аварон" - тільки ще більш жорстко.
важное занятие для АП проведение экскурсий в воюющей стране.
А не... с войной они
разобрались: назначили Кучму и запланировали референдум о капитуляции.
Купил мужик в сексшопе надувную бабу и возвращается через некоторое время недовольный.
- Что вы мне продали?!
- А что?
- Дома надул, а там мужик со здоровенным зуем, с сигарой в зубах и с хвостом!
- Э-э... наизнанку вывернуть не пробовали?
Вот только две таблички нужно перед кабинетом повесить:
1. Кормить с рук запрещено.
2. Спонсор питания и содержания - Беня Коломойский.