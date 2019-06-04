 В АП планують проводити екскурсії і показувати Зеленського дітям

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив перший заступник глави Адміністрації Президента Сергій Трофімов.

Він розповів, що його життя після призначення перевернулося "догори дриґом" і що саме приміщення АП дуже тисне.

"Дуже давить атмосфера, вона витягує сили, і ти тут перебуваєш у вакуумі. Це велика проблема. Я зараз починаю розуміти, чому люди відривалися від реальності – тому що комунікаційно за відчуттями ти перебуваєш в ізоляції", - сказав Трофімов.

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Саме тому, за його словами, команда Зеленського хоче це змінити.

"У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване", - поділився планами Трофімов.

Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.

"Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам'ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він розташований. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі", - пожалівся перший заступник голови АП.

Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.

"Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу", - підсумував Трофімов.