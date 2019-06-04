EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3041  164
Все про:Адміністрація_Президента (452) Зеленський (1558) Трофімов (1)

 В АП планують проводити екскурсії і показувати Зеленського дітям

Команда Володимира Зеленського хоче водити екскурсії в Адміністрацію Президента, щоб люди могли приходити і вітатися з главою держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив перший заступник глави Адміністрації Президента Сергій Трофімов.

Він розповів, що його життя після призначення перевернулося "догори дриґом" і що саме приміщення АП дуже тисне.

"Дуже давить атмосфера, вона витягує сили, і ти тут перебуваєш у вакуумі. Це велика проблема. Я зараз починаю розуміти, чому люди відривалися від реальності – тому що комунікаційно за відчуттями ти перебуваєш в ізоляції", - сказав Трофімов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП

Саме тому, за його словами, команда Зеленського хоче це змінити.

"У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване", - поділився планами Трофімов.

Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.

"Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам'ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він розташований. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі", - пожалівся перший заступник голови АП.

Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.

"Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу", - підсумував Трофімов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130455
 
   
 Топ коментарі
 
Ось така робота дійсно президенту по плечу.
 показати весь коментар
 
Президента не дразнить!
В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям - Цензор.НЕТ 7815
 показати весь коментар
 
Навіщо? Просто робимо з цирку зоопарк. Цікаво, чи об'єкт, для екскурсій має повний перелік щеплень?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ти мене баном не пужай!
Я таких банів не боюся!
Тут баном карається не хамство і матюки, а нормальні пости, яких цензор боїться!
Нехай банять, переживемо.
 показати весь коментар
 
Шо ты несешь? У цензора уже больше года заметна позиция антипорохоботская. Тонны кремлядского дерьма никто не банит. Глаза разбуй зелебаран.
 показати весь коментар
 
 
Не помітив.
Подивись ФОТОЖАБИ від цензора і все зрозумієш сам.
 показати весь коментар
 
Что мне фотожабы? Я читаю публикации полезного идиота бутуса - этого больше, чем достаточно, чтобы слелать выводы о его ресурсе.
 показати весь коментар
 
 
Ти б тут не вказував,що кому робити,а то підеш надовго у бан. Не подобається - на другі сайти йди.
 показати весь коментар
 
Платить за просмтр на Гаранта можно только если рядом поставить рояль и он на не играть будет
 показати весь коментар
 
 
зачем этот срам детям показывать, а потом пытаться объяснить - чем он там играл?
 показати весь коментар
 
 
Ти неправий,зявилася 1нформац1я,що Зеля в Брюсел1 бриф1нг давати не буде.Дума,що якщо буде мовчати,за розумного з1йде,чи Коломоя дав команду не баз1кати.
 показати весь коментар
 
Теперь становится понятной роль новоизбранного преЗЕдента --- его будут держать как музейный экспонат, а управлять государством будут другие люди. Угадайте с трех раз кто именно?
 показати весь коментар
 
 
АП - зоопарк. Там клітка, а в ній сидить мавпа і кривляється.
 показати весь коментар
 
 
Чуваку не хватает сцены и зрителей, нахрен было переться в президенты???
 показати весь коментар
 
 
халява - а президент на піоніно без штанів буде грати?
а взагалі з такою охороною, як у Зеленського - це фейкова новина.
 показати весь коментар
 
 
Ну и на фига это шоу?!.........
Работать надо, а не «экскурсии» для «здороваться с президентом».........
 показати весь коментар
 
 
ага, а как без шоу - он ничего не умеет другого делать. Или он думал, что обязанности президента и руководителя шоу это одно и тоже?
 показати весь коментар
 
 
Ну а чё, нормально так, дети любят клоунов. Всецело поддерживаю сей почин.
 показати весь коментар
 
 
Так может следует его в мавзолей положить..?? В АП планують проводити екскурсії і показувати Зеленського дітям - Цензор.НЕТ 7244
 показати весь коментар
 
 
Лежить Зеленський на дивані в АП. П'є бурбон і думає - от раніше - сцена - глядачі, популярність, що хочу - те й говорю, а тепер в АП, і диван жме, і костюм жме, і не брякнеш нічого, бо обісруть.
 показати весь коментар
 
 
"Так вот ты какой!" - будут думать радостные дети, пройдя металлоискатель и детектор лжи.
 показати весь коментар
 
 
Поручик данхель разденется до гола, воткнет селёдку в зад и изображает русалку.
Подпоручик шлейсер умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, мяукать.
 показати весь коментар
 
 
а может его сразу в мавзолей?...можем поменять на свеженького
 показати весь коментар
 
 
ага, реализуем проэкт "война в смартфоне"
 показати весь коментар
 
 
Цензор! Ви що робите - такі заголовки писати?
Вже вкотре така халепа - п'ю каву, і РАПТОМ...
"показывать Зеленского детям"

...Знову йду за серветкою протирати запльований монітор
 показати весь коментар
 
 
"Приехала издалека на обезьянку говорящую посмотреть". (С)
 показати весь коментар
 
 
"Обличчя, а не справжній політик": Зеленський у Брюсселі обурив журналістів ЄС


Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"

https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html

Грех, не посмотреть на это неговорящее существо.
 показати весь коментар
 
 
а как же ему без сценария? не, он так не умеет... вот опозориться - это раз плюнуть
 показати весь коментар
 
 
Не советую - откусят руку, а скажут что это
всё "наследие царского cоевого режима" и старая гнетущая атмосфера.
 показати весь коментар
 
 
Х...ло створив собі Юнармію, у ВАЗіка теж хочуть щоб діти вже привчалися до його пики з юних років - савпадєніє, нє думаю.
 показати весь коментар
 
 
Рекомендую прочитати ось це невеличке оповіданнячко:
Андрей Лазарчук. МУМИЯ

"Мумия" Лазарчука - короткий, оставляющий ощущение удара под вздох, рассказ. Мир, который практически копия нашего, чуть более насыщенный магией, разве что (на первый взгляд - суевериями). Совок конца восьмидесятых, каким мы его помним. Детям в школе объявляют, что завтра вместо занятий они пойдут в театр. Когда мальчик Руська говорит об этом перед сном маме, она впадает в тихую панику: почему не сказал заранее, договорилась бы со знакомым врачом о справке на этот день. Утром на мальчишку надет колючий свитер-самовяз со ввязанным, сплетенным косичкой волосом, а для отвода глаз на шею - веревочка с семью хитрыми узелками: станут отбирать - отдай и скажи на дороге нашел, напутствует мама. Вместо театра детей везут в Кремль. Царь-пушка, царь-колокол, грановитая палата, встреча с Ильичом (да, он живой тут, шепотом дети пересказывают страшилку о том, как после смерти вождя пришел колдун, похожий на кошачьего бога и предложил скорбящим соратникам оживить. Но говорить об этом вслух смертельно опасно). Перед визитом к вождю детей просят сдать магические предметы и обереги, кучка набирается изрядная, журят классную руководительницу за суеверия в отдельно взятом коллективе. Руська веревочку не сдает и при контрольном осмотре, который производят горбун с маленькой сморщенной обезьянкой на плече, переживает приступ панической атаки. Однако, отобранная веревочка выполнила свою задачу - отвести глаза проверяющих от подлинного материнского оберега. Дети входят к Ленину в кабинет, он говорит с ними, хитро улыбаясь, угощает конфетами, после чего их ведут обедать (за счет заведения). Кого-то несут, ослабели как-то все. Руська слышит краем уха: покушал, сердешный, вон от сарделек одни шкурки остались.

Потом всем дают освобождение от учебы еще на день, Руська болеет, но выздоравливает, его подруга возвращается только через неделю, а друг, которому не повезло попасть в благословенное место дважды за год (переведен из другой школы) не возвращается никогда.
 показати весь коментар
 
 
От і я ж про це. ЗЄліні політтехнологи знайшли методички чЛєніна і Сраліна і втираються в довіру до народу через дітей.
 показати весь коментар
 
 
І не виключено, що знайшли ще й езотеричні техніки енергетичного вампіризму, як в цьому оповіданні.
Подібна тема є в новелі Сорокіна "Аварон" - тільки ще більш жорстко.
 показати весь коментар
 
 
Конечно самое
важное занятие для АП проведение экскурсий в воюющей стране.

А не... с войной они
разобрались: назначили Кучму и запланировали референдум о капитуляции.
 показати весь коментар
 
 
А може Вовіку Мавзолей вже почати будувати і там його нехай роздивляються....
 показати весь коментар
 
 
Может лучше резинового надувного начать серийно выпускать
 показати весь коментар
 
 
Резиновый Зе..... Главное в нужных местах дырки сделать, чтобы так, на все вкусы.
 показати весь коментар
 
 
Згадав класичного скабрезного анекдота:

Купил мужик в сексшопе надувную бабу и возвращается через некоторое время недовольный.
- Что вы мне продали?!
- А что?
- Дома надул, а там мужик со здоровенным зуем, с сигарой в зубах и с хвостом!
- Э-э... наизнанку вывернуть не пробовали?
 показати весь коментар
 
 
Минут десять пытался сообразить что к чему, потом начал ржать до коликов. Анекдот не для неискушенных.
 показати весь коментар
 
 
Оно не президент, оно шоумен и пришло делать зелешоу от АП. А править страной будут в других кабинетах. 73 зебилостадо просрало Украину. Безмозглые бараны.
 показати весь коментар
 
 
Если кто забыл, то это плагиат с идей раннего Черновецкого. Тот начал свое правление со встреч с бабушками и внуками. Правда, через полгода энтущиазм слиться в экстазе с простым народом у Лени поугас - стало скучно от того что народ попался какой-то неблагодарный и все норовил решать личные проблемы пользуясь сентиментальностью народного мэра. Ющенко тоже начал со снятия ограждений вокруг здания АП. Чем все это закончилось для сходивших в народ руководителей, многие хорошо помнят.
 показати весь коментар
 
 
А президентские обязанности он собирается выполнять??? Или важнее превратить АП в клоунское шоу?
 показати весь коментар
 
 
Хорошая идея, ибо с этой работой он справится.
Вот только две таблички нужно перед кабинетом повесить:
1. Кормить с рук запрещено.
2. Спонсор питания и содержания - Беня Коломойский.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ АП планують проводити екскурсії і показувати Зеленського дітям
 
 
 
 
 
 вгору