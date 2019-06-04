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Все про:Росія (17340) Меморандум (41) Міжнародний суд ООН (71)

 Міжнародний суд ООН опублікував меморандум України з доказами порушень Росії

Міжнародний суд ООН опублікував український меморандум, у якому документально підтверджено порушення Росією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті суду.

Основна його частина нараховує 69 сторінок. До меморандуму додаються також понад тисячу додатків, але для перегляду вони зараз недоступні. У них викладено доводи по суті справи.

У меморандумі є розділи про фінансування Росією тероризму в Україні, обстріли міст на Донбасі, збиття Малайзійського літака MH17, переслідування кримських татар та етнічних українців у Криму тощо.

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Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

Читайте: Судовий процес України проти РФ у Гаазькому суді покажуть онлайн

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130452
 
   
 Топ коментарі
 
ну дети твои заплатят..., мы подождем...
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"...12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела. ", т.е. в принципе срана ничего не отрицает, но..., настаивает на том, что ни у кого нет права ее осуждать..., самое интересное, что европейцы готовы принять этот территориальный казус по имени Россия в свои демократические объятия...
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кацап,самолайк те ж саме,що самовідсос....дібілоїд ти вінторогий Міжнародний суд ООН опублікував меморандум України з доказами порушень Росії - Цензор.НЕТ 1086
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Пишуть, пишуть мудрі люди, збирають докази, а Пуйлу як тому соловью. наші дєди воювали ,
а остальне все... одна пісня.
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кацап,самолайк те ж саме,що самовідсос....дібілоїд ти вінторогий
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«Жители Москвы отметили Ураза-байрам»...
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)(уйло не вечен. отвечать и каяться им придётся. рано или поздно.
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Если РФ удается морочить голову всяким ООН, судам и прочее, то это, возможно, - кроме всего прочего,- и маркер уровня дипломатического, юридического,... - интеллектуального!, - уровня представительства Украины. Школа Миши Поплавского и ему подобных педаХОХОв дает свои плоды... А где эта знаток международного права с двойной фамилией - через черточку... Ну, та которая однажды вышла за грузинского дипломата? Все время что-то "международное" "освещала!? Особенно на ЦЕНЗР-е... При СРСР всяких задвигали на культуру, а в Украине послами, в МИД...?
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"...12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела. ", т.е. в принципе срана ничего не отрицает, но..., настаивает на том, что ни у кого нет права ее осуждать..., самое интересное, что европейцы готовы принять этот территориальный казус по имени Россия в свои демократические объятия...
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Самое интересно что США в Сирии и ЛИвии и тд и тп тоже финансирует тероризм и ничего ведь
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А нафиг тот суд решение которого никто не исполняет? Ну присудил РФ грозный трибунал НЕМЕДЛЕНО ОСВОБОДИТЬ МОРЯКОВ ? И че немедлено освободили ? Да насрали они на это решение

Это фейковые суды.Театральные .
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Да, да.
Козлрилі волнуюцца:

«13:04, 4 июня 2019
Россия предостерегла США от признания Украины союзником



Международный суд ООН опубликовал меморандум Украины с доказательствами нарушений Россией - Цензор.НЕТ 1891

Предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО приведет к ухудшению безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «Интерфакс».
По его словам, подобные инициативы американской стороны, если они реальны, расшатывают ситуацию в регионе в целом и на Украине в частности. «Это еще один шаг в создании дополнительных препятствий для реализации минского процесса», - добавил Грушко.
Замминистра также считает, что предоставление Украине статуса союзника Вашингтона - это «еще один поощряющий сигнал [для] партии войны в Киеве».»
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"Россия предостерегла США от признания Украины союзником" - а наш караван идёт.
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Суды суды суды. Слова слова слова.А РФ то что от них ? Не холодно не жарко. Если только посмеятся с этих судов им - пока перед ними там пляшут с этими бумажками.

Деньги по иску Нафтогаза уже 4 год взысктивают .По юКосу 10 год.Ничего не получили. А суды были .Сотни судов .И премии Маму коболева в США
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ну дети твои заплатят..., мы подождем...
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паРаше фиолетово. труба продолжает строиться, еще до конца лета их вернут в ПАСЕ. суровое осуждение из ООН "дорогого" стоит.
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Всей орде сразу станет очень стыдно! Да этот народ не заметил как членин положил в гражданской войне 20 миллионов своего народа! А потом они не заметили,как они убили еще 80 миллионов своих,в военное,а так же мирное время,под властью фюрера сралина,а также под властью других своих вождей,а тут они пристыдятся...
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"Да этот народ не заметил ..." и далее по тексту.

Это их проблемы. А нам своё робить, без оглядки на запоребрик.
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Нет. Оглядываться и следить за ними нужно обязательно,-сотни лет отрицательного генетического отбора сделали из них,еще тех,пакостников! В деле "нагадить другим" они чемпионы мира!
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