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Все про:Зеленський (1558) Кучма (292) Пєсков (535) Тристороння контактна група (93)

 Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков

У Кремлі охарактеризували другого президента України Леоніда Кучму, який повернувся на посаду представника Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, як досвідченого політика, але пов'язали перспективи переговорного процесу з позицією президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Кучма вельми авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - повідомив він.

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Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Він візьме участь у засіданні групи 5 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130451
 
 
 Топ коментарі
 
їм хоч в очі сси, а коли це робить зелінський це щей приємно і корисно одночасно Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 2611
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ну як що прізвище "Голожопенко" то все гаразд буде
а як що ні, то повна зрада... вже таке було ... 1917... і то, саме бидло не змогло : німці з євреями допомагали
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С количеством и качеством говнонамеков из рашки Зеленскому они уже вышли за пределы обычной дипломатии )))
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мене влаштує така концептуальна позиція - колючий дріт під напругою й рів з крокодилами...
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Широкими шагами поперли назад. Скоро 90-е, а там и совок!
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Кучма это хорошо!
Самый нормальный президент за всю историю Украины!
Если бы сейчас баллотировался, отдала бы свой голос за него.
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Он как Назарбаев покладистый к Кремлю,но и не так как Лукашенко выгибается перед кремлёвскими
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Как же помню. расписку брали - я и члены моей семьи обязуются голосовать за ныне действующего. Вы вообще сталкивались с любой властью при этой твари ? Ющенко при всём его дебилизме хоть немного но опустил их на землю
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Песков ,катись колбаской ,по Малой Спасской!
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Позиция любого Президента Украины только одна:Россия выходит из Донбасса и Крыма,возмещает убытки в полном объеме и извиняется.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков
 
 
 
 
 
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