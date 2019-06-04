 Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Кучма вельми авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - повідомив він.
Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Він візьме участь у засіданні групи 5 червня.
а як що ні, то повна зрада... вже таке було ... 1917... і то, саме бидло не змогло : німці з євреями допомагали
Самый нормальный президент за всю историю Украины!
Если бы сейчас баллотировался, отдала бы свой голос за него.