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Все про:Одеська область (1000) прокуратура (1764) Юра Єнакієвський (83) кіотські кошти (10)

 Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського). ДОКУМЕНТ

Прокуратура Одеської області в квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться в постановах прокуратури.

У грудні 2014 року Іванющенкусклали підозру за ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу за фактом одержання неправомірної вигоди майнового характеру в особливо великому розмірі (618 млн гривень) і заволодіння коштами державного бюджету в особливо великому розмірі за попередньої змови групи осіб.

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Однак в 2015-2016 роках суди всіх інстанцій підтвердили факт належного виконання робіт ТОВ "Карпатибудінвест" Іванющенка, а на початку квітня 2019 року Київський апеляційний суд зобов'язав прокурорів зняти підозру з Іванющенка у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Другий епізод стосується заволодіння часткою в статутному фонді ТОВ "Промринок" (ринок "7-й кілометр" в Одесі). У вересні 2016 року Іванющенку повідомили про підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 за фактом організації вимагання частки в ТОВ "Промринок" у його засновників і за фактом організації підробки офіційного протоколу загальних зборів учасників ТОВ, на підставі якого ринок перейшов у власність Іванющенка.

Як спільників Іванющенка в цій справі розглядали його бізнес-партнера Івана Аврамова і ексдиректора ринку Олега Греся.

Однак слідчим не вдалося довести, що колишні власники подарували свої частки Іванющенку і його товаришам під тиском, тому кримінальна справа закрита і за цим епізодом.

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Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського) 01
Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського) 02

Нагадаємо, що Іванющенко перебуває в розшуку, а й США, і Євросоюз зняли з нього санкції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130448
 
 
 Топ коментарі
 
Потужна перемога! Ура!!! Слава Петру Олексійовичу і його реформованій прокуратурі з кумом на чолі!!!
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Кум подонка Порошенко Луценко, своё дело знает.
Защищает и отмазывает себе подобных мразей.
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коломойский у вас нынче президент
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это все ЗЕбеня проклятущий виноват!!! его происки!
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А как же мудрое водительство веромовотомосной пецекрысы?
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отца всеяукраина, святого томосоносного рехворматора не трожь! этовсенеправда, еготамнебыло и уженет!
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Кстати да и наспех слепленная тупым пецекрысом типа церьковь уже разваливается. И как бы Вы думали из за чего? А как всегда у щиколадных - черный нал не поделили. Вот и вся цена его мегацерковным усилиям и пляскам вокруг крысотомоса.
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А меня по жалобе поцреотов забанили, когда написал, что свыня решила получить долю в неучтенных доходах от святош. Особенно укрепился в этом мнении, когда Бутусов выложил фотку Нарика рядом с барыгой. Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського) - Цензор.НЕТ 8860
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Так ясное дело, пецякрыс то и затеял согнать всех церковников в одну организацию только затем, чтобы централизованно получать с них больший процент отката!
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Вот почему Югик держится за кресло, не все дела еще закрыл......
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Зелені шмарклі рулять. Портнов повернувся, Єнакієвськи чистий перед законом. Залишилося Вітька Єнакієвського на троні занести в зєльоний царь-град. Тьху, *****, гидота.
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за Пороха с Луценко ничего не хочешь сказать ? Или в методичке только зелені шмарклі ?
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Хочу і скажу: пороха, луцика разом з зеленими шмарклями кібіням з України, щоб не заважали нормальним людям жить Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського) - Цензор.НЕТ 3999
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5 років було у порошенківського кума посадити всіх уродів, у т.ч. і цого. Але ж "не встигли" посадити ЖОДНОГО, а тепер ще й поспіхом просто закривають справи. Ну а винуватець у всому Зе, 2 тижня як Президент з прокурором, котрий нічого корисного як не робив, так і не збирається робити. Така собі "логіка".

Плюватися є привід, але за адресою.
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Так отлично . Дальше и посмотрим как ЗЕ посадит. У него теперь есть хорошая возможность посадить. Это же тебе не Петя, ЗЕкловун уж точно посадит, правда?? надо только немного подождать..
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Гарно.Гарну державу ми будуэмо.Де дитлохам,треба пояснувати с младых ногтей,що бандитом в Украине,быть намного безопаснее и выгодней.Чем законопослушным и добропрядним и бедным человеком
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даремно картавий тримається за крісло? На останок заробляє, як може...
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я чет не понял,и здесь виноват Порошенко? Вазелиновые идиоты во всей красе,скоро они будут сидеть на толчке и в том что их приперло тоже винить Петю )
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Щикаладное,
"Прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство"
Во-первых - в апреле 2019 Зеля был только кандидатом в президенты, во-вторых - прокуратурой и тогда, и сейчас рулит кум Юга Луценко.
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19 апреля 2019 года. примерно в тоже время самый честный Киевский Окружной админсуд вынес "справедливое" решение по Привату, было уже понятно что клован приЗедент, и нужно выслуживаться перед "новыми" старыми лицами. Зелеботы, вот скажите, вы действительно считаете всех вокруг такими же примитивами как и сами?
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Да, перд нами типичный пример пустоголового изберателя Пецикрысы. Мозгов нет - значит в БПП!
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Не дорогой, в БПП без мозгов не берут, там же марадерит нужно, так что без мозгов ни как. Без мозгов - это в Слуги урода. Там мозги не нужны, за всех Беня думать будет.
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Ага, так вумно мародерат, что паляться на каждом шагу, палятся в наглую и в открытую, да оно и видно.
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И шо? Есть уже доказательства? уголовные дела? судебные решения? Нету? Ну тогда это твои влажные ночные фантазии.
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Бигуса глянь, где то за 4 года бюлетени МОССАДа и ГСГ 9 почитай, оборжешся.
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Бигус? а ну да, ну да. Суд и прокуратура в одном лице. Главное доказательств, кроме бла бла бла ненужно ни каких. Тебе МОССАД докладывает? ну надо же!
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Приикинь, щиколадное, МОССАД на своем сайте информационные бюлетени выкладывает. Для всех своих граждан. Они дают налогоплательщику Израиля представление о том, куда это ведомство девает их деньги. Да в общих чертах. Да, с умолчаниями. Но в отличии от пецекрысиного государства там это есть. Только они на иврите, а щиколадные языков конечно же не знают и прочитать о пецекрысиных мутках с номерами счетов, проводками и всеми прочими подробностями конечно же не могут, у них мозгов не хватает....
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Чтобы понять надо читать дальше заголовка. Петеботы во всей красе...
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Кто бы сомневался!Бабло непобедимо.Мантры про реформы для быдла.
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В Украине все судебные органы придется создавать с нуля, пытаться реформировать нынешние это тоже, что лечить некроз заговорами.
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И когда же начнуться ЗЕреформы - в ближайшие 100 дней? Когда же ЗЕ начнет создавать "страну мечты" которая в его предвыборной кампании часто упоминалась? Где конкретный план к продвижению к стране без олигархов, к стране богатой и т.п.? Где конкретные ЗЕшаги?
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Они есть, просто доктора от тебя их скрывают. Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського) - Цензор.НЕТ 2778
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Наверно этот деятель пойдёт вторым номером в Петиной ПЕС...за всё уже уплочено, и порохоботы недобитков всяких уважают!
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Юга Генплокулол: "Я не маю морального права уходити у відставку".

Юга Генплокулол твердо стоит на страже коррупции. Он всех своих союзников и покровителей всегда предавал и в прыжке менял цвет шаровар. Так он когда-то предал участников акции "Украина без Кучмы". Потом предал Мороза. Потом - Юльку. Теперь я жду когда он предъявит подозрение Шоколадному.

Вот как он себя вел на допросах. Всех сразу сдал.:
https://focus.ua/politics/161540/

И в Амстердам с Беней договариваться он не случайно так ездил. Уже тогда понимал, чем шоколадный шабаш может закончиться и ездил у Бени что-то выторговывать. Место под солнцем выторговывать, когда власть сменится. Луценко - это конченная мразь. Там мораль и не ночевала.
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Сменилась власть и всё ворьё начинает выходить на свободу, возвращаться в Украину из зарубежных изгнаний. "Наши в городе" (с)
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18 апреля сменилась? Вы из парарельной реальности пишите?
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До коронации инаугурации ни одна мразь даже не пыталась возвращаться, а тут попёрло как из рога изобилия. Рядами и колоннами...
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До инагурации мразь особо та и не уезжала ))
"а тут попёрло как из рога изобилия. Рядами и колоннами..." - ага с "чистой совестью" и закрытыми делами кумом-генпрокурором.
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Сколько говненский на карман положил? Юра Енакиевский не хухры-мухры.
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Все люди Шоколадного Мародера по-прежнему руководят страной. Шоколадный Мародер просрал выборы. Проиграл с разгромным счетом. Но все его люди на местах и уходить не собираются. Говорят: "Не имеем морального права уходить". Луценко - кум Порошенка, Генпрокурор без юридического образования. Верховная зРада отказалсь его отправлять в отставку. Если отправить Луцнку в отставку, кто ж тогда будет стоять на страже коррупции? Грося сидит на своем месте и обилечивает бизнес. Довел экономику страны до полной жопы и уходить не собирается. Собирается дальше поднимать тарифы.
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В стране полная жопа, а шоколадная плесень уходить никуда не собирается. Говорит: не имеем морального права уходить.
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Ну какой из мента финансист? Правильно. Как из клована приЗедент. Рост экономики в 3,5 % - это "полная жопа"? Да уж, хвынасист.
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Через 50 лет догоним Польшу? Если та , конечно, будет стоять и ждать .
Это что , по- вашему, если не 'полная жопа '?
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Зебики ещё 5 лет будут визжать про Петю, хотя понятно шо его ЗЕклоун отпустил.
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А может это Кучма его отпустил, или Кравчук? Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського) - Цензор.НЕТ 6261
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Кучму трогать не сметь! Это важный член команды Зеленского.
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ДА здравствует прокуратура Украины, самая продажная прокуратура - Луценка
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Так кто у нас в стране главный? Президент - ничто... Юрик - всё!
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А кто у нас в стране был главным 18 апреля? )))
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Після того як олігархи під гаслами гідності українського народу та руху до світлого цивілізованого європейського суспільства, скинули з трону януковощо, який почав страшно зажиратися, підминаючи їх під себе, що і налякало наших олігархів. (А до речі, ви задавали собі питання, чому після революції гідності українського народу, до влади прийшли жиди?! Задумувалися чи ні?) Вони поставили на його місце з першого туру швидко, безальтернативно, щоб ніхто не встиг оговтатися, свого рідного їм в доску, шоколадного олігарха петю порошенка, такими діями в слабкій, розкраденій ними країні вони спровокували агресію росії (яка тільки цього і чекала), війну і втрату Криму та частину сходу. Сам петя, в одному з перших своїх інтерв'ю, після «революції гідності українського народу», як вони цинічно назвали те що вони зробили, з придуркуватим виразом морди сказав - а ми не думали, що росія та путін себе так поведе…….! Я, звичайний громадянин, який правда може мислити аналітично та синтетично бачить в цілому та в деталях історію безкінечних помилок українського народу, вже за 4-5 років до подій на майдані бачив та знав до чого це все йде і говорив людям чим це все закінчиться в безвідповідальному наскрізь корумпованому суспільстві, а петя, ахметов, коломойський, фирташ і т.д по ланцюжку, ті хто будували цю систему не думали!!! Не думали, що це цим може обернутися?!!! То ж шляхом маніпуляцій злодії олігархи зберегли свою систему в Україні, ціною втрати частини території держави та тисяч життів. Та що їм тисячі, вони гірше за серійних вбивць, вини мільйони заганяють в безпросвітну безнадію, крадуть та знищують мільйони доль, надій, планів, а тут якісь тисячі….. З того часу пройшло п'ять безповоротних років життя. Нічого на краще в державі не змінилося. Тотальна корупція, безкарне злодійство та ще й не об'явлена війна забирає по плану в день через день по одному два життю та по два три поранених, ну щоб так вигідне для ворів злодіїв полум'я випадково не згасло, бо ним так вигідно прикриватися від тих хто ще здатний трохи задавати не зручні питання і вимагати кращого. Що ми бачимо зараз на чергових виборах президента України, а бачимо ми, як вже в першому турі злодійська олігархічна система в черговий раз перемагає бидлолюд. Кажу це з відчуттям глибокого суму та жалю. Вори олігархи керуються принципом розділяй та володарюй, виставили та шляхом маніпуляцій в підконтрольних їм засобах масової інформації, розкрутили чотирьох основних валетів в цій колоді, яка їх влаштовує при любих розкладах - зеленського, як нового червового валета, якого так *******, коли проївся старий, юлю - валета пікового за яким стоять такі ж як і за петьою паразити, які просто чекають зміні складу в команді злодійської системи, бойка - валета бубнового, ну він має бути для тих хто по своїй придуркуватості, завжди чекає, що молодість повернеться чи прийде цар зі сходу і як сталін наведе порядок, ну і нарешті порошенко - валет хрестовий, томасний, він же - козирний. Я бачачи цей розклад, зразу сказав у фіналі буде валет червовий і хрестовий. Хто з них стане чи залишиться козирним для олігархів все одно. Вони зберігають свій статус кво в зруйнованій ними країні. А от щодо самої України, то їй в цьому пасьянсі, теж все одно. Гибель просто питання часу. Це те ж змушений визнавати з глибоким жалем та сумом. Що вигідно путіну, а йому теж все одно, він при таких розкладах валетів вже виграв, тут те ж тільки питання часу. Ось така сумна картина маслом.
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ну вот и все что нужно знать о новой, старой власти
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Маємо всі дружно подякувати Мародеру за його потужну судову реформу і покарання янукодли ! Україна ще довго оговтуватиметься від наслідків злодійств парашенка і його банди. В цього вилюдка немає і ніколи не було ані моралі, ані принципів, ані честі

2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка
весь рік купували газ у Злочевського

Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.

https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/

20 грудня, 2018 Президент
України Петро Порошенко підписав указ, яким довічно призначив суддями осіб, які
забороняли місцеві Майдани у Рівному, Миколаєві та Черкасах

https://hromadske.ua/posts/prezident-priznachiv-dovichno-troh-suddiv-yaki-sudili-aktivistiv-majdanu-rpr

Російський олігарх Фукс отримав нові ліцензії на
надра в Україні ...

https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/4/640174

Сину глави СБУ Олегу
Грицаку "пробачили" переслідування студентів під час Революції

https://bihus.info/sinu-glavi-sbu-olegu-gricaku-probachili-peresliduvannya-studentiv-pid-chas-revolyucii?fbclid=IwAR33_wAniwBuZcdrwoDzbo_Jkjddg2iQV1gMnVwR-ekcFMBYkNEbhO5TgU4


Відсторонили суддю, що відмовилась арештувати
Саакашвілі

https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/19/7195657/



03.08.18 Полтавській
судді-викривачці заблокували участь у конкурсі до Антикорупційного суду, -
фундація DEJURE https://ua.censor.net.ua/news/3079751/********************************************************************************************************
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Алколуцик видать не хило поднялся на том деле,
"Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением" - а свидетельства самих потерпевших не считаются или они все того - без вести пропали?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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