 Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського). ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться в постановах прокуратури.
У грудні 2014 року Іванющенкусклали підозру за ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу за фактом одержання неправомірної вигоди майнового характеру в особливо великому розмірі (618 млн гривень) і заволодіння коштами державного бюджету в особливо великому розмірі за попередньої змови групи осіб.
Однак в 2015-2016 роках суди всіх інстанцій підтвердили факт належного виконання робіт ТОВ "Карпатибудінвест" Іванющенка, а на початку квітня 2019 року Київський апеляційний суд зобов'язав прокурорів зняти підозру з Іванющенка у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Другий епізод стосується заволодіння часткою в статутному фонді ТОВ "Промринок" (ринок "7-й кілометр" в Одесі). У вересні 2016 року Іванющенку повідомили про підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 за фактом організації вимагання частки в ТОВ "Промринок" у його засновників і за фактом організації підробки офіційного протоколу загальних зборів учасників ТОВ, на підставі якого ринок перейшов у власність Іванющенка.
Як спільників Іванющенка в цій справі розглядали його бізнес-партнера Івана Аврамова і ексдиректора ринку Олега Греся.
Однак слідчим не вдалося довести, що колишні власники подарували свої частки Іванющенку і його товаришам під тиском, тому кримінальна справа закрита і за цим епізодом.
Нагадаємо, що Іванющенко перебуває в розшуку, а й США, і Євросоюз зняли з нього санкції.
Плюватися є привід, але за адресою.
"Прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство"
Во-первых - в апреле 2019 Зеля был только кандидатом в президенты, во-вторых - прокуратурой и тогда, и сейчас рулит кум Юга Луценко.
Юга Генплокулол твердо стоит на страже коррупции. Он всех своих союзников и покровителей всегда предавал и в прыжке менял цвет шаровар. Так он когда-то предал участников акции "Украина без Кучмы". Потом предал Мороза. Потом - Юльку. Теперь я жду когда он предъявит подозрение Шоколадному.
Вот как он себя вел на допросах. Всех сразу сдал.:
https://focus.ua/politics/161540/
И в Амстердам с Беней договариваться он не случайно так ездил. Уже тогда понимал, чем шоколадный шабаш может закончиться и ездил у Бени что-то выторговывать. Место под солнцем выторговывать, когда власть сменится. Луценко - это конченная мразь. Там мораль и не ночевала.
коронацииинаугурации ни одна мразь даже не пыталась возвращаться, а тут попёрло как из рога изобилия. Рядами и колоннами...
"а тут попёрло как из рога изобилия. Рядами и колоннами..." - ага с "чистой совестью" и закрытыми делами кумом-генпрокурором.
Это что , по- вашему, если не 'полная жопа '?
2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка
весь рік купували газ у Злочевського
Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
20 грудня, 2018 Президент
України Петро Порошенко підписав указ, яким довічно призначив суддями осіб, які
забороняли місцеві Майдани у Рівному, Миколаєві та Черкасах
https://hromadske.ua/posts/prezident-priznachiv-dovichno-troh-suddiv-yaki-sudili-aktivistiv-majdanu-rpr
Російський олігарх Фукс отримав нові ліцензії на
надра в Україні ...
https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/4/640174
Сину глави СБУ Олегу
Грицаку "пробачили" переслідування студентів під час Революції
https://bihus.info/sinu-glavi-sbu-olegu-gricaku-probachili-peresliduvannya-studentiv-pid-chas-revolyucii?fbclid=IwAR33_wAniwBuZcdrwoDzbo_Jkjddg2iQV1gMnVwR-ekcFMBYkNEbhO5TgU4
Відсторонили суддю, що відмовилась арештувати
Саакашвілі
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/19/7195657/
03.08.18 Полтавській
судді-викривачці заблокували участь у конкурсі до Антикорупційного суду, -
фундація DEJURE https://ua.censor.net.ua/news/3079751/********************************************************************************************************
дякулам браво!
"Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением" - а свидетельства самих потерпевших не считаются или они все того - без вести пропали?