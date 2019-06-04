 Потрібно вимагати відставки Авакова, - Лещенко

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Потрібно вимагати його (Авакова. - Ред.) відставки, звичайно. Я - автор постанови про відставку Авакова, яку було подано 3 або 4 роки тому. Ми ще тоді на комітеті зібрали підписи за відставку у зв'язку з його діяльністю на посаді міністра. Відтоді позиція не змінилася", - зазначив Лещенко.

На запитання, чи знає парламентарій позицію президента Володимира Зеленського та його команди про доцільність відставки Авакова, він сказав, що вона йому не відома.

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