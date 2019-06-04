 Потрібно вимагати відставки Авакова, - Лещенко

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"Потрібно вимагати його (Авакова. - Ред.) відставки, звичайно. Я - автор постанови про відставку Авакова, яку було подано 3 або 4 роки тому. Ми ще тоді на комітеті зібрали підписи за відставку у зв'язку з його діяльністю на посаді міністра. Відтоді позиція не змінилася", - зазначив Лещенко.
На запитання, чи знає парламентарій позицію президента Володимира Зеленського та його команди про доцільність відставки Авакова, він сказав, що вона йому не відома.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1804855-nayizd-patrulnogo-politsiyi-na-khlopchika-v-borispoli-zyavilos-video
Любой, мало-мальски нормальный человек, обязательно помнил бы, до минуты, то момент, когда он в открытую попёр против Самого Опасного человека в Украине! А эта лживая тварь- даже год забыла.
Я всегда этого Леща ненавидел, интуитивно. Он подтвердил- я верно ненавидел.
Как известно, после скандального убийства мужчины представителями полиции в с.Кривое Озеро Николаевской области в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Авакова с должности главы МВД.
В декабре 2015 года в ВР также вносили постановление об отставке Авакова, авторами документа стали 20 народных депутатов, среди них - депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, депутат от БПП Сергей Лещенко, исключенный из БПП Олег Барна, внефракционные Анна Гопко и Борислав Береза и другие.
В пояснительной записке отмечалось, что Аваков не выполняет закон о люстрации, назначая на высокие должности люстрировать чиновников, в том числе Василия Паскала, Виталия Сакала и других. Главе МВД также вспомнили назначения своим заместителем Сергея Чеботаря, который стал известным благодаря скандалу с избиением журналистов, проводивших расследование об имуществе чиновников.
- А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков аль за коммунистов? - Я за интернационал! - Василий Иванович, а ты за второй или за третий? - Чего за второй? - Интернационал. - Ну, за тот, за который нужно. А Ленин в каком? - В Третьем, он его и создал Третий Большевистский. - Ну и я за Третий.
Так и тут...лещ ответит просто...а Беня за перенос или за введение..??
провести расследование за всю каденцию,убийство Сашка*белого*и многое другое.
П.С. Так это только то, что видно любому человеку.......
ляхизеленые сопли? при первом же шухере за яйца взяли. хехе
Про це повідомив адвокат Петровця після засідання суду, який обирав підозрюваним запобіжний захід.
"Коли прокурор озвучував клопотання, то йшла мова про двох встановлених осіб, які зараз мають запобіжні заходи. Але є й інші невстановлені досудовим розслідуванням особи. Ми не можемо знати, яка кількість цих інших осіб", - сказав захисник.
Він наполягає на тому, що злочин був неумисним, а обоє підозрюваних мають дітей. Захист буде оскаржувати запобіжний захід.
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що з підозрюваними у момент скоєння злочину могла бути дитина.
"Уже є версії, що з кимось із них була неповнолітня дитина, якій давали стріляти", - сказав він.
и куда бедному ******* податься...
что когда пауки в банке дерутся не обязательно принимать чью-то сторону?
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На сайте президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция об отстранении и увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова
За два дня петиция собрала уже более двух тысяч подписей, передает "ДС".
"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождении от должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова", - говорится в тексте петиции, поданной Романом Василенко 2 июня.
По состоянию на 07.25 под документом подписались уже 2157 граждан. Для рассмотрения петиции президентом необходимо собрать 25 000 электронных подписей
На сайті Президента України з'явилася відповідна петиція - https://petition.president.gov.ua/petition/57092
Вже понад 6 тисяч підписів! Підписуйте і долучайте друзів. Треба зібрати 25 тисяч підписів? Зберемо 250 тисяч! ✊
https://censor.net.ua/news/3130448/prokuratura_zakryla_delo_protiv_eksregionala_ivanyuschenko_yury_enakievskogo_dokument
И зебеню туда же.
Это ж твой подельник!