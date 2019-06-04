 Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Про це повідомляє theБабель, передає Цензор.НЕТ.

Суд постановив тримати Петровця під вартою 60 діб. Про це просив прокурор, оскільки є ризик, що підозрюваний переховуватиметься від слідства. За словами сторони звинувачення, раніше Петрівець відмовився від тесту на алкоголь.

У свою чергу адвокат заперечував проти утримання під вартою, оскільки немає жодного доказу, що Петровець здійснив "хоч один постріл".

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Сьогодні раніше суд узяв під варту на 2 місяці без права внесення застави поліцейського Івана Приходька, одного з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова