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Все про:Нацполіція (7635) суд (5162) вбивство (1788) патрульна поліція (875)

 Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави другому поліцейському Володимиру Петровцю, підозрюваному у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомляє theБабель, передає Цензор.НЕТ.

Суд постановив тримати Петровця під вартою 60 діб. Про це просив прокурор, оскільки є ризик, що підозрюваний переховуватиметься від слідства. За словами сторони звинувачення, раніше Петрівець відмовився від тесту на алкоголь.

У свою чергу адвокат заперечував проти утримання під вартою, оскільки немає жодного доказу, що Петровець здійснив "хоч один постріл".

Також дивіться: Убивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію "Безкарність вбиває"

Сьогодні раніше суд узяв під варту на 2 місяці без права внесення застави поліцейського Івана Приходька, одного з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130445
 
   
 Топ коментарі
 
Такая гнида, ублюдочная, тупая, вонючая морально и физически, не просто мусор, а био-мусор Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 3980 лишила мальчика жизни. Не удивлюсь, если этот яйцун не по банкам стрелял, а целился в людей.
И оно должно дальше ЖИТЬ, это быдло?
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уже была петиция про импичмент зеленского. и что ушел? нет? вот и авакян не уйдет. не стройте иллюзий
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петиция была написана порохоботами за деньги
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еще одна поддерживает убийство ребенка
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max ka ka (макс кака) только что очухалась от выпитого и сразу, ничтоже сумняшеся какнула в инет...

ИДИ ЧИСТЬ ЗУБЫ, СМОТРИ В ЗЕРКАЛО И... и подмойся в конце концов, бо "пахнет" )
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ну, раз подмылся - маж ТАМ ваЗЕлином и к станку...
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Анатолій Гриценко
2 год ·

Якби міністром був я і мої підлеглі за подібних обставин убили дитину - заяву про відставку написав би не вагаючись ні секунди. Це питання моралі й політичної відповідальності!
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Если бы я была министром, то перед своей отставкой я бы сперва наказала виновников и их непосредственных начальников, а потом бы ЛИЧНО организовала опрос по месту этого убийства о целесообразности своей отставки или моём наказании.
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там зеленое дерьмо должно быть в руке
как у зедрочеров

исправь картинку
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кстати, дельное замечание. на будущее перерисую. спасибо
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вы в обнимочку проснулись и общаетесь?
Слейтесь в экстаЗЕ и заткнитесь! Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 1623
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Елена Голиц - поддерживает авакова за то что он сажает и убивает детей
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дайте ему пургену, что бы оно не подходило к компьютеру и сидело на горшке...
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а тобі що ноут видали, щоб і на горшку могло пейсати?
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ти замість його відповідаєш, бо у max ka рот тобою занят?
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якщо про члени, сраку, рот, значить пише срузкій підріот. палишся кацарилка.
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Ясно, хоч я прямо про ЦЕ й не питала, але я вгадала. Зараз відпишиться max ka , а рот Alexx Lexton буде зайнятий Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 5525
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вы в обнимочку проснулись и общаетесь? !!!
Слейтесь в экстаЗЕ и заткнитесь!
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и тут про Зеленского! Да сколько ж можно!?
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просто провел аналогию, что все те петиции до жопы. Вон Порошенко их хоть рассматривал и отвечал. А тут вместо зеленского богдан отвечает на петицию мол мы все понимаем, что это шуточки про импичмент ведь 73% зебилов проголосовало за зеленого
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Закрыть на подвал нуно было обоих и срок подвесить один на двоих -30 лет А они уже пусть сами разыграют на пальцах кто и сколько будет сидеть. Рюкзакова не нужно отправлять в отставку Нужно выдать пистолет с одним патроном и проследить, чтоб он не нарушил офицерский кодекс чести.
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А когда это авакян был офицером, что должен стреляться. Когда и в каком звании, напомните плиз
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Думаю, что он сам попросился под охрану... ублюдочное
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он не стрелял, он банки расставлял на детской площадке, он невиновен, он просто жрал водку и ему было весело.
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Такая гнида, ублюдочная, тупая, вонючая морально и физически, не просто мусор, а био-мусор Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 3980 лишила мальчика жизни. Не удивлюсь, если этот яйцун не по банкам стрелял, а целился в людей.
И оно должно дальше ЖИТЬ, это быдло?
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Интересная ситуация. Каждый будет говорить, что он не виноват. А доказательств в виновности кого то одного нет. По сути, если доказательств не будет - должны отпустить обоих.
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И правильно. Пусть отпустят. Но дойдут ли эти ****** до дома?
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Дойдут, куда они денутся - и кто им помешает? Ведь никто им не помешал устроить пострелушки... К сожалению, десятилетия социальной селекции сделали граждан Украины очень... терпеливыми (если культурно выражаться)...
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Так в Омерике отпустили двух братьев близнецов. Жертва изнасилования указала одного из них, а у него оказалось алиби. Отпустили обоих.
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Но тут есть один нюанс. Эта гнида, которую взяли под стражу отказался пройти тест на алкоголь. А значит настаивает, что был тверёзым. Cследовательно он и есть убийца. Хладнокровный циничный и трезвенник к тому же. А второй пойдёт паровозом, как соучастник.По этой статье лет 7-8 зацепит, как с куста.
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пуля в мальчике-вот тебе доказательство КОНКРЕТНОГО стрелка..КОНКРЕТНОГО пистолета!!!
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Когда Рюкзакова уже под стражу возьмут а не этих пешек случайных?Ведь то что произошло это всего лишь случайность в закономерной деятельности Рюкзакова
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Кокой у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова... Ты смотри, и недели не прошло, как они уже зашевелились. Судова рехворма пецякрыса во всей красе!
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У спам, лахто! Ностальгуй мовчки за харківськими хвойдами.
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Щикаладное, ты о чем? Это именно ты своими тупыми действиями и поддержкой Пецикрысы разваливаешь страну. А как начнется, то я буду действовать по заранее составленному плану. А тебя, вместе с твои щиколадным гавнокомандующим будут ловить по всему миру.
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Хлопчику, висунь пальчик із носа і скажи дяді "здрасьті!"
Спам.
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Щиколадное, хреново работаешь, когда мы уже свежие измышления из новой методички услышим? Старую уже все слышали, она мне еще месяц назад надоела, не смешно!
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Не смикайся, лахтинський тролю Гроссе Механикен
Тебе викрито і твоє місце у спамі. Вести бесіду з протоплазмою - це нижче моєї гідності.
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Щито, щикаладное, за поносом некогда даже новую методичку скурить???
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Повторюєшся, тролику. Мав би ти хоч одну звивину, то зматикував би що не на той ринг виліз.
У спам, лахто!
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Ты уже отработал все сегодняшние рошенки? Арбайтен шнелль, чмырь!
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Авакова у відставку!
На сайті Президента України з'явилася відповідна петиція - https://petition.president.gov.ua/petition/57092
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чомусь мені здається що їм в сізо буде безпечніше...а у вироку суд "врахує" що вони не визнають себе винними...
межі морального уродства цих т.з копів нема...
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Це дивлячись куди посадити. Якщо в "чорну" хату - то жодного розслідування та суду не знадобиться. Мусори, та ще й дітовбивці - спочатку використають обох у дупу всією камерою, а потім заб'ють насмерть ногами (бо півнів руками торкатися - зашквар). Якщо будуть в глазок ломитися - вертухаям морозитися. Через деякий час можна виносити жмурів.
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таких рідко садять в "чорну", для "служителів" є свої "хати"...
хіба що "покарати" захочуть..тоді так....суд вже буде не потрібний...
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> для "служителів" є свої "хати" <
...
Звичайно. І свої "червоні" зони. Але дійсно бувають випадки, коли принцип "ворон ворону..." не діє - і тоді садять до бандюганів. А там або смерть, або ложка з діркою.
Сабжевий випадок, за справедливістю, саме такий - бо ці два вилупки сильно спаплюжили імідж всієї поліції.
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Подождут пока улягутся страсти в СМИ и дадут им как за уюийство по неосторожности - мол пуля дура и все такое, плюс характеристики с работы и твердый вектор на вступление в ЕС данных индивидумов.
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Запобижный засип, ПОВЕСИТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ.
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Наверное только в Украине такие ублюдки могут служить в полиции. Это конечно дно.
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З новим президентом , все таки є зрушення в напрямку відновлення правосуддя...Батькам загиблого хлопчика великі співчуття. Я знаю, що таке втрачати рідну дитину...тримайтеся.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
 
 
 
 
 
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