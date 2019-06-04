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Все про:права (25) рейдерство (159) арешт майна (105)

 Суд відмовив в арешті частки статутного капіталу холдингу Попової Mex Advertising. Ексзаступниця міністра заявляє про "рейдерство і шантаж" з боку фінансової компанії "Женева"

Ексзаступниця міністра Міністерства інформаційної політики Тетяна Попова стверджує, що на корпоративні права структур, що входять у рекламний холдинг Mex Advertising, власником яких є її батько, а також на його майно здійснюється рейдерська атака з боку фінансової компанії "Женева".

Про це Попова повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

Так, наразі фінансова компанія "Женева" є власником прав вимоги за боргами холдингу ексчиновниці Mex Advertising, які були придбані у "Райффайзен банк Аваль" наприкінці 2018 року. У рамках стягнення боргу суддя Дарницького суду Києва Олег Колесник заарештував 45% частки в статутному капіталі ТОВ "Мекс АДВЕРТАЙЗИНГ" (Код ЄДРПОУ 38050786), 94% частки в статутному капіталі ТОВ "МЕКС20" (Код ЄДРПОУ 34839999) та 61% частки в статутному капіталі ТОВ "АРЕНА-МЕДІА ЕКСПЕРТ" (Код ЄДРПОУ 36352394), що належать батькові Попової - Валерію.

Однак той самий суд уже 20 травня в особі судді Людмили Комаревцевої ухвалив відмовити в арешті згаданих активів, а також грошових коштів і нерухомості, власником яких є Валерій Попов. Серед причин відмови - порушення прав третіх сторін, брак доказів того і необґрунтованість застосування арешту.

Суд відмовив в арешті частки статутного капіталу холдингу Попової Mex Advertising. Ексзаступниця міністра заявляє про рейдерство і шантаж з боку фінансової компанії Женева 01

За словами Попової, фінансова компанія "Женева" звернулася до холдингу з пропозицією допомогти викупити свій борг у "Райффайзен банку Аваль". Коли ж Mex Advertising дав свою згоду і готовий був заплатити обумовлену суму за викуп боргу, "Женева" випередила їх і оформила угоду на підконтрольну їй компанію "Веста". Після цього, коли борг холдингу вже фактично належав "Женеві", його викупна вартість була на порядок більшою.

"Хлопці (компанія "Женева". - Ред.) - рейдери, працюють з ФГВФО", - каже Попова, додаючи, що після відмови викуповувати свій борг у "Женеви", керівництво останньої почало здійснювати спроби рейдерського захоплення бізнес-центру холдингу, шантажу і подачі позовів до суду з метою накласти арешт на корпоративні права структур, що входять у рекламний холдинг Mex Advertising, грошові кошти і нерухомість його власників.

На цей момент, як стверджує Попова, холдинг Mex Advertising продовжує свою діяльність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130443
 
 
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Авакова у відставку!
На сайті Президента України з'явилася відповідна петиція - https://petition.president.gov.ua/petition/57092
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Вона набере голоси, але ніхто ніхто її всерйоз сприймати не буде. У Зеленського вже казали, що вважають ці петиції жартами.

Та і сама дана петиція - це профанація. Замість того, щоб описати підстави для звільнення, автор скопіював текст петиції з її назви. Створюється враження, що петицію створив штаб ЗЕ, щоб дискредитувати саму ідею петицій.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд відмовив в арешті частки статутного капіталу холдингу Попової Mex Advertising. Ексзаступниця міністра заявляє про "рейдерство і шантаж" з боку фінансової компанії "Женева"
 
 
 
 
 
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