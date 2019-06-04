 Зеркаль у Міжнародному суді ООН: Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. ВIДЕО

"Учора Росія показала своє ставлення до міжнародного права. Це зневага до права і народу України. Це затягування процесу з метою уникнути відповідальності за своє незаконне поводження. Це спотворення принципів міжнародного права з метою легітимізації своєї руйнівної діяльності. І, нарешті, коли все це не спрацьовує, в хід йде заперечення всіх відомих фактів", - сказала Зеркаль на виступі в суді в Гаазі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Заступниця міністра підкреслила, що Росія вже зробила численні порушення міжнародного права, а тепер прагне уникнути відповідальності за все без винятку. Дипломатка також звернула увагу суддів на те, що припис Суду про відновлення діяльності Меджлісу в Криму, а також про освіту українською мовою залишається без виконання російською стороною.
"Росія не хоче, щоб цей суд розглядав справу України по суті. Зате вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. Дозвольте бути відвертою: версія фактів, яку ви почули вчора - нісенітниця. Росія передчасно вимагає обговорити факти на цьому тижні, оскільки на стадії розгляду по суті, з повним і належним вивченням всіх доказів, Росія не зможе захистити свою поведінку", - зазначила дипломатка.
На її думку, Росія продовжує спотворювати справу, представляючи її як політично мотивовану і надуману.
"Цього тижня перед вами стоїть єдине питання - це питання юрисдикції. Пане голово, адвокати України нададуть чіткі аргументи, наша справа представлена на ваш розгляд належним чином", - резюмувала Зеркаль.
Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.
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12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.
12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.
тримай, нікчемо! (держи, убожество)
https://www.youtube.com/watch?v=R1fZcCMRh2w
И знает твоя команда...
Taras BerezovetsПодлинная учетная запись @TarasBerezovets 8 мин.8 минут назад
Владимир Зеленский отказался от общей пресс-конференции с Юнкером и не будет давать комментариев журналистам во время визита в Брюссель.
А як звизділи, що навіть "українці зможуть вільно приходити вітатися з президентом" - тут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217044/
видео
https://twitter.com/i/status/1135841135392362496
Пожрал шаурмы, нашёл качалку в АПи концерт Монатика не катит в пример.
Прошу?
Так бы и писал. Нахрена ты мне свои петушиные мечты о стоянии раком описываешь?
Подал закон об импичменте, который Верховная зРада даже отказалась включать в повестку дня. Ваш Шоколадный Жулик за 5 лет не смог подать закон об импичменте. Хотя обещал.
Давай ещё попыточку. Шаурму пожрать и на концертик более наглядно было. Да и Кучма с Лутковской в Минск - это пошикарнее будет.
Так что он уже сделал? Или так и будешь спрыгивать, неотброс ты наш?
Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.
Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
Так вот если все начнут жить в этой "альтернативной реальности" ?!
Вопрос об альтернативности повернётся на 180*
Статья 15 вашей, свиньи, Конституции:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
От Лєнка Зеркаль умничка і красавиця!!!
"Война? Нет, не слышали!" - Вам скажут 90% народа. Сводки с фронта идут в вечерних новостях после новостей про аварии, падении из окон, драках в ВР и пр. Что-то на уровне новостей про свадьбу Потапа.
Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, на сайте суда опубликован текст меморандума, содержащего более тысячи приложений.
Как сообщалось, Украина в рамках иска против России 12 июня 2018 года отправила в Международный суд ООН автобус с доказательствами нарушения Россией международного права на Крыме и Донбассе. Речь идет о меморандуме - главный документ, который насчитывает более 17,5 тыс. страниц и весит около 90 килограммов.
видео -- https://youtu.be/FDbLJpHnwDs