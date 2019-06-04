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 Зеркаль у Міжнародному суді ООН: Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. ВIДЕО

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль назвала російські заперечення щодо наявності у Міжнародного суду ООН юрисдикції за позовом України про порушення РФ конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації затягуванням процесу з метою уникнути відповідальності.

"Учора Росія показала своє ставлення до міжнародного права. Це зневага до права і народу України. Це затягування процесу з метою уникнути відповідальності за своє незаконне поводження. Це спотворення принципів міжнародного права з метою легітимізації своєї руйнівної діяльності. І, нарешті, коли все це не спрацьовує, в хід йде заперечення всіх відомих фактів", - сказала Зеркаль на виступі в суді в Гаазі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео 5 канал

Заступниця міністра підкреслила, що Росія вже зробила численні порушення міжнародного права, а тепер прагне уникнути відповідальності за все без винятку. Дипломатка також звернула увагу суддів на те, що припис Суду про відновлення діяльності Меджлісу в Криму, а також про освіту українською мовою залишається без виконання російською стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається маніпулювати Міжнародним судом і хоче розглядати справу на власних умовах, - Зеркаль

"Росія не хоче, щоб цей суд розглядав справу України по суті. Зате вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. Дозвольте бути відвертою: версія фактів, яку ви почули вчора - нісенітниця. Росія передчасно вимагає обговорити факти на цьому тижні, оскільки на стадії розгляду по суті, з повним і належним вивченням всіх доказів, Росія не зможе захистити свою поведінку", - зазначила дипломатка.

На її думку, Росія продовжує спотворювати справу, представляючи її як політично мотивовану і надуману.

"Цього тижня перед вами стоїть єдине питання - це питання юрисдикції. Пане голово, адвокати України нададуть чіткі аргументи, наша справа представлена на ваш розгляд належним чином", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

Читайте: Судовий процес України проти РФ у Гаазькому суді покажуть онлайн

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130442
 
   
 Топ коментарі
 
Ланочка, дорогенька, давай, дожимай парашу!
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епоха відкритості розпочалася...
А як звизділи, що навіть "українці зможуть вільно приходити вітатися з президентом" - тут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217044/
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Перший міжнародний візит і перша ганьба!
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
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Ланочка, дорогенька, давай, дожимай парашу!
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А ты уже на бутылку присел? Ну держи это при себе, не все такие как ты...
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Відкий очі : вона в твоєму рідному місті шахти і заводи дорізає ...
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а скажи-ка мне "киевлянин", сколько в Киеве до перестройки было зоомагазинов и где они были... Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 8172
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спасибо, лахта. именно такой ответ отлично показывает, кто ты есть. береги себя: ветер с Финского залива в начале лета бывает коварным.
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ну и хреново ж тебя хозяин кормит! Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 4699 держи ещё на полбуханочки, несчатьечко!
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нехорошо поносить своих без крайней на то надобности.
тримай, нікчемо! (держи, убожество) Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 5824
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Сепар, иди теребонькай на Моторило і не тужся ...
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Маасковія тільки і тримається на брехні.
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Удивительно то, что таки держится. Вот уж действительно, умом Россию не понять...
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Это не я, это Бутусов Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 208 - конь педальный.
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когда нет ума....и ты это знаешь...
И знает твоя команда...

Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН - Цензор.НЕТ 5977 Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 8 мин.8 минут назад
Владимир Зеленский отказался от общей пресс-конференции с Юнкером и не будет давать комментариев журналистам во время визита в Брюссель.
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епоха відкритості розпочалася...
А як звизділи, що навіть "українці зможуть вільно приходити вітатися з президентом" - тут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217044/
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Патамушта дрова мислити не можуть за визначенням.
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Порохоботы Ваша патологическая брехливость уже надоела, ну нельзя столько брехать и срать в эфире, вы уже ничего не исправите, воровать нужно было меньше. Зеленский не отказывался от прессконференции, он её НЕ ЗАКАЗЫВАЛ, читайте оригинал!!!. Нех зяыком впустую молоть как петя, Зеленский не свистит, он дело делает и пустой пиар ему не нужен.
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Какое дело он уже сделал?
Пожрал шаурмы, нашёл качалку в АПи концерт Монатика не катит в пример.
Прошу?
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Хе, Президентом стал и все вас воров и барыг раком перед народом поставил получив 73% поддержки населения, одновременно показав вам что вы, воры и барыги - никто для украинского народа.
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Хоть одного покажи кого он раком поставил? Раком он пока ставит своих выборцев?
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Нет, блин, чтобы основатель Партии Регионов и всеми признанный вор и барыга с минимальной поддержкой населения вновь стал Президентом. Ты этого хочешь?
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Минимальная поддержка? ЗЕ!билы, вас специально по низкому уровню интеллекта отбирают?
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Ну то есть никуя не сделал?

Так бы и писал. Нахрена ты мне свои петушиные мечты о стоянии раком описываешь?
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Порошенко первым делом после избрания сразу продвинул Закон Портнова о прокуратуре, после которого прокуратура стала недоступна для простых граждан и стала на охрану госворов. Зеленский этого и подобного не делал, он изучает ситуацию и не делает поспешных шагов и да, в этом он прав.
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Вася, ты определись там в своей межушной ниточке. А то у тебя в одном комменте ЗЕ!бил молодец - он делает, а не "впустую молоть", а вот в этом комменте он никуя ещё не делает, а только изучает.
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І буде Зє вивчати цей Закон ще 5 років , на відміну від Закону про мову . Ваші овації дупоголові зазєлі , жертви НЛП від 1+1 .
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Нет, Зеленский вообще не будет изучать Законы создающиеся для грабежа бюджета и разжигания национальной розни, тут ты идешь по линии пети, который развалил и понимание между гражданами Украины, и язык общения и церковь, превратив страну в малину воровскую, причем разодранную ненавистью и религией.
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Лахтинский угрофин,я понимаю,что доказывать что то и спорить с врагом упоротым бесполезно,ты несешь полную хрень ************ пропаганды,поэтому я тебя со всей *мышебратской*ненавистью просто посылаю ...работать на такси
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"""Какое дело он уже сделал?"""

Подал закон об импичменте, который Верховная зРада даже отказалась включать в повестку дня. Ваш Шоколадный Жулик за 5 лет не смог подать закон об импичменте. Хотя обещал.
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Подал законпро импичмент - это такое себе достижение на фоне ожиданий ЗЕ!лупоголовых его поклонников.

Давай ещё попыточку. Шаурму пожрать и на концертик более наглядно было. Да и Кучма с Лутковской в Минск - это пошикарнее будет.
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Да им хоть ссы в глаза... Модификат на генетическом уровне.
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Самое интересное, что порохоботы признают что брешут, даже не вякнули на обвинение, просто брехать продолжают.
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ЗЕ!бил, так где примеры кроме твоих мечтаний про стояние раком?
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Ваша матерная истерика прямое доказательство. Судя по вашему подзаборному суржику петя уже платит ботым копейки на которые ведутся только отбросы без интеллекта.
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Вася, тебя в детстве мама роняла головой вниз, что ли? Это ты тут о стоянии раком что-то гундеть начал, когда я тебя спросил что же такого ДЕЛАЕТ твой ЗЕ!лебоба на посту президента. И тут у тебя прорвало на рассказы про "раком".

Так что он уже сделал? Или так и будешь спрыгивать, неотброс ты наш?
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Облиш ти його , він і сам вже починає розуміти в яку біду зазєлі своїм дупогловим інтелектом завели Україну . Після виборів до ВР вже буде запізно .
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Лахтинский угрофин,в Украине нет и никогда не было платных ботов и ботоферм на кшалт падлючей рф, ваша мерзкая подлая сущность заключается в перекладывании на оппонента всех своих собственных преступлений ,провокаций и даже эпитетов (хунта,фашисты,нацики - это все ,что свойственно теперешней неофашистской рф)! Ты думаешь,что если несколько раз написать *юэй*,то не будет видно твоей гнилой кацапской душонки?
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Зачем такой президент?открытый ты наш,-кого вы выбрали?вовочке не дает говорить дядя беня-нет сценария-нет базара-Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
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Перший міжнародний візит і перша ганьба!
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
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Хоча знаєте... А уявіть, як оце зганьбилося би, дозволь йому ту пресуху. Воно ж лише "Дуже добре. Дякую."
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Буратіна спец по роялям, а тут таке...
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Президент Украины ничего не должен. Мендель.
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Если попадешь в царство одноглазых, выколи себе один глаз

Так вот если все начнут жить в этой "альтернативной реальности" ?!
Вопрос об альтернативности повернётся на 180*
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Русские свиньи (пардон за тавтологию) ! Прокомментируйте, пожалуйста!
Статья 15 вашей, свиньи, Конституции:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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Вовочка Ленін любив з броньвиків патякать, Вовочка Путін любить перед камерами по 4 години патякать, а Вовочка Зелебенський в броньовиках їздить, а вживу патякать панічно боїться бо дурненький!!!
От Лєнка Зеркаль умничка і красавиця!!!
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Вона вже пояснює що ми програЄмо , бо росія така сяка . А хто нам заважає бути такими у відношеннях з Кацапією ? А "пахать" , з повною відповідальністю , не пробували ?
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Если РФ удается морочить голову всяким ООН, судам и прочее, то это, возможно, - кроме всего прочего,- и маркер уровня дипломатического, юридического,... - интеллектуального!, - уровня представительства Украины. Школа Миши Поплавского и ему подобных педаХОХОв дает свои плоды... А где эта знаток международного права с двойной фамилией - через черточку... Ну, та которая однажды вышла за грузинского дипломата? Все время что-то "международное" "освещала!? Особенно на ЦЕНЗР-е... При СРСР всяких задвигали на культуру, а в Украине послами, в МИД...?
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Чтобы версия россии не была чушью - надо было стрелять по "зеленым российским человечкам", захватывающим здания Верховного совета и КМ АРК там же, во время их вторжения! Тогда бы открытую вооруженную агрессию параши против Украины не надо было никому доказывать! Ото и вся "чушь"...
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А её и не надо ДОКАЗЫВАТЬ, все и так всё видят. Просто им спокойней ДЕЛАТЬ ВИД, что ничего не происходит. Ссылаясь, между прочим, и на политику самой нашей страны!
"Война? Нет, не слышали!" - Вам скажут 90% народа. Сводки с фронта идут в вечерних новостях после новостей про аварии, падении из окон, драках в ВР и пр. Что-то на уровне новостей про свадьбу Потапа.
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Нюрнберг-2, начало: Меморандум Украины в деле против РФ в Международном суде ООН

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, на сайте суда опубликован текст меморандума, содержащего более тысячи приложений.

Как сообщалось, Украина в рамках иска против России 12 июня 2018 года отправила в Международный суд ООН автобус с доказательствами нарушения Россией международного права на Крыме и Донбассе. Речь идет о меморандуме - главный документ, который насчитывает более 17,5 тыс. страниц и весит около 90 килограммов.

видео -- https://youtu.be/FDbLJpHnwDs
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеркаль у Міжнародному суді ООН: Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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