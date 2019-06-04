 Рада розгляне перенесення введення нового ринку електроенергії на 9 місяців

Про це повідомляє NBN.ua.

Зокрема, до парламенту було внесено проєкт закону №10318-1, поданий нардепами Юрієм Чижмарем та Олексієм Рябчиним. Законопроєкт пропонує відтермінувати новий ринок е/е на 9 місяців.

Нагадаємо, раніше перенесення запуску нового ринку е/е офіційно підтримали Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Українська асоціація відновлюваної енергії та низка авторитетних експертів.

Крім того, ідею перенесення впровадження цієї реформи схвалили в КМДА, зокрема заступник мера Києва Петро Пантелеєв. Позицію про перенесення на довший термін підтримують і водоканали, і парламентарі, і експерти, і представники комунального сектору країни вважають, що альтернативний законопроєкт про перенесення ринку е/е лише на три місяці несе низку ризиків. В жовтні в Україні стартує новий опалювальний сезон і реформа ринку е/е знову зіштовхнеться з проблемами цін, тарифів та субсидій. Відтак логічніше було б відстрочити проведення реформи на довший термін, як, власне, і пропонується в законопроєкті №10318-1.

Натомість проти перенесення активно виступають ДТЕК Ріната Ахметова (які фактично є компаніями-монополістами) та окремі чиновники.

Водночас, як написав у себе в Facebook співавтор законопроєкту №10318-1 Юрій Чижмарь, закон про запровадження нового ринку е/е "безперечно прогресивний і враховує європейські стандарти функціонування енергетичного ринку, але через "високопроФФесійність" уряду Гройсмана за рік не було забезпечено усіх підготовчих заходів для впровадження ринку електроенергії, і це може спровокувати корупцію та неконтрольований ріст тарифів для населення".

"Сподіваюся, що в енергетичного парламентського лобі вистачить розуму не тільки рахувати свої доходи, але і видатки населення", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості також радили перенести запуск нового енергоринку.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше ЄС рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та ITсистеми ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.