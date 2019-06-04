 Рада розгляне перенесення введення нового ринку електроенергії на 9 місяців

Про це повідомляє NBN.ua.
Зокрема, до парламенту було внесено проєкт закону №10318-1, поданий нардепами Юрієм Чижмарем та Олексієм Рябчиним. Законопроєкт пропонує відтермінувати новий ринок е/е на 9 місяців.
Нагадаємо, раніше перенесення запуску нового ринку е/е офіційно підтримали Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Українська асоціація відновлюваної енергії та низка авторитетних експертів.
Крім того, ідею перенесення впровадження цієї реформи схвалили в КМДА, зокрема заступник мера Києва Петро Пантелеєв. Позицію про перенесення на довший термін підтримують і водоканали, і парламентарі, і експерти, і представники комунального сектору країни вважають, що альтернативний законопроєкт про перенесення ринку е/е лише на три місяці несе низку ризиків. В жовтні в Україні стартує новий опалювальний сезон і реформа ринку е/е знову зіштовхнеться з проблемами цін, тарифів та субсидій. Відтак логічніше було б відстрочити проведення реформи на довший термін, як, власне, і пропонується в законопроєкті №10318-1.
Натомість проти перенесення активно виступають ДТЕК Ріната Ахметова (які фактично є компаніями-монополістами) та окремі чиновники.
Водночас, як написав у себе в Facebook співавтор законопроєкту №10318-1 Юрій Чижмарь, закон про запровадження нового ринку е/е "безперечно прогресивний і враховує європейські стандарти функціонування енергетичного ринку, але через "високопроФФесійність" уряду Гройсмана за рік не було забезпечено усіх підготовчих заходів для впровадження ринку електроенергії, і це може спровокувати корупцію та неконтрольований ріст тарифів для населення".
"Сподіваюся, що в енергетичного парламентського лобі вистачить розуму не тільки рахувати свої доходи, але і видатки населення", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості також радили перенести запуск нового енергоринку.
Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.
Як відомо, раніше ЄС рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.
"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та ITсистеми ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.
У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.
ГАНЬБА! (с)
Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання парламенту, передає Еспресо.TV
За це рішення проголосував 231 народний депутат.
Законопроект передбачає, зокрема, накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.
Це все, що треба знати!
Рынок электроэнергии - не, переносим！
Украина цивилизованная страна - ... переносим！
Скоро рынок - тоже плохо.
Хорошо будет только когда люди начнут мозгами пользоваться.