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Все про:ВР (4900) ринок (87) Чижмарь (10) Рябченко (1) Електрика (242)

 Рада розгляне перенесення введення нового ринку електроенергії на 9 місяців

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроєкти про перенесення терміну запуску нового ринку електроенергії.

Про це повідомляє NBN.ua.

Зокрема, до парламенту було внесено проєкт закону №10318-1, поданий нардепами Юрієм Чижмарем та Олексієм Рябчиним. Законопроєкт пропонує відтермінувати новий ринок е/е на 9 місяців.

Нагадаємо, раніше перенесення запуску нового ринку е/е офіційно підтримали Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Українська асоціація відновлюваної енергії та низка авторитетних експертів.

Крім того, ідею перенесення впровадження цієї реформи схвалили в КМДА, зокрема заступник мера Києва Петро Пантелеєв. Позицію про перенесення на довший термін підтримують і водоканали, і парламентарі, і експерти, і представники комунального сектору країни вважають, що альтернативний законопроєкт про перенесення ринку е/е лише на три місяці несе низку ризиків. В жовтні в Україні стартує новий опалювальний сезон і реформа ринку е/е знову зіштовхнеться з проблемами цін, тарифів та субсидій. Відтак логічніше було б відстрочити проведення реформи на довший термін, як, власне, і пропонується в законопроєкті №10318-1.

Натомість проти перенесення активно виступають ДТЕК Ріната Ахметова (які фактично є компаніями-монополістами) та окремі чиновники.

Водночас, як написав у себе в Facebook співавтор законопроєкту №10318-1 Юрій Чижмарь, закон про запровадження нового ринку е/е "безперечно прогресивний і враховує європейські стандарти функціонування енергетичного ринку, але через "високопроФФесійність" уряду Гройсмана за рік не було забезпечено усіх підготовчих заходів для впровадження ринку електроенергії, і це може спровокувати корупцію та неконтрольований ріст тарифів для населення".

"Сподіваюся, що в енергетичного парламентського лобі вистачить розуму не тільки рахувати свої доходи, але і видатки населення", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості також радили перенести запуск нового енергоринку.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше ЄС рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та ITсистеми ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130438
 
 
 Топ коментарі
 
Беня не спит...Беня заносит бабло туда куда это только возможно...для Бениных ферросплавов рынок электроэнергии как серпом по йайцам....
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Бунта Коломойского? Ему не выгоден рынок, он хочет покупать ЭЭ дешевле для своих заводов.
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На ромашке погадать? С одной стороны интересы САМОГО Рыжего и возможность направить негатив на Зе, с другой стороны необходимость еще 45 дней делать видимость, что депутаны иногда защищают интересы народа.
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Очень много ошибок в слове интресы шариковых. Рынок - требование Европы. А так да - совки очень не хотят в цивилизацию, очень хотят, чтобы пусть в стойле, зато с подачками.
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Ахметов грабит Украинский Народ.Все активы Ахметова должны быть национализированы.
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Отнять и поделить? И да, есть какое то подтверждение, про продает в лугандон по 30 коп? Или зебилам и так заходит?
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Допоки не буде справжнього ринку (навіть в інтересах злочинців, таких, як, приміром, Ахметов) - годі говорити про цивілізацію в Україні.
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"Покращення наступить попіздже... апосля виборів - шо би нє шакировать изберателів"

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перенос запуска нового рынка э/э официально поддержали Евросоюз, ****, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Украинская ассоциация возобновляемой энергии

против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.

Це все, що треба знати!
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Беня не спит...Беня заносит бабло туда куда это только возможно...для Бениных ферросплавов рынок электроэнергии как серпом по йайцам....
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на 9 месяцев переносят, значит зачатие ещё не состоялось, со дня на день ждут Рада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев - Цензор.НЕТ 1131
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Рынок земли - не, переносим！
Рынок электроэнергии - не, переносим！
Украина цивилизованная страна - ... переносим！
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Сейчас - монополия - плохо.
Скоро рынок - тоже плохо.
Хорошо будет только когда люди начнут мозгами пользоваться.
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