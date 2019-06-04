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Все про:хабар (2625) рейдерство (159) Держгеонадр (40)

 ДБР і військова контррозвідка СБУ викрили рейдерів у Хмельницькому: Кримінальний авторитет Ліча вимагав у бізнесмена $420 тис. для чиновника Держгеонадр Міщенка

У справі про рейдерське захоплення майна і майнових прав підприємства (гранітний кар'єр) на суму 227,5 млн грн фігурує заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Під процесуальним керівництвом ГПУ та оперативним супроводом військової контррозвідки СБУ слідчими теруправління ДБР у Хмельницькому викрито групу осіб, які, будучи підконтрольними кримінальному авторитету Ліщенку О.В. (на прізвисько Ліча), вимагали у представника бізнесу 30 тис. доларів США для передачі посадовим особам Держгеонадр за складання позитивного акта перевірки одного з належних йому кар'єрів, а також 390 тис. доларів США - 10 млн грн, за повернення майна, яким заволоділи рейдерським способом, і майнових прав щодо іншого кар'єра.

Як стало відомо, у цій справі затримано двох осіб, стосовно ще двох вирішується питання про затримання. Зокрема, у справі фігурує заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР і СБУ викрили рейдерів, які захопили підприємство і вимагали за повернення 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Нині тривають обшуки за місцем передачі коштів (відділення "Приватбанку" у м. Київ), у приміщенні Держгеонадр і за місцем проживання фігурантів.

Раніше правоохоронці викрили рейдерів, які захопили підприємство і вимагали за повернення 10 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130437
 
   
 Топ коментарі
 
Нужен закон про авторитетов как в Грузии -10 лет тюрьмы.
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Порохобанду стали вязать, а когда Алік Нарік будет задержан?
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А кто должен? Аваковские только по детям могут стрелять, а от авторитетов и усраться можно
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ну да, а то одни грузины да кацапы из авторитетов, а тут сам Лича, понимаешь. У нас на районе был поцик - Чапа. Наверна из той же оперы погоняло
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Наверна. Тока у Нади Мейхер наверна нема ребёнка от Чапы.
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Порохобанду стали вязать, а когда Алік Нарік будет задержан?
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Міщенко - це, часом, це не той родич нардепа Міщенко?

Киев Оперативный
28 апреля 2017 г. ·

П'яна еліта державної служби геології та надр України
Відео: https://youtu.be/eT7gmcp3WYQ
Головний спеціаліст Державна служба геології та надр України- Міщенко Роман Володимирович, керуючи автомобілем #Mercedes ML, 2007 року випуску, д.н.з #BE4499BB, на бульварі Вацвала Гавела (Лепсе), 17, здійснив зіткнення із трьома припаркованими автівками, а згодом, тікаючи, в'їхав у дерево та стовп.
Комусь зателефонував і вже через декілька хвилин на місце, за допомогою таксі, приїзджає жіночка-білявка, що починає "влаштовувати циркову виставу", вдаючи, ніби вона керувала позашляховиком. Вийшов з авто і першочергово починає знімати номерні знаки. Не встигає, на місце приїзджає патрульна поліція.
Поліцейські відбирають пояснення у свідків, які дуже чітко бачили, що саме "вельмишановний" пан Роман був за кермом.
Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння відмовився.
Ще один дзвінок від Романа і на місці група підтримки на #Audi, д.н.з #HAJ724 (Lt) та #Fiat, д.н.з #RP65117 (Pl). Володимирович впевнений у своїй безкарності, каже "страховая парєшаєт".
Еліта, вона така...
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Ліщенко, кримінальний авторитет "Ліча", озг "Рибка"
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Нужен закон про авторитетов как в Грузии -10 лет тюрьмы.
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полицейским криминалом занимается военная контрразведка сбу..???- а кто же внатуре тогда занимается противодействием разведкам др.стран..???
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А кто должен? Аваковские только по детям могут стрелять, а от авторитетов и усраться можно
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почему все авторитетs с кличками..?
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Авторитет,который трется с ментами и гос органами это козел опущенный
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДБР і військова контррозвідка СБУ викрили рейдерів у Хмельницькому: Кримінальний авторитет Ліча вимагав у бізнесмена $420 тис. для чиновника Держгеонадр Міщенка
 
 
 
 
 
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