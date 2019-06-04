 ДБР і контррозвідка СБУ викрили рейдерів у Хмельницькому: Кримінальний авторитет Ліча вимагав у бізнесмена $420 тис. для чиновника Держгеонадр Міщенка

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Під процесуальним керівництвом ГПУ та оперативним супроводом військової контррозвідки СБУ слідчими теруправління ДБР у Хмельницькому викрито групу осіб, які, будучи підконтрольними кримінальному авторитету Ліщенку О.В. (на прізвисько Ліча), вимагали у представника бізнесу 30 тис. доларів США для передачі посадовим особам Держгеонадр за складання позитивного акта перевірки одного з належних йому кар'єрів, а також 390 тис. доларів США - 10 млн грн, за повернення майна, яким заволоділи рейдерським способом, і майнових прав щодо іншого кар'єра.

Як стало відомо, у цій справі затримано двох осіб, стосовно ще двох вирішується питання про затримання. Зокрема, у справі фігурує заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович.

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Нині тривають обшуки за місцем передачі коштів (відділення "Приватбанку" у м. Київ), у приміщенні Держгеонадр і за місцем проживання фігурантів.

Раніше правоохоронці викрили рейдерів, які захопили підприємство і вимагали за повернення 10 млн грн.