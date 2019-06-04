 ДБР і контррозвідка СБУ викрили рейдерів у Хмельницькому: Кримінальний авторитет Ліча вимагав у бізнесмена $420 тис. для чиновника Держгеонадр Міщенка

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.
Під процесуальним керівництвом ГПУ та оперативним супроводом військової контррозвідки СБУ слідчими теруправління ДБР у Хмельницькому викрито групу осіб, які, будучи підконтрольними кримінальному авторитету Ліщенку О.В. (на прізвисько Ліча), вимагали у представника бізнесу 30 тис. доларів США для передачі посадовим особам Держгеонадр за складання позитивного акта перевірки одного з належних йому кар'єрів, а також 390 тис. доларів США - 10 млн грн, за повернення майна, яким заволоділи рейдерським способом, і майнових прав щодо іншого кар'єра.
Як стало відомо, у цій справі затримано двох осіб, стосовно ще двох вирішується питання про затримання. Зокрема, у справі фігурує заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович.
Нині тривають обшуки за місцем передачі коштів (відділення "Приватбанку" у м. Київ), у приміщенні Держгеонадр і за місцем проживання фігурантів.
Раніше правоохоронці викрили рейдерів, які захопили підприємство і вимагали за повернення 10 млн грн.
Киев Оперативный
28 апреля 2017 г. ·
П'яна еліта державної служби геології та надр України
Відео: https://youtu.be/eT7gmcp3WYQ
Головний спеціаліст Державна служба геології та надр України- Міщенко Роман Володимирович, керуючи автомобілем #Mercedes ML, 2007 року випуску, д.н.з #BE4499BB, на бульварі Вацвала Гавела (Лепсе), 17, здійснив зіткнення із трьома припаркованими автівками, а згодом, тікаючи, в'їхав у дерево та стовп.
Комусь зателефонував і вже через декілька хвилин на місце, за допомогою таксі, приїзджає жіночка-білявка, що починає "влаштовувати циркову виставу", вдаючи, ніби вона керувала позашляховиком. Вийшов з авто і першочергово починає знімати номерні знаки. Не встигає, на місце приїзджає патрульна поліція.
Поліцейські відбирають пояснення у свідків, які дуже чітко бачили, що саме "вельмишановний" пан Роман був за кермом.
Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння відмовився.
Ще один дзвінок від Романа і на місці група підтримки на #Audi, д.н.з #HAJ724 (Lt) та #Fiat, д.н.з #RP65117 (Pl). Володимирович впевнений у своїй безкарності, каже "страховая парєшаєт".
Еліта, вона така...