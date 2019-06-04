 Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", така заява пролунала на тлі продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" під Балтійським морем, яке здійснюють Москва та її європейські партнери.

"Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази - енергетичної бази, не пов'язаної з Росією", - заявив Помпео голландському телеканалу.

"Ми знаємо історію відносин Європи та Росії. Ми знаємо, що під час конфлікту росіяни використовуватимуть будь-які наявні у них інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче ухвалити рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам Росії, - зазначив держсекретар США. - Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно".

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При цьому він відмовився повідомити, чи існує ризик введення санкцій проти голландських компаній, якщо вони візьмуть участь у проекті.

Помпео також підтвердив прихильність США НАТО і закликав європейські країни вносити справедливий внесок у колективну оборону.

"Ми вважаємо НАТО важливим, - сказав він. - Ми вважаємо, що НАТО має значення. Ми вважаємо, що НАТО є успішним. Саме тому ми вкладаємо більш ніж 3 відсотки нашого ВВП в оборону, і частина цих коштів сильно орієнтована на захист людей тут, у Європі. Тому ми сподіваємося, що всі країни, які входять до НАТО, вчинять правильно і робитимуть те, що захищатиме їхні народи".