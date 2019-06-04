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 Економіка, За кордоном
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Все про:Росія (17340) США (5063) Північний потік (338) Помпео (121)

 Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ

Держсекретар США Майк Помпео закликав європейські країни диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, щоб їхня "енергетична база не була пов'язана з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", така заява пролунала на тлі продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" під Балтійським морем, яке здійснюють Москва та її європейські партнери.

"Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази - енергетичної бази, не пов'язаної з Росією", - заявив Помпео голландському телеканалу.

"Ми знаємо історію відносин Європи та Росії. Ми знаємо, що під час конфлікту росіяни використовуватимуть будь-які наявні у них інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче ухвалити рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам Росії, - зазначив держсекретар США. - Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

При цьому він відмовився повідомити, чи існує ризик введення санкцій проти голландських компаній, якщо вони візьмуть участь у проекті.

Помпео також підтвердив прихильність США НАТО і закликав європейські країни вносити справедливий внесок у колективну оборону.

"Ми вважаємо НАТО важливим, - сказав він. - Ми вважаємо, що НАТО має значення. Ми вважаємо, що НАТО є успішним. Саме тому ми вкладаємо більш ніж 3 відсотки нашого ВВП в оборону, і частина цих коштів сильно орієнтована на захист людей тут, у Європі. Тому ми сподіваємося, що всі країни, які входять до НАТО, вчинять правильно і робитимуть те, що захищатиме їхні народи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130436
 
   
 Топ коментарі
 
Слегка поздновато кинулись...Майк имеет желание впихнуть старушке Европе американский газ, но подороже.
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США все равно продавят. у Германии минус 200 млрд $ в торговле, поставят перед фактом-или на эту сумму покупайте газ, или введем пошлины, в цене сойдутся.
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Сейчас американский газ дешевле кацапского, а в ближайшей перспективе, когда у кацапов останется только арктический шельф, эта разница будет только увеличиваться не в лучшую для козлосранцев сторону Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ - Цензор.НЕТ 3220
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Призыв просто пипец ,разумный.Дураки если не послушают.
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Если США что-то советуют, то "такое бабло" может оказаться со знаком минус, если кто-то не прислушается к такому совету...
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васькИ уже на подсосе... сосут х-йло и разбирают трубопровод в Турцю... Следующая на очереди труба в Германию.
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Европа сделала свой выбор. А свой газ кореннным народам Севеной Америки толкайте и другим лошарикам.

Достал уже.
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США все равно продавят. у Германии минус 200 млрд $ в торговле, поставят перед фактом-или на эту сумму покупайте газ, или введем пошлины, в цене сойдутся.
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как в Британии называют икру рыб как продукт питания? не кавьяр, обычную.
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Ты достал меня уже своими тестами рыбка аквариумная. Я в Германии живу.

Если даже из под прокси, то тебе какое дело?
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Калининград - это козлосрань. Германией он станет, когда туда вернется коренное население.
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мечу кацапов - только и всего. не нужны вы здесь Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ - Цензор.НЕТ 7521
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Amerikancy oxraniajet nemcev i drugix ot fasystov iz rosjiji,tak pust i pokupajet gaz i neft s ameriki,tem boleje i cena jest poxozaja.
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С вами вообще будем разговаривать когда не только высасывать деньги из ЕС будете, но и вносить.
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кацапы любят считать деньги в чужих карманах Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ - Цензор.НЕТ 9038
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Eto vy a ciom?My vsegda vnozyli dengi v EC biudzet daze s 2004 goda
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Президент Польщі Анджей Дуда запросить президента України Володимира Зеленського на урочистості, пов'язані з 80-ми роковинами початку Другої світової війни

Про це повідомив прес-секретар польського лідера Блажей Спихальський, передає Польське радіо.
"Пан президент Анджей Дуда повторно запросить президента України на урочистості, пов'язані з початком ІІ Світової війни. Запрошення на цю подію було надіслано ще пану президенту Порошенкові, отже завтра справді буде така можливість, аби індивідуально, безпосередньо запрошення переказати вже пану президенту Зеленському, і маємо надію, що він вже 1 вересня буде у Варшаві", - сказав Спихальський.
За його словами, на урочистості також запросять президента США Дональда Трампа.
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Слегка поздновато кинулись...Майк имеет желание впихнуть старушке Европе американский газ, но подороже.
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Сейчас американский газ дешевле кацапского, а в ближайшей перспективе, когда у кацапов останется только арктический шельф, эта разница будет только увеличиваться не в лучшую для козлосранцев сторону Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ - Цензор.НЕТ 3220
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можно ссылку где про цену прочесть? Источник?
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Ты ж через проксю сидишь, значит гугель тебе доступен
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но в гугле пишут, что сами амеры признают , что их газ дороже. Прикинь?
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США скоро введут убийственные санкции против северного потока 2.Украина и США добавят и Европу и рассею
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Европейские политики сплошь продажные, только так столуются в Кремле. Понятное дело что Путлер ими манипулирует как хочет.
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