 Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", така заява пролунала на тлі продовження будівництва газопроводу "Північний потік-2" під Балтійським морем, яке здійснюють Москва та її європейські партнери.
"Ми в Америці просто сподіваємося, що Європа серйозно поставиться до необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази - енергетичної бази, не пов'язаної з Росією", - заявив Помпео голландському телеканалу.
"Ми знаємо історію відносин Європи та Росії. Ми знаємо, що під час конфлікту росіяни використовуватимуть будь-які наявні у них інструменти, щоб підвищити витрати для Європи, якщо вона захоче ухвалити рішення, які відповідають її найкращим інтересам, але, можливо, не відповідають інтересам Росії, - зазначив держсекретар США. - Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє це правильно".
При цьому він відмовився повідомити, чи існує ризик введення санкцій проти голландських компаній, якщо вони візьмуть участь у проекті.
Помпео також підтвердив прихильність США НАТО і закликав європейські країни вносити справедливий внесок у колективну оборону.
"Ми вважаємо НАТО важливим, - сказав він. - Ми вважаємо, що НАТО має значення. Ми вважаємо, що НАТО є успішним. Саме тому ми вкладаємо більш ніж 3 відсотки нашого ВВП в оборону, і частина цих коштів сильно орієнтована на захист людей тут, у Європі. Тому ми сподіваємося, що всі країни, які входять до НАТО, вчинять правильно і робитимуть те, що захищатиме їхні народи".
На кону такое бабло.
Достал уже.
Если даже из под прокси, то тебе какое дело?
Про це повідомив прес-секретар польського лідера Блажей Спихальський, передає Польське радіо.
"Пан президент Анджей Дуда повторно запросить президента України на урочистості, пов'язані з початком ІІ Світової війни. Запрошення на цю подію було надіслано ще пану президенту Порошенкові, отже завтра справді буде така можливість, аби індивідуально, безпосередньо запрошення переказати вже пану президенту Зеленському, і маємо надію, що він вже 1 вересня буде у Варшаві", - сказав Спихальський.
За його словами, на урочистості також запросять президента США Дональда Трампа.