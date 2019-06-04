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 Убивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію "Безкарність вбиває"

У містах України біля управлінь поліції активісти збирають людей на акцію "Безкарність вбиває".

Про це написала у Facebook активістка Марина Хромих, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, давайте так, щоб всім в приват не писати: сьогодні, в усіх наших містах збираємося о 19.00 біля місцевих управлінь поліції. Уже давно зрозуміло, що в нас не працює правоохоронна система. Так далі не можна. І не можна далі терпіти те лайно, яке і далі нам згодовують, намагаючись розповісти, що за вбивство дитини хтось там звільнений, ой, точніше відсторонений, але насправді ні, бо за пару місяців ця сама туша з'явиться десь на іншій посаді, щоб далі покривати подібних покидьків. І ніхто-ніхто не буде покараний. Ми вже сто разів бачили, як вони так робили. Але не можна допускати це знову і знову", - написала Хромих.

Убивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію Безкарність вбиває 01

У соцмережах люди поширюють заклик до акцій.

Читайте також: Суд взяв під варту на 2 місяці одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Читайте: "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають заслухати в Раді Авакова, Князєва, Луценка і Трубу через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130435
 
   
 Топ коментарі
 
зеленский верещвл на каждом углу что Аваков это самый лучший министр
а по факту Аваков убивает и сажает детей
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Фигасе сравнил - даже для зебила перебор. Там стреляли по удиравшей от копов машине а тут бухие по-приколу. Одно и то же?
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Лахта устраивает шатун Зебобе? Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает" - Цензор.НЕТ 4016 И это ещё Миша Карлсон не акклиматизировался. Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает" - Цензор.НЕТ 6000
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Все говорит о том,шо авакаву на сей раз не спастись ))
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зеленский верещвл на каждом углу что Аваков это самый лучший министр
а по факту Аваков убивает и сажает детей
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Но это он делал и при порошенке )) А Зеленский должен его убрать. Другого выбора у него нет.
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Он єто делает при зеленском получив карт-бланш за поддержку на виборах.
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а в чем заключалась поддержка Аваковым Зеленского на выборах?))
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Посмотри хотя-би результати тюрем и СИЗО. И не задавай больше глупих вопросов.
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эти показатели сильно отличаются от среднего по стране 73%? Серьезно?
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то есть ты оправдываеш убийство ребенка я так понял
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мою просьба уточнить, в чем заключалась поддержка Аваковым Зеленского, твои мозги воспринимают как оправдание убийства ребенка? Бедный минстець...
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ну если ты читать не умееш
кто тебе виноват сходи в школу
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Нацжёны будут лепить вареники. Это им не интересно За это им не проплатили убитые горем родители, вот пусть сами с родственниками выходят митинговать. А мы идейные борцы за денежные знаки.
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то есть, никакой поддержки не было... соевым надо просто оправдать разгром Петруся...
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ты ******* видать
в СИЗО за кого говорят за того и голосуют
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это у тебя в падмацковии за кого телевизор скажет, за того и голосуют. А в Украине после 144 решительных реформ сывочолого гетмана, такого не может быть априори
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Ну да, в Украине держат в СИЗО 15 млн граждан! А глупый пэдрот прошляпил этот факт, иначе бы и не держал минстэць!
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тебя зеленое дерьмо не отпускает я гляжу
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Вопиющий случай, ублюдки мусора заслужили от 10 лет отсидки без права амнистии, должны полететь ментовские головы в районе, области и т.д. Однако согласитесь, такой резонанс и реакция вызывает одобрение, насколько это возможно в данной ситуации. Все, надеюсь, помнят, как на Парашке крутая на джипе переехала 6-летнего мальчика, а в итоге сам покойный мальчик оказался виноват потому, что "оказался пьян" ! Сравните реакцию тут и там. Вот вам, ватаны, сравнение и равнение на "старшего брата". Особенно возмутила реакция прохожих на ДТП. Представьте, рашистский водятел отказался везти ребенка в больницу из-за боязни испачкать кресла в своем авто. Когда скорая приехала, то лишь констатировали смерть ребенка. Больше можете найти тут.

https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
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Помнится, как несколько лет назад мент застрелил невиновного пассажира легковушки, то порохоботы кричали тогда, что мент прав, ибо ганяют всякие молодчика себе где хотят и как хотят. Даже Аваков в суд приходил и отмазали того мента...
Результат - безнаказанность.
Безнаказанность действительно убивает
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Фигасе сравнил - даже для зебила перебор. Там стреляли по удиравшей от копов машине а тут бухие по-приколу. Одно и то же?
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Тогда мент застрелил невиновного ни в чём человека, пассажира БМВ, который не рулил машиной и не удирал ни от кого, просто сидел на заднем сиденье...
Тебе это понравилось.
Теперь мент застрели ребёнка.
Тебе это то же нравится, ибо такие как ты порохоботы, оправдывают любых ментов-преступников, любую преступную власть, за деньги.
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Видать не перебор. Надеюсь тебе хоть платят за подобное иначе как ти виживаешь я х.з.
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Только настоящий безмозглый наркобот, может сравнить невиновного ребенка и наркоприпадочных(ну конечно в опнимании наркобота, своих любимых идейных братушек) который летают по встречке на бульварах и несут неймоверную угрозу окружающим.

Поздравляю, ты отброс, даже не человек
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Из за таких изгоев рода людского, как ты, с одобрения таких животных как ты, менты и стреляют во всех подряд, включая детей...
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Лахта устраивает шатун Зебобе? Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает" - Цензор.НЕТ 4016 И это ещё Миша Карлсон не акклиматизировался. Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает" - Цензор.НЕТ 6000
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почему порохососы не кричали это в то время, когда Аваков был 5 лет министром МВД при президенте Порошенко?
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Так до них і звертайся. Особисто я кричав, підтверджень повно.
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по мнению порососов он тогда не был агендом кремля, это Зеля его совратил с пути истинного
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Був і є Аваков юліною людиною, про що я неодноразово писав. Тому не бреши.
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Аваков був петрусьовою людиною, разом були в коаліції, разом чмирили Йульку. Тому не бреши
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Він був Сєніною людиною! Поки Сєня був міністром, Аваков був за Петю, а коли Сєню прибрали - Аваков почав свою гру і продовжує її зараз...
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Аваков всегда защищал воровского подонка Порошенко, и когда люди пикетировали администрацию Порошенко и когда были митинги Саакашвили, когда подонок Порошенко проталкивал в ВР особый статус лугандона, когда менты грудью стали на защиту Рады, по приказу Авакова, итд...
Не было бы Авакова, подонок Порошенко уже давно бы сдрыснул как Януковощ в рашку или был бы вынесен людьми из его администрации ногами вперёд.
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Ну порохососи мабуть і не кричали, а свідомі патріотичні українці кричали тоді і кричать зараз!
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Вангую, что "нац. жоны" и "корпуса" проигнорируют эту акцию
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Ну чего же? Вполне могут быть привлечены к разгону этих акций.
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На данном отрезке времени эта безнаказанность имеет лицо и называется аваковщина.
Это циничное потакание разлагающейся милитаризованной организации - такому себе филиалу гоститушни, абсолютное отсутствие нормальной кадровой политики. Крышевание "своих". Система в системе. Внутренний монстр.

Самое время сковырнуть кавакова. Он сейчас слаб и напуган.
Прости нас, Кирюша. Спасибо тебе, Кирюша, что ты помогаешь разбудить людей.
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еще совсем недавно соевые верещали в три горла каждое, что Аваков прав, подчиняйся а потом обжалуй
Авакова должны быди жестко сместить еще тогда, когда избили и поставили на коление протестующих воинов АТО. И тогда, когда Аваков заявил, что беркута даже больше патриоты, чем майдановцы, но вот тогда ******* верещали что Аваков красавчег, прикрутил
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Его трудно сместить. Он сейчас один из самых сильных персонажей на полит, сцене. У него СВОЯ вооруженная армия покрываемых им ЛИЧНО разложившихся ментов + прикормленная титушня + нацгвардия. + оружие.
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Да, согласен, это тяжеловес и оч сильный игрок
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Трудно... вот потому и надо зраду переизбрать, чтоб было *легче.
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Если бы у тебя были зачатки мозга, ты б не посетил эту хрень.
Порох как мог сопротивлялся этому назначению и предлагал свою кандидатуру.
Это креатура зебилки бабы Юли и кролика сени, которые угрожали выйти из коалиции, если не назначат рюкзакова.
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о, Господи... Йулька и Сеня союзники? Затеяли бунт против Петруся?
Слышь, писюн газированный, я был на Майдане в тот момент, когда с трибуны Майдана зачитывали списки новых министров, как ревел возмущенно Майдан на фамилии Аваков и Яценюк, а до выборов петруся было еще далеко. не мог никак петрусь ни сопротивляться этому назначению ни выдвигать какую-либо свою кандидатуру... у Стеця явный брак даже полуграмотных кадров
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Я ж говорю, что ты дебил и тебе это тяжело
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нет, дебилам как раз легко. им все по-хрену, абсолютно, они живут легко и беззаботно, ибо дебилы, твой пример подтверждение
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20.05.2019..каранафаніє парня с наротта...
зе гідрант..ВСЄХХ СОЄФИХ В АТСТАФКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! А кваков? А кваков мій і бєнін друхх..Єта "божья раса" а не кваков..
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Я не пойду на акцию, а то еще подстрелят или дубинкой накастыляют. Буду лучше сидеть на цензоре
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Некоторые райотделы должны сгореть. И это правильно. Уж очень они в архитектурном и эстетическом плане некрасивые. Убогие какие то. В новых райотделах хоть оборудуют спецкомнату для траха оперов. А то мужики молодые, здоровые, заняться нечем. вот и потрахивают вызванных для бесед шалав на рабочих местах. А резинки ссутся в корзинки для мусора выкидывать, так в окно их. Желающие могут осмотреть Оболонский РОВД со стороны озера и убедится в истинности.
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в мене зранку угнали машину, я підписав купу підписів, дав хабара 1000 грн.....дві години нацполіції знадобилось, щоб її знайти.....
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Казкові свідки секти 24 відсотків, чи не бажаєти ви зиткнути свої чорні рила хоча б у цій гілці? Чи танці на крові у вас цілком припустимі?
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А тобі висери ще більш казкових 73%-их на цій гілці не жмуть?
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Боже! Количество этих идиотов просто пугает!
Господи!
Вот два комбайнёра в нерабочее время вынесли из хаты охотничье ружьё и палили во дворе, подстрелив соседа. А теперь - внимание, вопрос, млять!
Должен ли подать в отставку министр сельского хозяйства?

Военнослужащий ВСУ приехал в отпуск и зарезал жену.
Должен ли подвергнуться импичменту верховный главнокомандующий президент?
Дыбилы гневаются....
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Кстати АТОшник убивал Гандзюк - министр обороны Полторак тоже должен был быть уволен.
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агрикультура и нац. полиция - не для сравнения.
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тому ********* нашу поліцію не поспіаю пальчики зняли, вже вора вирахували...а я з тою машиною простився...ну буває...косяки, але не гоніть
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУбивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію "Безкарність вбиває"
 
 
 
 
 
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