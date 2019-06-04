 Убивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію "Безкарність вбиває"

Про це написала у Facebook активістка Марина Хромих, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, давайте так, щоб всім в приват не писати: сьогодні, в усіх наших містах збираємося о 19.00 біля місцевих управлінь поліції. Уже давно зрозуміло, що в нас не працює правоохоронна система. Так далі не можна. І не можна далі терпіти те лайно, яке і далі нам згодовують, намагаючись розповісти, що за вбивство дитини хтось там звільнений, ой, точніше відсторонений, але насправді ні, бо за пару місяців ця сама туша з'явиться десь на іншій посаді, щоб далі покривати подібних покидьків. І ніхто-ніхто не буде покараний. Ми вже сто разів бачили, як вони так робили. Але не можна допускати це знову і знову", - написала Хромих.
У соцмережах люди поширюють заклик до акцій.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
а по факту Аваков убивает и сажает детей
кто тебе виноват сходи в школу
в СИЗО за кого говорят за того и голосуют
https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
Результат - безнаказанность.
Безнаказанность действительно убивает
Тебе это понравилось.
Теперь мент застрели ребёнка.
Тебе это то же нравится, ибо такие как ты порохоботы, оправдывают любых ментов-преступников, любую преступную власть, за деньги.
Поздравляю, ты отброс, даже не человек
Не было бы Авакова, подонок Порошенко уже давно бы сдрыснул как Януковощ в рашку или был бы вынесен людьми из его администрации ногами вперёд.
Это циничное потакание разлагающейся милитаризованной организации - такому себе филиалу гоститушни, абсолютное отсутствие нормальной кадровой политики. Крышевание "своих". Система в системе. Внутренний монстр.
Самое время сковырнуть кавакова. Он сейчас слаб и напуган.
Прости нас, Кирюша. Спасибо тебе, Кирюша, что ты помогаешь разбудить людей.
Авакова должны быди жестко сместить еще тогда, когда избили и поставили на коление протестующих воинов АТО. И тогда, когда Аваков заявил, что беркута даже больше патриоты, чем майдановцы, но вот тогда ******* верещали что Аваков красавчег, прикрутил
Порох как мог сопротивлялся этому назначению и предлагал свою кандидатуру.
Это креатура зебилки бабы Юли и кролика сени, которые угрожали выйти из коалиции, если не назначат рюкзакова.
Слышь, писюн газированный, я был на Майдане в тот момент, когда с трибуны Майдана зачитывали списки новых министров, как ревел возмущенно Майдан на фамилии Аваков и Яценюк, а до выборов петруся было еще далеко. не мог никак петрусь ни сопротивляться этому назначению ни выдвигать какую-либо свою кандидатуру... у Стеця явный брак даже полуграмотных кадров
зе гідрант..ВСЄХХ СОЄФИХ В АТСТАФКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! А кваков? А кваков мій і бєнін друхх..Єта "божья раса" а не кваков..
Господи!
Вот два комбайнёра в нерабочее время вынесли из хаты охотничье ружьё и палили во дворе, подстрелив соседа. А теперь - внимание, вопрос, млять!
Должен ли подать в отставку министр сельского хозяйства?
Военнослужащий ВСУ приехал в отпуск и зарезал жену.
Должен ли подвергнуться импичменту верховный главнокомандующий президент?
Дыбилы гневаются....