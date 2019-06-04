 Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак

Фракція "Народний фронт" як ініціатор подання підкреслює, що жодних юридичних підстав для розпуску парламенту не було і немає.
Про це заявив Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту, повідомляє прес-служба НФ.
"На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це - дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним", - наголосив керівник фракції.
"Ми звертаємося до Конституційного Суду, зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду найближчим часом", - зазначив Максим Бурбак.
Він зауважив, що призначення дочасних виборів усупереч Конституції призвело до витрат бюджетних коштів.
"Усі, хто задіяний у підготовці парламентських виборів, планували, що вони будуть строкові і відбудуться у жовтні, а не "авралом" на 3 місяці раніше - в літній період. Тим більше, що законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає", - резюмував Максим Бурбак.
Прем'єра - призначили? Закони - приймаються?
Читати: https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/05/31/7150001/ …
за странусвое будущее , где будет харчеваться.
рылом не вышел?))
только бы остаться
ну еще хоть на пару месяцев
не дожрал еще
Неважливо що саме троль пише, але типові для лахтинців проколи у більшості тролів однакові.
Панове, гуртом спамимо троля з погонялом Гроссе Механикен.
а співає про законність - треба щоби всіх цих папів, кролів), олежков
і бажано) ригів-оповців - не було в в.зраді !
Лучше не разгонять, а сразу садить по автобусам и везти в КПЗ "до выяснения".
А коксом закидуватись у ВР?
А все кто его сейчас пытаются оправдать ( и к сожалению не только они) скоро сами на себе испытают
беззаконие от ментов, чиновников, бандюков. А на их жалобное нытьё будут класть большой и толстый, как сейчас положили на конституцию.
Да и собственно шо это за такая неотложнейша срочность роспуска рады?
У всех головняк. Учителя, госслужащие не могут уйти в отпуск. Бюджет не может найти денег. Бюллютени напечатать не успевают.
Но зато игорь валерьевич дорвётся до корыта аж на ДВА месяца раньше!
У братвы сроки горят.