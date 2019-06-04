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Все про:ВР (4900) Бурбак (258)

 Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак

Сьогодні Конституційний Суд визначатиметься з формою слухання справи про відповідність Основному Закону Указу президента про розпуск Верховної Ради VIII скликання.

Фракція "Народний фронт" як ініціатор подання підкреслює, що жодних юридичних підстав для розпуску парламенту не було і немає.

Про це заявив Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту, повідомляє прес-служба НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми звертаємося до КС з приводу неконституційного указу про розпуск парламенту, - НФ

"На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це - дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним", - наголосив керівник фракції.

"Ми звертаємося до Конституційного Суду, зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду найближчим часом", - зазначив Максим Бурбак.

Він зауважив, що призначення дочасних виборів усупереч Конституції призвело до витрат бюджетних коштів.

"Усі, хто задіяний у підготовці парламентських виборів, планували, що вони будуть строкові і відбудуться у жовтні, а не "авралом" на 3 місяці раніше - в літній період. Тим більше, що законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає", - резюмував Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130434
 
   
 Топ коментарі
 
Это Бурбака первого под трибунал за то что они врали что коалиция есть, а ее по сути несколько лет уже не существовало...
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А голосування одного мудня трьома десятками карток - це прям так конституційно...
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Как же Бурбак за Конституцию стал переживать в последнее время , весь извелся. Волнуется человек за страну свое будущее , где будет харчеваться.
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а что, президент уже на рояле сыграл членом, теперь очередь конституции Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак - Цензор.НЕТ 806
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А еще ему пора на рылах свынарчуков поиграть, законтачить
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И тебя ОПЕТУШИЛ, СОЕВЫЙ ДЕБИЛЁНОК?
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меня нет, как и 25 % адекватных людей. А вот 73% явно законтачили
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Плинтус,вижу тебя в детстве не удачно роняли с коляски,и не один раз.
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смонтируй это себе, как раз коробка пустая Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6350
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Это Бурбака первого под трибунал за то что они врали что коалиция есть, а ее по сути несколько лет уже не существовало...
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И что? ЗЕленский говорил, что друзей на должности назначать не будет...
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Тут про Бурбака... Ти хоч читаєш, ляпало, про що тут йдеться..
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А я про врунов, но для тебя такая мыслительная цепочка, в два звена, уже сложно...
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Не он же не верующий, для него логическая а тем более мысленная цепочка лишняя, только б пернуть...
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А еще заметьте как это залесское мудило косит под Украинца, создает новые глаголы - "ЙДУТЬСЯ", типа идти, идется. Кацапська брехлива тварюка.)))
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Не совсем так. Статья про президента, который нарушает Конституцию.
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Конституція це добре. А коли на шиї у народу України сидить брехлива шайка тунеядців,при чому не рік, не два-що робити? Терпіти?!
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Хомки и посадили, как это и принято на раиссе, "на царство".
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Менять ситуацию нужно, только способ выбран странный. Убрать шайку брехливых тунеядцев и посадить на шею кодлу Бени........
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Документ? що не існувало?
Прем'єра - призначили? Закони - приймаються?
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Слова этого мудака ,изначально выглядят сомнительными ,благодаря известности его хозяина ))
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Нужно признать, в сознании Украинцев укоренилось глубокое пренебрежение к выполнению законов, как то давно, лет 350 назад...
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Украинцы кончились еще при монголо-татарах))
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Ну в общем и целом да, но смесевые породы более живучи и агрессивны.
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но во власти почему-то совсем не украинцы Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9894
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Чеж кончились, я тебе тунгусу покажу, вот Украинцы, еще их называют Русичи.
Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1383
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А вот ваши. И монголы и татары. Разницу замечаешь?
Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9227
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Інструкція: як пройти по мажоритарці без "благодійного фонду"

Читати: https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/05/31/7150001/Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9603 Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак - Цензор.НЕТ 802
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А голосування одного мудня трьома десятками карток - це прям так конституційно...
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Как же Бурбак за Конституцию стал переживать в последнее время , весь извелся. Волнуется человек за страну свое будущее , где будет харчеваться.
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые пугалки! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежими обсерами, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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а шо? бурбака в евросолидарность не взяли?)
рылом не вышел?))
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Навіть не знати що на те сказати. Конституція України вже стала як дишло, куди схочеш-туди й верни. Як проститутка, який кожен під себе ложить за гроші.
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о как за корыто держится
только бы остаться
ну еще хоть на пару месяцев
не дожрал еще
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Интересно, у кого сейчас хватает ума ещё и за Пецекрысу голосовать? У того, наверное, у кого и раньше хватало. Вот кого никак понять не мог, так это Пецекрысожополизов. В чём удовольствие? В том, что ты просто вынимаешь деньги из кармана и кому-то отдаёшь? И даже взамен не получаешь на них ни водки, ни дев распутных, ни иных ништяков?
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а нужно полагать, что при "народном" водка рекой польется, девы распутные в очередь станут и наступит эра ништяков?
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Объясняю специально для тупых щиколадных идиотов. Благодаря дурной политика вашего щикаладного кодла, в стране остались только самые тупые и безрукие или самые хитрые и изворотливые, потому любые ваши потуги состричь еще бабла провалятся. Ни налогов, ни каких дополнительных и прочих платежей никто не платит и платить по вашим грабительским ставкам не будет, не на тех напали, мы еще и не таких умников нахерувертен, причем наше умение изворачиваться и вставлять любым госучреждениям палки в колеса на ровном месте шлифуется и оттачивается уже 28 лет. Так что не выгорит бабла поднять, поняли щиколадные полудурки? Разведем как крысят, еще и с вас же денег поимеем. Это как с Бенохесом судиться - в результате жидко обосрались и еще оплатили Бенохесу все судебные издержки. Но даже практика щиколадных полудурков - имбецилов ничему не учит.
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Атжигай, лахто. Які дива творить животворний рупь!
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Щиколадное, хреново работаешь, когда мы уже свежие измышления из новой методички услышим? Старую уже все слышали, она мне еще месяц назад надоела, не смешно!
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Щито, щикаладное, за поносом некогда даже новую методичку скурить???
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Продовжуй, продовжуй. Сам чудово знаєш що реальні зебіли на Цензорі повивелися, тож на лахтинців припало подвійне навантаження. Хоч доплачують?
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Щиколадне нещастя решило нас своим гавном завалить? Кишка тонка, как и у твоего гавнокомандующего!
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Для троля найстрашніше - бути викритим.
Неважливо що саме троль пише, але типові для лахтинців проколи у більшості тролів однакові.
Панове, гуртом спамимо троля з погонялом Гроссе Механикен.
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Щикаладное двухкопеечное, это ты о себе? Не ожидал, самокритично...
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Вор громче всех кричит ,держи вора !
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Цю Раду потрібно не розпускати, а розганяти, причому терміново!!
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Если разогнать, то соберутся снова, уж лучше к стенке, так надежней...
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Це для них надто просто. В зону, нехай трохи жирок розтрусять і державі буде користь...
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Ага, и Пеця - такой молодой, и юная луценчиха - яга впереди!
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Припекло і тепер бариги про Конституцію згадали,якою вони завжди нехтували..
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Нарушения Конституции и других законов уже давно стали нормой. Одним нарушением больше, одним меньше - уже не имеет значения.
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Больше всего меня бесит в щиколадных патологическое и тупое вранье. И желание выдать желаемое за действительное. На кого их речи рассчитаны? На идиотов???
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Так звана петіна "коаліція потужних реформаторів" боїться дочасних виборів 21-го липня як чорт ладану- знають добре, що будуть відірвані від бюджетного корита назавжди..
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як воно тримається за корито)),
а співає про законність - треба щоби всіх цих папів, кролів), олежков
і бажано) ригів-оповців - не було в в.зраді ! Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3
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Так порушниками Конституції є Бурбаки і вся депутатська гопкомпанія.Тут, якраз, порушення закону йде на благо України!!
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Суки не понимают что если сейчас они не уйдут народ это падло вынесет!!!
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это говорят питарасы которые 5 лет срали на закон?
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доброе утро вася - эти нарушения лет 20 с момента написания Конституции Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3092
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Ту Раду, которая постоянно нарушала Конституцию, которая не однократно переделывала её под себя, в которой всегда сидели и сидят до сих пор воры и корупционеры - МОЖНО и нужно, РАЗОГНАТЬ НЕ ГЛЯДЯ НА КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ !!!
Лучше не разгонять, а сразу садить по автобусам и везти в КПЗ "до выяснения".
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Я вибачаюсь, а коли жіна третього тисячоліття кнопкодавить, то то не є порушенням закону? Чи дружині генпрокурора дозволяється?
А коксом закидуватись у ВР?
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Как бы тут не брызгали слюной шо ця рада сплошные ****** и вообще коалиции фактически не существовало и т п и т д, реально зеленский положил на конституцию при роспуске.
А все кто его сейчас пытаются оправдать ( и к сожалению не только они) скоро сами на себе испытают
беззаконие от ментов, чиновников, бандюков. А на их жалобное нытьё будут класть большой и толстый, как сейчас положили на конституцию.

Да и собственно шо это за такая неотложнейша срочность роспуска рады?
У всех головняк. Учителя, госслужащие не могут уйти в отпуск. Бюджет не может найти денег. Бюллютени напечатать не успевают.
Но зато игорь валерьевич дорвётся до корыта аж на ДВА месяца раньше!
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Как бы тут порохоботы не визжали про нарушение Конституции, никакого нарушения не было. А если слишком сильно будут продолжать визжать, то народ соберется под радой и напомнит кто в Украине является единственным источником власти.
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кто то дорвется до корыта а кто то потеряет доступ к корыту, и решать это будет народ на выборах ничего плохого в этом не вижу!! вообще все споры политиков должен решать их избиратель тогда в стране будет меньше проблем!!
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Братан! А ты откуда будешь, кого на воле знаешь, сам воруешь иль гадам поддуваешь? Тараканы заверещали, видно запах жареного почуяли.
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**** жирная. Уже решила, что только она может решать когда Конституция нарушена, а когда нет.
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ЭЙ БУРБАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БОЛШИНСТВА РАСКАЖИКА НАМ КТО ПРИНЯЛ МЕДРЕФОРМУ СОГЛАСНО КОТОРОЙ МЕДИЦИНА СТАЛА ПЛАТНОЙ!! И КАК ЭТО НЕ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ ПРО КОТОРУЮ ТЫ ТУТ СРАЗУ ВСПОМНИЛ КОГДА ТЕБЯ ПРИЖАЛИ!!
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Бурбаку со своей командой, включая прячущегося где-то Яценюка, нужно со слезою на глазах обратиться в КС спросьбой учесть, что их положение среди избирателей близится к нулю и им нужно как-то выживать с "хлеба на соль", а, кроме, как дерибанить бюджет через ВР, они ничего делать не умеют. Когда уже Вы - не насытные - прекратите каламутить народ всякими страшилками. Им ещё вместе со своим спикером придется отвечать за то, что не распустили ВР в феврале 2016, когда в коалиции осталось 203 голоса. И Па..ю..бий это скрывал до сих пор - это не просто нарушение Закона, это уголовщина!!! А Порошенко это устаривало, поскольку ВР стала ручной и на многих имеется компромат. Но уже на горизонте Закон о не законном обогащении, ликвидация не прикосновенности депутатов и ещё многие "прелести" для этих набобов. Есть слухи, что многие уже ходят, даже на работу на всякий случай, в памперсах. За базар придется отвечать!
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Три месяца назад Конституционный суд Украины внаглую отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, встав на защиту интересов коррупционеров. Оно и не удивительно, судьи КС и сами нагребли не хило, вон сколько элитной недвижимости у них в Украине и за рубежом, и бабло в офшорах наверняка есть, к бабке не ходи.
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Ничтожества...Когда уже ваши жирные, наглые рожи исчезнут из нашей жизни. Упыри ненасытные - хуже вас нет. При таком рейтинге, ещё блеять про какую-то законность пребывания вас у корыта? Нах пошли, скопом и поодиночке.
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Да вертел президент на своей пипетке какую-то там Конституцию.
У братвы сроки горят.
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Это чмо шокозаборное больше переживает за лес,который он "толкает" на европу.
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Тобто, коли це робив Порохло і його зграя, це не було порушенням Конституції України?! Коли ця БППшна і НФна банди кнопкодавили, в цьому не було порушення діючого законодавства України і Бурбак цим не переймався. А тепер воно згадало про закони України! Цинічний непотреб!!!
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Все дело в БЮДЖЕТЕ на 2020 год. Который Гройсман должен был бы подать с 1.09.19 а значит этот состав Рады успел бы его раздерибанить. А Если досрочные выборы все таки будут - ПРОЛЕТ . Вот в этом всё дело. Потому вой такой - реальное бабло (и не малое) - уплывает .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак
 
 
 
 
 
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