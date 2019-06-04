 "Голодні бунти" в РФ: майже 30% росіян готові вийти на вулиці проти падіння рівня життя, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з опитування "Левада-центру".

Згідно з даними опитування, 26% респондентів вважають можливим масовий виступ населення в їхньому місті чи сільському районі проти падіння рівня життя, на захист своїх прав, при цьому 27% учасників опитування готові особисто взяти участь у цих акціях. 69% опитаних вважають подібні акції малоймовірними, стільки ж росіян не мають наміру брати в них участь.

Можливість проведення акцій з політичними вимогами допустили 24% росіян, готовність взяти в них участь висловили 22%. Однак, як і в першому випадку, більшість росіян - 71% - вважають політичні мітинги або страйки малоймовірними, і три чверті - 74% - не мають наміру брати в них участь.

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Опитування було проведено 24-29 травня 2019 р. репрезентативною вибіркою міського і сільського населення серед 1616 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилося на дому у респондентів методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань.