 "Голодні бунти" в РФ: майже 30% росіян готові вийти на вулиці проти падіння рівня життя, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з опитування "Левада-центру".
Згідно з даними опитування, 26% респондентів вважають можливим масовий виступ населення в їхньому місті чи сільському районі проти падіння рівня життя, на захист своїх прав, при цьому 27% учасників опитування готові особисто взяти участь у цих акціях. 69% опитаних вважають подібні акції малоймовірними, стільки ж росіян не мають наміру брати в них участь.
Можливість проведення акцій з політичними вимогами допустили 24% росіян, готовність взяти в них участь висловили 22%. Однак, як і в першому випадку, більшість росіян - 71% - вважають політичні мітинги або страйки малоймовірними, і три чверті - 74% - не мають наміру брати в них участь.
Опитування було проведено 24-29 травня 2019 р. репрезентативною вибіркою міського і сільського населення серед 1616 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилося на дому у респондентів методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань.
согласно данных вашего ФМС - всего ураинских рабочих около 100 000... и это меньше чем в одной Чехии... а насчет 2 миллиона то столько и не было никогда разве что вместе гражданами оккупированного Крыма...
Против сцаря никто не востанет!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
🤗
какие такие руцкие...с аткудава?
(мац-ква, сегодня...Ураза-байрам)
блины остывают
До 90 уже врят ли смогут дорисовать.
Так что... прощай немытая кацапня!
А я сейчас "навернул" несколько бутербродов, с дольками редиса и ветчины, под "чорбу с грибами", и мне хорошо...
Зато какой шикарный заголовок рисует Цензор ура-патиотам! "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни"
Окай, взгляните на июнь 17, и.ль 18, ноябрь 18. Вопрос - И ЧТО?
Теперь к "телу": Цитата: Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же россиян не намерены в них участвовать.Источник: https://censor.net.ua/n3130432 если сопоставить примерные даты массовых протестов и пики в таблице россияне выступали против: свалок-полигонов (чето там с мусором связано в подмосковье), мигрантов, защита политических прав и конституции (как раз ноябрь 18го - бурление говен на ДВ достигла пика из-за выборов губеров, и разлетелось по всей рашке как говно от вентилятора), преступности.
Это все (кроме политического) подходит под ухудшение уровня жизни. Ни одного выступления типа - )(уйло, нам жрать нечего! ПАМАГИ!!! (одинокие пикеты бабушек и дедушек не в счет)
И данные за май19го - это с учетом того, что рабсияне были адски возмущены конфликтом (не помню что за город, лень гуглить) по поводу строительства храма, когда "добры-молодцы" откиздили протестующих горожан.
Думайте головой, читайте внимательно, проверяйте первоисточники
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь. А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже путина стократ.
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят;
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им берия и сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!?!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал, -
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
Спросите их еще про геев -
Ка-а-кой польется злобный мат!!..
Все граждане РФ! Скорее,
Рабы и быдло, сгиньте в АД !..
29-30.4.2017 Борис Стомахин