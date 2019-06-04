 Рішення КС щодо парламентських виборів може відкрити шлях до імпічменту президента, - Денисенко

Про це народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко заявив у кулуарах ВР, коментуючи розгляд суддями КС подання народних депутатів щодо незаконного розпуску парламенту президентом України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
"Сьогодні може з’явитися рішення про термін розгляду цієї справи. За всю історію в нас існувало 3-4 прецеденти, коли КС приймав рішення протягом одного місяця. Якщо так станеться, то на середину виборчої кампанії може бути рішення, що Указ про розпуск парламенту був незаконним", – сказав Денисенко.
Він також спрогнозував, що в четвер буде ухвалено закон про імпічмент президента.
"Ми можемо зайти в дуже серйозну політичну турбулентність. Рішення КС буде політико-правове, яке може відкрити шлях до імпічменту Президента", – сказав Денисенко.
Він також зазначив, що шансів на ухвалення більше має депутатський закон про імпічмент президента.
"Проєкт закону Зеленського може бути проголосований хіба що в першому читанні, а до другого читання знову буде більше 4000 правок. Процес затягнеться", – сказав Денисенко.
Крім того, депутат звернув увагу на те, рішення КС також вплине на економічну ситуацію в країні.
"Місія МВФ приїде в Україну після того, як буде сформований новий кабінет міністрів України. Якщо будуть дострокові вибори, то це вересень місяць, а якщо вибори строкові, то це листопад. Транш можемо отримати не раніше грудня. В листопаді Україна має повернути 3 млрд дол. запозичень. Ці гроші доведеться брати з резервів Національного банку. Це вплине на курс гривні. Сьогоднішня ситуація критична і я дуже переживаю, як рішення КС вплине на економічну ситуацію", – наголосив Денисенко.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.
24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.
А досрочные выборы - да уже хрен с ними, ещё каких-то пертурбаций нам не хватало!