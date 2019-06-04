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 Рішення КС щодо парламентських виборів може відкрити шлях до імпічменту президента, - Денисенко

На середину виборчої кампанії може бути рішення, що Указ про розпуск парламенту був незаконним.

Про це народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко заявив у кулуарах ВР, коментуючи розгляд суддями КС подання народних депутатів щодо незаконного розпуску парламенту президентом України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

"Сьогодні може з’явитися рішення про термін розгляду цієї справи. За всю історію в нас існувало 3-4 прецеденти, коли КС приймав рішення протягом одного місяця. Якщо так станеться, то на середину виборчої кампанії може бути рішення, що Указ про розпуск парламенту був незаконним", – сказав Денисенко.

Він також спрогнозував, що в четвер буде ухвалено закон про імпічмент президента.

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"Ми можемо зайти в дуже серйозну політичну турбулентність. Рішення КС буде політико-правове, яке може відкрити шлях до імпічменту Президента", – сказав Денисенко.

Він також зазначив, що шансів на ухвалення більше має депутатський закон про імпічмент президента.

"Проєкт закону Зеленського може бути проголосований хіба що в першому читанні, а до другого читання знову буде більше 4000 правок. Процес затягнеться", – сказав Денисенко.

Крім того, депутат звернув увагу на те, рішення КС також вплине на економічну ситуацію в країні.

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"Місія МВФ приїде в Україну після того, як буде сформований новий кабінет міністрів України. Якщо будуть дострокові вибори, то це вересень місяць, а якщо вибори строкові, то це листопад. Транш можемо отримати не раніше грудня. В листопаді Україна має повернути 3 млрд дол. запозичень. Ці гроші доведеться брати з резервів Національного банку. Це вплине на курс гривні. Сьогоднішня ситуація критична і я дуже переживаю, як рішення КС вплине на економічну ситуацію", – наголосив Денисенко.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130431
 
   
 Топ коментарі
 
если посадишь 73% страны на нары кто работать будет? думаешь твои ПЕТЕСИСИ будут работать?!!
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Их не просто распустить, а еще отправить в Криворожские шахты на заробітки))
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Зеленский пересади эту всю соевую шушеру, сколько этих тварей еще терпеть.
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Большинство не будет мириться с попыткой меньшинства порохосвиней снова захватить власть.
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Пастухи всегда в меншенстве по отношению к стаду.
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Уж кто-кто, но только не свиньи будут погонщиками стада... Хватит. 5 лет оруэлловского "Скотного двора" закончились и больше соевые свиньи царюваты не будут.
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То есть то, что стадо вы не отрицаете? Рішення КС щодо парламентських виборів може відкрити шлях до імпічменту президента, - Денисенко - Цензор.НЕТ 7411
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Население любой страны и есть стадо. Я отрицаю ваше право, вонючих вкрай зашкварившихся потроховских свиней, претендовать на главенствующую роль в этом стаде.
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Я не отношусь к стаду, я - пастух. Не нужно блеять - ви мене не розчулите. Рішення КС щодо парламентських виборів може відкрити шлях до імпічменту президента, - Денисенко - Цензор.НЕТ 6710
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Ты пастух только в своих влажных мечтах... Даже во времена власти порохосвиней, ты был всего лишь постоянно поддерживающим и одобряющим подсвинком. Не более...
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мда. шавка на цепи. не более. пытается быть злой, лает, бросается на прохожих. порода - зелемразь обыкновенная. не страшно, не обидно, а просто противно.
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Боже, какая тупость и откровенная мерзость этот зелекторат.....
А досрочные выборы - да уже хрен с ними, ещё каких-то пертурбаций нам не хватало!
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Я против Зеленского и не голосовал за него, но что она несет?? Вот так взять и проголосовать за Импичмент президента за которого отдали 73% голосов?? Это ж реально узурпация, и путь к гражданкой войне.
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Беня? Він нікому нічого не віддає, всі тільки йому винні
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Ну если Беня брал кредиты у мвф,то с тобой всё ясно.5я палата возле окна тебя ждёт.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення КС щодо парламентських виборів може відкрити шлях до імпічменту президента, - Денисенко
 
 
 
 
 
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