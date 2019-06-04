 "Укрзалізниця" запропонувала перевізникам проєкт нової моделі ціноутворення тарифів на товарні перевезення

Про це повідомляє "5 канал".

Ця ініціатива з'явилася в рамках роботи над підписанням меморандуму про співпрацю між "Укрзалізницею" та бізнесом. Проєкт нового тарифного збірника є одним з пунктів меморандуму.

"Робота над створенням меморандуму між "Укрзалізницею" і вантажовідправниками триває. Залізниця вже пішла на виконання одного з пунктів меморандуму і готова відмовитися від застарілого радянського тарифоутворення на вантажні перевезення, і оприлюднила концепцію нового тарифного збірника", - йдеться в повідомленні.

Розробка меморандуму відбувається на базі Державної регуляторної служби. За словами її голови Ксенії Ляпіної, нову модель ціноутворення тарифів на вантажні перевезення можливо розробити і ухвалити протягом року.

"Якщо ми включимося всі разом, всі стейкхолдери і всі будуть зацікавлені включати свої ресурси, то я думаю, що це можна зробити за рік (узгодити нову модель ціноутворення тарифів. – Ред.). Крім того, ми будемо звертатися, залучати інститути такі, наприклад, як Інститут Гейтса, які займаються макроекономічним прогнозуванням для того, щоб ми зрозуміли вплив на всі галузі економіки", – заявила Ляпіна.

За словами голови об'єднання "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, питання тарифів надзвичайно важливе для української економіки, оскільки прямо впливає на експортні можливості країни.

"Укрзалізниця" зараз може використовувати цю можливість для того, щоб зробити якісний ривок у поліпшенні своєї ефективності і в трансформації системи тарифоутворення, тому що тарифи стосуються всіх. І вони відбиваються на всіх видах економічної діяльності. Насамперед на вартості вантажів, які возяться, тарифи впливають на конкурентоспроможність українських товарів і, відповідно, на те, скільки ми можемо цих товарів продати на експорт", - заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, у квітні 2019 року "Укрзалізниця" вчергове підняла тарифи на вантажні перевезення, підняття відбулося на 14,2%.