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Все про:ВР (4900) мандат (54) Парубій (1094) НАЗК (583)

 НАЗК просить Парубія почати процедуру дострокового припинення повноважень нардепа з БПП Негоя у зв'язку з порушенням вимог про несумісництво

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулось до Голови Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень народного депутата з партії "Блок Петра Порошенка" Федора Негоя у зв'язку з рішенням суду про визнання факту сумісництва.

Як повідомляється на сайті НАЗК, за результатами моніторингу Нацагентство виявило випадки порушення ст.172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене цією нормою, складеного стосовно народного депутата України Федора Негоя, Печерський районний суд міста Києва констатував факт порушення вимог пункту 2 частини першої статті 25 Закону та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-4 КУпАП. Водночас провадження у вказаній справі закрито за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності", - сказано в повідомленні.

Водночас відповідно до п.6 ч.1 ст.3 закону "Про статус народного депутата України" народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

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У НАЗК нагадують, що відповідно до частини четвертої статті 81 Конституції України у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

"У зв’язку з цим Національне агентство звернулось до Голови Верховної Ради України з проханням надати доручення профільному Комітету Верховної Ради опрацювати відповідні матеріали щодо вчиненого народним депутатом порушення вимог Конституції та законів України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності з наданням відповідного висновку Голові Верховної Ради України для подальшого звернення в установленому порядку до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата України", - сказано в повідомленні НАЗК.

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Негой обраний до Верховної Ради по виборчому округу №186, Херсонська область. Член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130426
 
 
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чого вони тільки одного щеняють? Та там - чи не кожен десятий такий сумісник! Скільки можна тикати сумісництвом, наприклад, "футболістам" на чолі з Павелко!???
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может это какой то отщепенец типа онищенко, нассал где то поросю по тихому в борщ, вот и решили его покарать НАПК просит Парубия начать процедуру досрочного прекращения полномочий нардепа из БПП Негоя в связи с нарушением требований о несовместительстве - Цензор.НЕТ 263
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проблема в тому, що до реформ, які би спонукали до автоматичної очистки можновладців - ще руки не дійшли. Конкретно по нардепам: потрібен Закон про вибори їх на новій пропорційній основі з можливістю самій партії вигнати з нардепів отщепенця...

Кста до багатьох реформ ще "руки не дійшли"...
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Парубий всегда следил за соблюдением регламента и законности при голосовании в ВР.Он не допустит такого вопиющего нарушения !
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Депутат - базарком. Грося хоть базар бросил, а эта паскуда так и держит рынок оптовой торговли «Нежданный». Находится он в 30 км от областного центра, города Херсона, в селе Великие Копани. Генеральный директор ООО МПФ «Нежданна» - Негой Федор Федорович.
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і от що ти йому зробиш, якщо воно - мажоритарник? Та воно же навіть не голосує так, як вся фракція!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНАЗК просить Парубія почати процедуру дострокового припинення повноважень нардепа з БПП Негоя у зв'язку з порушенням вимог про несумісництво
 
 
 
 
 
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