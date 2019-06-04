 Суд взяв під варту на 2 місяці одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Прокурори стверджують, що Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі хлопчика.
Іншому підозрюваному запобіжний захід оберуть у вівторок пізніше.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
https://strana.ua/news/204588-pasechnik-i-pedahoh-stali-izvestny-lichnosti-politsejskikh-zastrelivshikh-5-letneho-malchika.html
Недивно, що поліції в Україні нема - одна назва.
https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
За какие заслуги?
Петр первый говорил, что эту сволчь кормить не надо, она сама себя прокормит.
Надо сокращать минимум в 2-3 раза с полной перезагрузкой!
надо рвсследовать по факту кто что и как чем стрелял а не делать из этого политический шабаш и пиар и херней страдать..и ваще рожая людей будучи сам им же надо учитывать всегда наперед что он смертен тем более ребенок....
ЦН, приберіть це з новин! Ця стаття не передбачає попередньої змови! А якщо таку кваліфікацію надала прокуратура, то... то тоді це пісєц. Рівень абсурду просто зашкалює.
31-летней Приходько заявил, что не стрелял в направлении Кирилла. 42-летней Петровец - что не стрелял вообще.
Защита заявила, что помимо копов и Кривошеева на месте трагедии еще был малолетний сын одного из подозреваемых, который тоже имел доступ к оружию.