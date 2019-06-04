 Суд взяв під варту на 2 місяці одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори стверджують, що Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі хлопчика.

Іншому підозрюваному запобіжний захід оберуть у вівторок пізніше.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.