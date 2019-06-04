 Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП у Facebook.
"3 червня деякі ЗМІ почали поширювати інтерв’ю з Борисом Тизенгаузеном, представляючи його як позаштатного радника Президента України Володимира Зеленського. У матеріалі йшлося про ймовірну дату зустрічі Гаранта з Президентом США Дональдом Трампом.
З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів - Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - йдеться в повідомленні.
Також в АП нагадали, що повідомлення про всі кадрові призначення оперативно з'являються і будуть з'являтися на сторінці АП у Facebook та на сайті Адміністрації Президента.
Нагадаємо, Борис Тизенгаузен в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня.
Раніше Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації Президента України тоді висловили вдячність Трампу. Точна дата зустрічі поки невідома.
Потім Богдан "сернув" стосовно Мінська... Народ здивувався - "А як же ваша критика стосовно "затягування війни, за допомогою "Мінських угод"? Народ зивувався... "Блазенята" заткнулися...
Наступний "сер" - від Шифера, стосовно розширення економічних з"вязків з Росією... Народ висловив обурене здивування... "Блазенята" поспішили "відхреститься" від "свого"...
Потім "якийсь Тізенгаузен" ляпнув про зустріч "Блазня" з Трампом... Народ став відверто сміяться... "Блазенята від "Тізенгаузена" поспішили відхреститься...
Може, досить "пробных шаров"? А то скоро у відповідь не тільки каміння полетить, але й кулі, з грнатами...
"Уберите от меня этого официанта!"
Дональд Д.Трамп
А то що зеленая ботоферма носилась с єтим фейком как макака с бананом и сам главбуратин благодарил Трампа за "приглашение" уже забыли?.
Прям римейк от создателей "Нас там нет"
https://1.bp.blogspot.com/-8bI7FcXu2Sw/XPYxTImaxJI/AAAAAAAAABg/S8tgiVmK7-48z6TNS2vkW6nFEH06L23bQCLcBGAs/s1600/11.png
О чем мы и писали https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Крайним был назначен Боря Тизенгауэр Извини Боря - презерватив - это судьба.
И конечно Зеленский скромно умолчал, что задолго до Бориного выступления на "Радио Свобода", его администрация нагло врала со страниц официального сайта Президента Украины.
Такова мораль этих ......
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"Сгорел сарай (Порошенко), гори и хата (Украина)" - так у порохоботов ?
Клоуны - он на манеже не дремлют!
и продолжает тролляиину кормить