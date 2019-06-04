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 Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП

Адміністрація Президента спростувала інформацію про можливу дату зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, президентом США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП у Facebook.

"3 червня деякі ЗМІ почали поширювати інтерв’ю з Борисом Тизенгаузеном, представляючи його як позаштатного радника Президента України Володимира Зеленського. У матеріалі йшлося про ймовірну дату зустрічі Гаранта з Президентом США Дональдом Трампом.

З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів - Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен

Також в АП нагадали, що повідомлення про всі кадрові призначення оперативно з'являються і будуть з'являтися на сторінці АП у Facebook та на сайті Адміністрації Президента.

Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП 01

Нагадаємо, Борис Тизенгаузен в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

Раніше Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації Президента України тоді висловили вдячність Трампу. Точна дата зустрічі поки невідома.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130424
 
   
 Топ коментарі
 
Врядли вообще эта встреча состоится. Разве что в ролике 95го квартала где лысый будет играть трампа
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Зашквар...столько текста о "великой встрече" за прошлые дни было от ольгинских и тут... Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП - Цензор.НЕТ 6484
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похоже, что у нас и президент с его молодой командой такой же фейк ...
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Трамп и Зеленский..... Не та весовая категория! Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП - Цензор.НЕТ 7732
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Спочатку Розумков "сернув" стосовно "референдуму"... Народ "загудів"... "Блазенята" "дли задки...".
Потім Богдан "сернув" стосовно Мінська... Народ здивувався - "А як же ваша критика стосовно "затягування війни, за допомогою "Мінських угод"? Народ зивувався... "Блазенята" заткнулися...
Наступний "сер" - від Шифера, стосовно розширення економічних з"вязків з Росією... Народ висловив обурене здивування... "Блазенята" поспішили "відхреститься" від "свого"...
Потім "якийсь Тізенгаузен" ляпнув про зустріч "Блазня" з Трампом... Народ став відверто сміяться... "Блазенята від "Тізенгаузена" поспішили відхреститься...
Може, досить "пробных шаров"? А то скоро у відповідь не тільки каміння полетить, але й кулі, з грнатами...
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Що вони брешуть? Постійно брешуть... Тизенгаузен і Разумков - корефани; інфу, яку озвучував Тизенгаузен - звідти. Хіба що не пряма інфа була; а висловлена як бажання... Але, видать - у Трампа їм обломали.
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Трамп и Зе...... Президент и Клоун! Не тот фасон!
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Д-а-а-а... С "Пеци" так и не смогли, за все пять лет, подобным образом, "постебаться"... Повода не давал...
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Да ладно! Какой Трамп? Это что -- Зе к Трампу в белой рубашечке с закатанными рукавами подкатить собирался?
"Уберите от меня этого официанта!"
Дональд Д.Трамп

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Ты и гля как провернули - Мюнхаузен єто фейк сочинил оказиваецца))))
А то що зеленая ботоферма носилась с єтим фейком как макака с бананом и сам главбуратин благодарил Трампа за "приглашение" уже забыли?.
Прям римейк от создателей "Нас там нет"
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Зря этой информации предали такой ажиотаж.Ну встретился бы он с Трампом, ну и что,--что мог рыжий такое пообещать-- кроме как обеспокоенных вздохов, та слова-- "держитесь,США с вами"-- а сам рыжий преспокойненько к кремлёвскому предводителю на побывку--улыбаться,договариваться,опять улыбаться и ровным счётом ничего.
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Зеленский официально признал, что сообщение о его встрече с Трампом - ложь.
https://1.bp.blogspot.com/-8bI7FcXu2Sw/XPYxTImaxJI/AAAAAAAAABg/S8tgiVmK7-48z6TNS2vkW6nFEH06L23bQCLcBGAs/s1600/11.png

О чем мы и писали https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html

Крайним был назначен Боря Тизенгауэр Извини Боря - презерватив - это судьба.

И конечно Зеленский скромно умолчал, что задолго до Бориного выступления на "Радио Свобода", его администрация нагло врала со страниц официального сайта Президента Украины.
Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП - Цензор.НЕТ 8737

Такова мораль этих ......

Мы не прощаемся. Всех наших читателей ждут увлекательные сообщение о интересных местах и событиях. Будьте с нами.
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Да и все Узебенского - сплошной фейк. А как тут зебилы надрывались: вот, Трамп с Зеленским встречается, а с петей не хотел! Слова Джулиани - это не показатель! Зеленского хотят видеть все лидеры мира! ... Угу, хотят. Где они еще игру членом на пианино увидят, как не в АП Украины?
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Идиотьі не поняли , что фейком является озвученная самозванньім советником дата встречи , а не сама встреча , которая планируется по инициативе президента Трампа .
"Сгорел сарай (Порошенко), гори и хата (Украина)" - так у порохоботов ?
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Это ты, Шурик, идиот. Сам придумал фейк "Идиотьі не поняли", и сам его яростно опровергает.
Клоуны - он на манеже не дремлют!
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Вот это ты "исполняешь"! Голь на выдумки хитра.😄
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Сто лет прошло , а все тоже , сплошные Остапы Ибрагимовичи, дети лейтенанта Шмидта , и огромная толпа открывше рот слушает о Нью Васюках в космических масштабах за две недели .
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одни воробьЫ-зебилоиды, врать у них в крови,что с них взять?
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похоже порохло надеется получить голоса осенью
и продолжает тролляиину кормить
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІнформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП
 
 
 
 
 
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