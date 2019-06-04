 Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП у Facebook.

"3 червня деякі ЗМІ почали поширювати інтерв’ю з Борисом Тизенгаузеном, представляючи його як позаштатного радника Президента України Володимира Зеленського. У матеріалі йшлося про ймовірну дату зустрічі Гаранта з Президентом США Дональдом Трампом.

З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів - Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен

Також в АП нагадали, що повідомлення про всі кадрові призначення оперативно з'являються і будуть з'являтися на сторінці АП у Facebook та на сайті Адміністрації Президента.

Нагадаємо, Борис Тизенгаузен в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

Раніше Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації Президента України тоді висловили вдячність Трампу. Точна дата зустрічі поки невідома.