 Ми були готові до цього рішення. З нашого боку буде корегування ставлення до Ради Європи, - МЗС України про можливе повернення РФ у ПАРЄ

"Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування кілька тижнів тому ми голосували проти і закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. У цьому випадку голосування відбулося не так, як ми того хотіли", - сказав заступник міністра Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, нічого архікритичного не відбулося, але повернення Росії в ПАРЄ несе в собі загрозу підриву довіри до цієї організації.
"У цьому випадку з нашого боку, найімовірніше, буде корегування ставлення до цієї організації, оскільки ми вважали, що Рада Європи має забезпечувати насамперед права людини і основні положення функціонування демократії. На жаль, Росія цього не робить, і західні країни їй це пробачають", - зазначив Боднар.
Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.
и бросить все силы на активную торговлю с агрессором
винтороГ швайкинРУ
???? ПЗЦ!
Теперь у нас есть весомый аргумент, что ПАСЕ превратилось в говорильню про демократию.
Если ПАСЕ хочет, что бы их кацапы имели, зачем мешать?
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яка корекція, про що ви? Що реально може зробити Україна у такому "форс-мажорному" випадку? Нічого. Вийти чи призипунити участь у засіданнях Ради Європи? Це самим собі прострелити ногу. Якщо ми це зробимо, то миттєвого під загрозою опиниться і подальша євроінтреграція, і угода про євроасоціацію, безвізи тощо. Це відкине нас ще на роки від ЄС. А кацапи отримають подвійний профіт: самі повернуться і ми звідтіля самі вийдемо. Так виходить? Тому ніяких реальних важелів Україна не має, нажаль, ми заручники нашого прагнення у єдину "європейську родину" з такими от "цінностями".
Зараз усё ришають!