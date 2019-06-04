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 Політика України, За кордоном
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Все про:Боднар (25) ПАРЄ (436) Росія (17340) Рада Європи (197)

 Ми були готові до цього рішення. З нашого боку буде корегування ставлення до Ради Європи, - МЗС України про можливе повернення РФ у ПАРЄ

У Міністерстві закордонних справ України готові до змін правил Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і можливого повернення Росії в організацію, проте такий варіант загрожує підривом довіри до ПАРЄ, констатує заступник голови МЗС Василь Боднар.

"Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування кілька тижнів тому ми голосували проти і закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. У цьому випадку голосування відбулося не так, як ми того хотіли", - сказав заступник міністра Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нічого архікритичного не відбулося, але повернення Росії в ПАРЄ несе в собі загрозу підриву довіри до цієї організації.

"У цьому випадку з нашого боку, найімовірніше, буде корегування ставлення до цієї організації, оскільки ми вважали, що Рада Європи має забезпечувати насамперед права людини і основні положення функціонування демократії. На жаль, Росія цього не робить, і західні країни їй це пробачають", - зазначив Боднар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130421
 
   
 Топ коментарі
 
В случае возвращения РФ в ПАСЕ, Украина должна ее покинуть. ( и это будет честно и не "гибридное сосуществование")
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Вы очень недооцениваете возможности наших депутатов. А сидеть в этой пустопорожней говорильне в одном зале с кацапней действительно не хер...
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Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы./ Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ тумбалалайки под германским флажком надоедливыми мухами слетаются под статьи о украинской власти и разъясняют кто есть кто в ней.Под статьями о антиукраинской деятельности власти ФРГ тумбалалайки боязливо разлетаются.
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Я так понимаю ПАСЕ для ********* придумало пряник или МОРКОВКУ ДЛЯ ВИСЛЮКА и все ради БАБЛА!
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В случае возвращения РФ в ПАСЕ, Украина должна ее покинуть. ( и это будет честно и не "гибридное сосуществование")
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Мысль хорошая, но где ж наши делегаты харчеваться будут?
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Вы очень недооцениваете возможности наших депутатов. А сидеть в этой пустопорожней говорильне в одном зале с кацапней действительно не хер...
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верно - должна покинуть
и бросить все силы на активную торговлю с агрессором
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Да, Украина должна покинуть ПАСЕ но продолжать её финансировать. Бо мы ж еуропейцы!!
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Да и лешка гончаренко и арьев от корыта отползут.
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Такое... икорка, балычок, сырок, квартирки, машинки...
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???? ПЗЦ! это предметы роскоши? разница только что быдло жрет красное фуфло под названием икра, по вкусу как селедка, за 500 грн банка, а люди, нормальную, черную. я только стерляжью с волги, друзья передают, другая не нравится. балык и сыр- дефицит? у тебя нет квартиры и авто? бред!
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Все что не делается, делается к лучшему.
Теперь у нас есть весомый аргумент, что ПАСЕ превратилось в говорильню про демократию.
Если ПАСЕ хочет, что бы их кацапы имели, зачем мешать?
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Справа в тому, що ті 73 відсотки - люди розумні, на відміну від 24, яким махровий злодій за "атца націі". Тому 73% скажуть, що ситуацію в ПАСЕ просрав саме Порох, точніше- його холуї, які, окрім собачого галасу, ні на що не здатні. Хотіла Європа карати Орду - карала, змінила думку - поверне зграю уйобків будь-яким шляхом. І ар'єви-гончаренки-геращенки на ці рішення аж ніякого впливу ніколи не мали, не мають зараз і... скоро підуть геть. В міжнародних інстанціях Україну повинні представляти професійні люди, юристи, дипломати, а не дворові собаки "атца нації" ))
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Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы./ Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ тумбалалайки под германским флажком надоедливыми мухами слетаются под статьи о украинской власти и разъясняют кто есть кто в ней.Под статьями о антиукраинской деятельности власти ФРГ тумбалалайки боязливо разлетаются.
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Предлагаю заслушать отчет наших делегатов в ПАСЕ о проделанной работе. Сколько потратили бюджетных денег, каковы результаты.
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ТАК ДАВАЙТЕ ТОЖЕ ШАНТАЖИРОВАТЬ, ИЛИ РАШКА ПУСТЬ ВИПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПОКИДАЕМ СОВЕТ ЕВРОПИ, И ЧТО ОНИ ТОГДА БУДУТ ГОВОРИТЬ?
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С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

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яка корекція, про що ви? Що реально може зробити Україна у такому "форс-мажорному" випадку? Нічого. Вийти чи призипунити участь у засіданнях Ради Європи? Це самим собі прострелити ногу. Якщо ми це зробимо, то миттєвого під загрозою опиниться і подальша євроінтреграція, і угода про євроасоціацію, безвізи тощо. Це відкине нас ще на роки від ЄС. А кацапи отримають подвійний профіт: самі повернуться і ми звідтіля самі вийдемо. Так виходить? Тому ніяких реальних важелів Україна не має, нажаль, ми заручники нашого прагнення у єдину "європейську родину" з такими от "цінностями".
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Ой, какие умные эти зибилята, ну прямо макроскопические дыпломаты!
Зараз усё ришають!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи були готові до цього рішення. З нашого боку буде корегування ставлення до Ради Європи, - МЗС України про можливе повернення РФ у ПАРЄ
 
 
 
 
 
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