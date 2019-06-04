 Ми були готові до цього рішення. З нашого боку буде корегування ставлення до Ради Європи, - МЗС України про можливе повернення РФ у ПАРЄ

"Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування кілька тижнів тому ми голосували проти і закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. У цьому випадку голосування відбулося не так, як ми того хотіли", - сказав заступник міністра Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нічого архікритичного не відбулося, але повернення Росії в ПАРЄ несе в собі загрозу підриву довіри до цієї організації.

"У цьому випадку з нашого боку, найімовірніше, буде корегування ставлення до цієї організації, оскільки ми вважали, що Рада Європи має забезпечувати насамперед права людини і основні положення функціонування демократії. На жаль, Росія цього не робить, і західні країни їй це пробачають", - зазначив Боднар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.