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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Аваков (1126) ВР (4900) Сотник Олена (15) Князєв (300) Вячеслав Соболєв (1) Кирило Тлявов (1)

 "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають заслухати в Раді Авакова, Князєва, Луценка і Трубу через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика

Парламентські фракції "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають заслухати у Верховній Раді керівництво силових структур у зв'язку зі смертельним пораненням 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Викликати сюди міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова. - Ред.), пана Князева (главу Національної поліції України Сергія Князєва. - Ред.), Генерального прокурора (Юрія Луценка. - Ред.), також главу ДБР (Романа Трубу. - Ред .), щоб вони нам доповіли про хід розслідування", - сказала народний депутат з фракції "Самопоміч" Олена Сотник на ранковому засіданні ВР у вівторок.

Водночас, за словами заступника керівника фракції "Батьківщина" Сергія Соболєва, його фракція також підтримує цю пропозицію. Крім цього, пропонує також заслухати серед інших і Генпрокурора Юрія Луценка.

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За словами Артура Герасимова, фракція БПП вимагає надшвидкого розслідування і суворого покарання винних "Вчора всю Україну шокувала новина про смерть п'ятирічного хлопчика, пораненого п'яними поліцейськими на Київщині. Наша фракція висловлює щирі співчуття родині Кирила. Від правоохоронних органів ми вимагаємо надшвидкого розслідування і суворого покарання для винних у смерті дитини! Ми також вимагаємо політичного покарання тих, хто намагався приховати цей злочин", - заявив Герасимов.

Голова фракції БПП зазначив: враховуючи злочин, який вчинили поліцейські в Київської області, особливо важливим є ухвалення на цьому пленарному тижні закону про тимчасові слідчі комісії.

Максим Бурбак також висловив співчуття рідним 5-річного Кирила Тлявова від фракції "Народного фронту".

"Від фракції "Народний фронт" висловлюю щирі співчуття рідним Кирила Тлявова. Це неймовірно важка втрата. Кожному з нас не вистачає слів", - сказав він.

Бурбак також підкреслив, що Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно із затриманням підозрюваних. Матеріали передані в ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ.

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"Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не буде приховувати. Бо є нульова толерантність до підозрюваних в погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки", - підкреслив Бурбак.

"Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив для продовження служби перевести його на важкі ділянки в зоні проведення ООС", - підкреслив керівник фракції НФ.

"Винні у смерті 5-річного Кирила понесуть жорстке покарання. Ще раз висловлюємо співчуття рідним", - сказав він.

Як повідомлялося, у м. Переяслав-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130419
 
 
 Топ коментарі
 
И что они хотят услышать???? Попиарится на смерти малыша? Или уволить всех! Потому что два пьяных дурака решили пошмалять из табельного оружия по банкам? А что, отчетов следователей мало? Это как надуть из мухи слона, и поднять свой рейтинг!
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Хатия Декануидзе, вдохновитель и ответственный за реформы МВД, банда порошенка-яценюка? Ты не чего не попутал? Она по-моему из банды Михо.
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Как сообщает издание The Newsroom на своей странице в Facebook, подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.
"Так, Владимир Петровец - 42 года. Уже год работает в отделе полицейского реагирования переяслав-хмельнийцкой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Именно так! Никакого другого образования нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в пресловутой "Кобре" (расформированной в 2008 году)", - говорится в сообщении.
После этого Петровец вернулся в дорожный патруль, в 2015 году в ходе реформы МВД его уволили, а позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он снова стал работать на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.
Второму подозреваемому - Ивану Приходько - 31 год. Он окончил Киевский индустриальный техникум в 2007 году по специальности слесаря. После армии он пошел работать в ГАИ, с 2010 года был в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году он вернулся на работу инспектора в ГАИ.
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Какие высокоинтеллектуальные лица! Сегодня шофер, завтра - "Правоохоронець"!
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Це провал реформи поліції, яку провалив Аваков та банда порошенка-яценюка!
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Хатия Декануидзе, вдохновитель и ответственный за реформы МВД, банда порошенка-яценюка? Ты не чего не попутал? Она по-моему из банды Михо.
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от власне, що реформу Деканоідзе, авакян успішно похоронив.
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ДА-ТЫ-ШО? Люди работавшие в Кобре, были при Хатии (весьма близко), а потом переползли к Авакову. И так везде, на всех уровнях. Реформа была мертворожденной, именно благодаря исполнителям.
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Хатія реформувала лише патрульну! І навіть то аваков похерив.
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всепропалоооооооо)))))) народ нужно менять а не полицию
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Нормальних ментів мало, бо люди в ментовку іти не хочуть робити, от і маемо те шо маемо. В нашій державі так всюди, з кадрами.
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Жесть нах.
И это тупое гавно - наша полиция сейчас
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Аваков та Князев мають бути звільнені рішенням Верховної Ради України! Також рішенням ВРУ має бути призначена повторна переатестація всієї поліції та всього МВС! Весь склад Переяслав-Хмельницького підрозділу МВС має бути звільнений негайно, функції поліції в Переяслав Хмельницькому мають виконувати відкомандировані співробітники поліції з інших населених пунктів та інших регіонів, поки в Переяслав-Хмельницькому не сформують нову поліцію з повністю нових людей!
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То ли дело партии антинародной коалиции - делом заняты. К выборам готовятся и по мелочам не отвлекаются...
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Требования справедливые. Надо им почаще Цензор-комменты смотреть ))
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там главное что бы казино работали и нац. гвардия была на стреме, а именно батальон "Киев-1" (бывшая мразь из беркутни), вдруг кого "надо вразумить", что их слушать? им всем пожизненное светит.
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Треба заслухати і звільнити їх з посад.
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Вся вышеперечисенная мразота будет выражать соболезнования и лить слёзы обещая - улучшить, ужесточить, воспитать, поставить раком. Первый раз, что ли?
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Говорю за Харьков у нас МУСОРА райотделов вообще не понимают зачем на работу ходят ХОТЯ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЮТ! Еще про выборы было два тура (БЫЛ ЧЛЕНОМ КОМИССИИ) и была не ХОРОШАЯ работа мусоров а ПРОСТО НЕЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ!!
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вот вопрос же, соевая стая ботов здесь, на цензоре, верещит долой авакова, а их старшие товарищи по службе подсвинку, и вовсе не собираются авакова вызывать. "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика - Цензор.НЕТ 1231 только юлька с самонемичью голосят как в пустыне, а мародеры потрошенко помалкивают "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика - Цензор.НЕТ 8825
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Піарити ж цих прохіндєєв ні на чому. Ось і випадок. Заслухають в раді. Пропіарять в ЗМІ. Все як завжди - хтось вмер, а комусь на тому популярність. І рейтинги виростуть - якраз перед виборами дуже потрібно.
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И что они хотят услышать???? Попиарится на смерти малыша? Или уволить всех! Потому что два пьяных дурака решили пошмалять из табельного оружия по банкам? А что, отчетов следователей мало? Это как надуть из мухи слона, и поднять свой рейтинг!
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из мухи слона?!
я так розумію це Ваш малюк був, Ваша дитинка?правда?!
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Да из мухи слона! Почему? Потому что очень много людей умирает- и на дорогах, и от несчастных случаев и от неакуратного обращения с оружием и от пьяных идиотов с табельным пистолетом! Так бывает в этом мире! Мальчика конечно же жалко! И его уже не вернуть! Ну и устраивать митинг на могиле ради пиара- тоже не выход! Есть следствие и суд! Они поставят все точки над и в земном суде! А на Небессный суд не вам не мне не подвластен!
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вибачте, не правильно зрозумів Ваш перший допис..
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без подібного "піару" суд і зайцеву відпустив би, а при розголосі є шанс.
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Мальчика конечно жалко!!! Но поднимать все правоохранительные органы, ставить на уши государство это перебор! При том, что Аваков для меня не авторитет, Князев я считаю очень адекватный мент прошедший войну в АТО!!!
Как всегда популисты устраиваю шабаш на метлах по залу летаю Тимошенко и Сыроед!!!! Ступу для Вовы Зеленского тоже готовят!!!1
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"Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать..

Эти идиоты не понимают, что ни Князев ни Луценко ни тем более Труба не имеют никакого отношения к тому убийству? У тех полицаев есть непосредственный начальник - вот он и виноват, а все кто выше никакого отношения не имеют.
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Выборы на носу, канешна, очень хочется услышать что половина состава полиции дегенераты, как будто это никому не известно? Да вы в зал ВР посмотрите, там состав не лучше, зачем далеко ходить? Или на улицу с балкона гляньте, 73% населения это огогогоо...
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так як ви смієте крошити батон на авакова! найчеснішого, найефективнішого урядовця часів ПП і Зе! на луцика,трубу можна скіко завгодно. але чіпати одного з бенефеціаріїїв перемоги Зе знаєте зась
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а чего ей стесняться!?...как говориться: прошла и Крым, и Рим
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нацбанды жабы и кулявдоб кототрый наворовал а теперь недосягаем требуют..какая чушь и пиар..в стране таких случаев миллион мало кто гибнет и т.п. и должны этим заниматься каждый раз верховная рада по требованию вообще не понятно кого того кто мусором украину и отходами загадил...это чушь собачья..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають заслухати в Раді Авакова, Князєва, Луценка і Трубу через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика
 
 
 
 
 
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