 "Самопоміч" і "Батьківщина" вимагають заслухати в Раді Авакова, Князєва, Луценка і Трубу через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Викликати сюди міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова. - Ред.), пана Князева (главу Національної поліції України Сергія Князєва. - Ред.), Генерального прокурора (Юрія Луценка. - Ред.), також главу ДБР (Романа Трубу. - Ред .), щоб вони нам доповіли про хід розслідування", - сказала народний депутат з фракції "Самопоміч" Олена Сотник на ранковому засіданні ВР у вівторок.

Водночас, за словами заступника керівника фракції "Батьківщина" Сергія Соболєва, його фракція також підтримує цю пропозицію. Крім цього, пропонує також заслухати серед інших і Генпрокурора Юрія Луценка.

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За словами Артура Герасимова, фракція БПП вимагає надшвидкого розслідування і суворого покарання винних "Вчора всю Україну шокувала новина про смерть п'ятирічного хлопчика, пораненого п'яними поліцейськими на Київщині. Наша фракція висловлює щирі співчуття родині Кирила. Від правоохоронних органів ми вимагаємо надшвидкого розслідування і суворого покарання для винних у смерті дитини! Ми також вимагаємо політичного покарання тих, хто намагався приховати цей злочин", - заявив Герасимов.

Голова фракції БПП зазначив: враховуючи злочин, який вчинили поліцейські в Київської області, особливо важливим є ухвалення на цьому пленарному тижні закону про тимчасові слідчі комісії.

Максим Бурбак також висловив співчуття рідним 5-річного Кирила Тлявова від фракції "Народного фронту".

"Від фракції "Народний фронт" висловлюю щирі співчуття рідним Кирила Тлявова. Це неймовірно важка втрата. Кожному з нас не вистачає слів", - сказав він.

Бурбак також підкреслив, що Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно із затриманням підозрюваних. Матеріали передані в ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ.

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"Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не буде приховувати. Бо є нульова толерантність до підозрюваних в погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки", - підкреслив Бурбак.

"Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив для продовження служби перевести його на важкі ділянки в зоні проведення ООС", - підкреслив керівник фракції НФ.

"Винні у смерті 5-річного Кирила понесуть жорстке покарання. Ще раз висловлюємо співчуття рідним", - сказав він.

Як повідомлялося, у м. Переяслав-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.