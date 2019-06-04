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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (452) Зеленський (1558) Трофімов (1)

 Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського

Президент Володимир Зеленський приїжджає на роботу до 8 ранку, а їде з Адміністрації президента після 22:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив перший заступник глави АП Сергій Трофімов.

"О 8:30 ми всі на роботі, щоб о 9:00 могли повноцінно працювати. Президент приїжджає раніше, він ще в спортзал заходить. У нього набагато жорсткіший графік, аніж у всіх нас. Перші дні ми засиджувалися до 1-2 ночі. Зараз закінчуємо десь о 22:00", - розповів він.

За словами Трофімова, Зеленський проводить щоденні наради зі своїми підлеглими.

"На другий день після призначення у нас була апаратна нарада, де були всі заступники, керівники департаментів. Ми тільки включаємося у процес. У Володимира Олександровича є стратегічні наради. Вони в першу чергу відбуваються за участю першого помічника та з головою АП", - розповів Трофімов.

Він зазначив, що є ще й щоденні "неформальні наради за участю першого помічника, глави Адміністрації та всіх заступників".

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"Ми говоримо там про всі запитання, їх просто мільйон. Ми обговорювали розпуск Ради, закупівлі ЦВК, є запитання щодо голів ОДА і пішло-поїхало, якісь кадрові питання. Завдань дуже багато", - сказав Трофімов.

Він додав, що в команді президента "немає проблеми спілкуватися всім разом, збиратися разом і обмінюватися інформацією".

"Всі доповідають президенту щодо своєї зони відповідальності, але всі рішення ухвалює самостійно президент, слухаючи всі сторони. Я б зараз не говорив про якийсь жорсткий усталений графік, адже ми лише запускаємо процес", - розповів перший заступник голови АП.

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На запитання, чи комфортно Зеленському на новій посаді, Трофімов відповів:

"Він дуже відповідальна людина. Я знаю його понад 10 років. Йому дуже важлива довіра людей. Він ніколи не підводив і дуже дорожить довірою. Зараз Володимир Олександрович весь у роботі, він дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це комфортно – важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність з його боку", - підсумував перший заступник голови АП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130412
 
   
 Топ коментарі
 
Трудяга ,, наш . Сначала засиживались до 2 ночи, сейчас - до 22:00. Вопросов миллион: в АП рассказали о графике и методах работы Зеленского - Цензор.НЕТ 6490 .Всё для порнoактрисы старается .
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Как то стало неинтересно читать комментарии про президента...
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Сначала пулю до 2-х часов ночи расписывали, теперь на нарды перешли
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думаю уже скоро!!!...... по 88.... во всех обменниках Украины....
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Бедненький, заработался..... А может в Турцию? А?

А можно узнать, сколько тебе Пиня отвалил, чтобы Кучму ты назначил???

Теперь понятно, сидите до ночи, откаты пересчитываете.
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так ведь нал, а счетные машинки в АП не предусмотрены, а за свои купить так жмутся Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 7869
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А у Кучмы в Минске что, бизнес, что за это назначение нужно отваливать? Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 2046
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Сразу обмывали победу, а потом решили печень разгрузить чутка?
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Результат пока даже не 0 - а скорее отрицательный - разрушать не строить - это быстро - вон доллар уже 27,5 - прикольно))))
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Ни хрена прикольного не вижу. Переживаю, что будет когда раха перекроет поставки бензина, бо пешком ходить как то влом А эти прозаседавшиеся только и смогут, что на попередников гавно лить
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так мы теперь живем в перманентном кризисном состоянии - так захотело 73% населения - надо хоть не терять чувство юмора - пока ,еще раз пока за взгляды не расстреливают и то отлично)))
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Так это ж Свыня за 5 лет не додумался нефть в ОАЭ покупать, это ж вопрос нацбезепеки, не? Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 9266
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Працювати треба не мало, не багато, а головою. Поки у команди Вовіка виходить, здається.
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И когда зе всё успевает, и спортзал, и марафет, и мендель, и порноактрисса... Херой!
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Ой, блін, ой, трудяга..
Між іншим, Порошенко за 5 років геть посивів на цій роботі. І засижувався поза північ, постійно. Хоча би тому, що в США та в Канаді робочий день в адміністраціях закінчується о першій ночі за київським часом. І коли потрібно було перемовитись, наприклад, з Помпео - доводилось працювати.

Але ж зебіл - персона нон грата в спілкуванні з найближчими союзниками України.... Він же не відмовився від оточення з числа ворогів Америки; Богдана навіть керівником АП призначив... З ними, видать, не розмовляють... І що він там робить, на Банковій, до 22-х??? На роялі грає?
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Угу, особенно трудился по ночам принимая откаты от Гепы, Допы, Ахметки и пр. Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 7135
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Украина - поразительная страна... человек вступил в должность, ему нелегко... много нового, новые задачи... так, УКРАИНЦЫ, ПОМОГИТЕ ЕМУ... а вы как дерьмо в туалете - срете и срете в душу... Президент еще не успел ничего сделать, а его критикуют.... притом критикуют уроды, которые больше воровства бокала пива в ресторане ничего не делали... вы помогите человеку стать на ноги, подскажите, простите... мы не святые - все могут ошибаться... так откуда у вас это дерьмо в душе? от парашенки? от кого? украинцы, вы разучились быть людьми, а Бог за это наказывает...
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И это при том, что срет 25% (порохоботы), а такое впечатление, что 90%. Цензор превратился в гнилушник.
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Да пофиг до скольки, один хрен он там в пинг-понг режется или шары на бильярде гоняет.
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Шаурму в спортзале жрет по 15 часов? Силён! Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 5100
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСпочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського
 
 
 
 
 
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