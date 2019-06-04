 Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив перший заступник глави АП Сергій Трофімов.

"О 8:30 ми всі на роботі, щоб о 9:00 могли повноцінно працювати. Президент приїжджає раніше, він ще в спортзал заходить. У нього набагато жорсткіший графік, аніж у всіх нас. Перші дні ми засиджувалися до 1-2 ночі. Зараз закінчуємо десь о 22:00", - розповів він.

За словами Трофімова, Зеленський проводить щоденні наради зі своїми підлеглими.

"На другий день після призначення у нас була апаратна нарада, де були всі заступники, керівники департаментів. Ми тільки включаємося у процес. У Володимира Олександровича є стратегічні наради. Вони в першу чергу відбуваються за участю першого помічника та з головою АП", - розповів Трофімов.

Він зазначив, що є ще й щоденні "неформальні наради за участю першого помічника, глави Адміністрації та всіх заступників".

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"Ми говоримо там про всі запитання, їх просто мільйон. Ми обговорювали розпуск Ради, закупівлі ЦВК, є запитання щодо голів ОДА і пішло-поїхало, якісь кадрові питання. Завдань дуже багато", - сказав Трофімов.

Він додав, що в команді президента "немає проблеми спілкуватися всім разом, збиратися разом і обмінюватися інформацією".

"Всі доповідають президенту щодо своєї зони відповідальності, але всі рішення ухвалює самостійно президент, слухаючи всі сторони. Я б зараз не говорив про якийсь жорсткий усталений графік, адже ми лише запускаємо процес", - розповів перший заступник голови АП.

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На запитання, чи комфортно Зеленському на новій посаді, Трофімов відповів:

"Він дуже відповідальна людина. Я знаю його понад 10 років. Йому дуже важлива довіра людей. Він ніколи не підводив і дуже дорожить довірою. Зараз Володимир Олександрович весь у роботі, він дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це комфортно – важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність з його боку", - підсумував перший заступник голови АП.