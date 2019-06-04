 Суд обирає запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У ГПУ повідомили, що прокуратурою Київської області станом на ранок 4 червня 2019 р. "дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кваліфіковано за п.2, п.12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ч.4. ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень)".
За ці злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Сергій Мазур
9 год ·
Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.
Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
конечно, это неосторожность с отягчающими
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
Это горе...отчаяние и боль...
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!
Такие случаи были...есть...и будут
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...
Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
вся система выстроена именно так...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?
Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
сядут на 5 лет по совокупности наказаний, да маловато в данном случае, но это закон.
Стаття 25. ч. 2
Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ч.1.
Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання ч.1
6) вчинення злочину щодо особи похилого віку, особи з інвалідністю або особи, яка перебуває в безпорадному стані, або особи, яка страждає на психічний розлад, зокрема на недоумство, має вади розумового розвитку, а також вчинення злочину щодо малолітньої дитини або у присутності дитини;
13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.
Это то, что будет реально.
А сейчас им инкриминируют 115 статью, чтобы иметь возможность закрыть их в СИЗО, а то народ и ментов разорвет, и их начальство.
Да куда уж хуже то.
Хуже - это только если сговорились пойти именно детей пострелять, заранее.
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...
Обвинение заранее вынесено таким...что адвокаты разобьют его в пух и прах.....
Останется только хулиганство.....
Максимум ще можна пришити службове підроблення... (Історія з впав вдарився головою об камінь), пару статтей з адмін кодексу про розпиття спиртних, також 263кку.
Суспільний резонанс на сьогодні не дає цього зробити... Але чисто з юридичної точки зору при залишенні діючої кваліфікації - справа розвалена.
Сам часом не з органів? Хамством смердить дуже.. професійним.
І вийдуть вони по закону савченко так і не побувавши в тюрмі. Прямо зі слідчого ізолятора через декілька років.
Попередня це було б ч1 ст 115. Все. Далі потрібно бачити документи...
А у нас каша ...
по факту насильственной смерти человека всегда открывают по 115
потом устанавливают причину смерти, вину и при необходимости переквалифицируют
тут будет ч. 1 ст. 119
А то тебе, якщо і хотіли кудись віддати, то так і на рівні ідеї все і залишилось.
Суб'єктивну сторону 119 читай... "Дипломований" ти наш... Про ч1 ст 115 і пп12 ч2 ст 115 не дійшло?) якщо для тебе це одне і те саме...
Ты же не умеешь понимать смысл прочитанного. Я не хочу опускаться до твоего уровня и учиться общаться на нем.
Здесь по пьянке одного ребенка убили 2м мудакам - предумышоенное,а по пьяни мажер сел за руль - убил семью из 4 человек, ДВОЕ детей .....
Могут "отмазать".а могут условно.
Это справедливо? Какова вероятность появления ребенка на линии огня или рикошета?!
И какова вероятность убийства авто под управлением пьяного? См.статистику.
Возле жилых домов,школ есть тиры/стрельбища,где стреляют ТРЕЗВЫЕ.
"без всякой нужды там стрелять?"-такая же нужда как и садиться пьяным за руль. Только послествия тяжелее.
За секунду убить 5 человек,из них 2 детей + 3 остались инвалидами- это никакое пулевое оружие не сможет.
Причем никто не виноват! О как бывает.
Есть п. 8 ст. 67 УК - этого достаточно
Хотя с точки зрения морали и справедливости - в этом есть смысл: больше полномочий - больше ответственности. В правовом государстве такое правило невозможно, но на месте диктатора такие решения напрашиваются сами собой.
После похорон народ двинул на райотдел, выловили всех ментов и повесили на центральной площади рядом с памятником Ленину
Райотдел сожгли, объявили всеобщую забастовку
Инцидент замяли после переговоров и всеобщей амнистии.
Мне рассказывал один старожил города, а в 90-х в Киеве со мной работал один спасшийся мент, который был за городом в тот день.
Полностью подтвердил и гнусявил что то типа - это малое гавно посмело неуважительно говорить с представителями власти.
Хорошмй пример. Пчему "Вермахт" зайдя в ссср называл "руские свиньи"?
Миф известен еще из сов.учебников и литературы. А настояшая причина скрываеться и сейчас,известна в ФРГ но табу.
Поэтому пишу.
Когда зашли в ссср - увидели сельские хаты, с глинобитным полом и соломенной крышей.
Дома,у баужра (фермера) они видели только кирпичные свинарники,обложенные кафелем,с канализацией,под черепицей. Цивилизационный шок.