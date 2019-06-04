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 Суд обирає запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Голосіївський суд Києва обирає запобіжний захід двом патрульним поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому. 31 травня двоє правоохоронців, імовірно, напідпитку, стріляли по металевих банках. Одна з куль влучила дитині в голову. За життя хлопчика боролися лікарі, проте 3 червня він помер у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ГПУ повідомили, що прокуратурою Київської області станом на ранок 4 червня 2019 р. "дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кваліфіковано за п.2, п.12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ч.4. ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень)".

За ці злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо скоїв злочин, відповідай, курво, - у МВС обіцяють покарати винних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130408
 
 
 Топ коментарі
 
Раз не сознаются, кто именно стрелял, то пойдут как по сговору.
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Хороштй предлог выкинуть авакава. Тут как не крути,а все указывает на его некомпетентность и халатность в службе.
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КОгда ЗЕленский подаст в ВР заяву на увольнение Авакова? Мрази которая саботировала реформу МВД и оставила таких мусорков у власти!
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Шо за бред, не сговаривались они ни кого убивать!
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Раз не сознаются, кто именно стрелял, то пойдут как по сговору.
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Аваков та Князев мають бути звільнені з посад. Хлопчика вбили колишній працівник Беркута та ДАЇ, який давно мали вигнати з поліції під час переатестації, бо вони і стріляти не вміють!

Сергій Мазур
9 год ·

Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.

Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
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Хорошо живет Мазур, и на дорогу деньги есть, и на работу не нужно ходить.
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Не переймайтесь, скоро і багатьом ментам не потрібно буде на роботу ходити!
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их потом отпустят их же Аваков крышует
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Скажіть своєму другові.. що атестацій і переатестацій уже три роки немає...
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
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Громадські ради сформовані самими ментами з колишнії ментів та їх родичів, тому не потрібно нас дурити, це активісти антимайдану погоджують призначення ментів-злочинців на посади!
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Ні. Як раз поки гроші з ментів брити... То активісти як раз майданівські були... І як добре, що всі протоколи та підписи в особових справах залишились... Благо при потребі можна скинути в інтернет... Я сильно посміюсь як там ті самі прізвища,і назви ГО що сьогодні їдуть "порядок" до мєнтів наводити ...
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если они оба стреляли по банкам - то могут и не знать чья именно пуля погубила ребенка
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экспертиза может установить... но всяко возможно! факт в том, что принебрегли безопасностью окружающих. Есть столько мест - например АТО, где можно хоть каждый день упражняться на орках! Другим будет уроком - хочешь пострелять и отточить мастерство не в тире - в АТо на передок!
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К сожалению у нас люди такие. Истерички рулят страной. Хотя их и не так много но маемо шо маемо.
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первичная квалификация всегда по 115, чтобы избрать меру пресечения.
конечно, это неосторожность с отягчающими
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Хороштй предлог выкинуть авакава. Тут как не крути,а все указывает на его некомпетентность и халатность в службе.
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А может еще и умышлено кто эту случайность спланировал?
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КОгда ЗЕленский подаст в ВР заяву на увольнение Авакова? Мрази которая саботировала реформу МВД и оставила таких мусорков у власти!
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Он нужен Игрь Валеричу и его КУКОЛЬНОМУ ТЕАТРУ
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
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я не сторонник Авакова - но он тут ни причем
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Искренние соболезнования родителям...
Это горе...отчаяние и боль...
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тут не пресечения меру надо избирать, а отсечения(((
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Будем честны...на месте тупорылых мусоров могли быть...мажоры...атошники...прокуроры...гопота и прочая х..та!
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!

Такие случаи были...есть...и будут
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откуда эта культура появится, если вышеназванным она не присуща генетически, а всем остальным его просто запрещено иметь для защиты от ижеподобных...
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В Римской империи оружие могли носить только..ГРАЖДАНЕ
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...

Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
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если бы все остальные его имели, такие случаи были бы через день.
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
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Овца не должна иметь шанса на свою защиту от ПАСТУХА!)
вся система выстроена именно так...
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Даже если этих мусоров расстреляют...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?

Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
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Правильно! Отпустить! Немедленно! Адрес свой укажите, пусть постреляют, дебилы недоношенные.
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Сабаков, Князєв, Жуков та радники сабакова це настоящі злочинці які довели МВС до цього стану. Безкарність і покривання злочинів поліцейськими, не реагування на дрібні правопорушення призвело до чергової трагедії..
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Попали по своей же дурости! А нечего выпившими брать в руки оружие. Для этого есть тиры!
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Нет! Протрезвеют и на колени перед родителями, просить прощение за содеянное! Это первое! А где отбывать наказание- это уже не имеет значения! Да и бухать завязать- на всю оставшуюся жизнь! Мальчика все равно не вернуть! Может и на передовую- искупать вину, хотя... они же не солдаты! Сидеть свой срок! Хотя я опять же не согласен с тем что это умышленное убийство! Умышленное убийство- это когда есть мотивация- а здесь- обыкновенная человеческая дурость и безответственность!
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Знаете что ..Банальная случайность с участием двух пьяных отморозков по пьяну делу. Единственное что то что они сотрудники полиции

Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
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Може, вони і не фантастичні монстри. Але фантастичні дебіли, так точно.
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убийство ребенка-это в любом случае 115 ч 2...так шо не менее 15 лет.плюс отягчяющие-группой,по пьянке,стрелять то они сговаривались?то что убили-это уже следствие,но стрелять в людном месте сговаривались.
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А по мне это убийство по неосторожности и несчастный случай
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я про уголовный кодекс,открой статью 115
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это ч. 1 ст. 119 + хулиганство.

сядут на 5 лет по совокупности наказаний, да маловато в данном случае, но это закон.
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Какая 115 ? Какой сговор ? Какой умысел на убийство ? Это убийство по неосторожности - 119 УК.
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Стаття 119. Вбивство через необережність

Стаття 25. ч. 2

Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ч.1.

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання ч.1
6) вчинення злочину щодо особи похилого віку, особи з інвалідністю або особи, яка перебуває в безпорадному стані, або особи, яка страждає на психічний розлад, зокрема на недоумство, має вади розумового розвитку, а також вчинення злочину щодо малолітньої дитини або у присутності дитини;

13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Это то, что будет реально.
А сейчас им инкриминируют 115 статью, чтобы иметь возможность закрыть их в СИЗО, а то народ и ментов разорвет, и их начальство.
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"но стрелять в людном месте сговаривались" - да-да-да, ребенок был убит на детской площадке: "В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке." Источник: https://censor.net.ua/n3130408
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"делать из них фантастических монстров"

Да куда уж хуже то.
Хуже - это только если сговорились пойти именно детей пострелять, заранее.
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Зеля,народ ждет. Все хотят головы авака. Он некультурная обезъяна. Еще и стаканами швыряется ))
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Авакова уже давно пора турнуть и без этого случая
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Забудьте вы про отставку авакова! Он самый лучший министр, уже сказали же. Да и победу на выборах он должен обеспечить "слуге народа"...
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Толку от этих петиции не больше чем от коментов на цензоре)
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Жесть "кваліфікація" яка змова, який умисел?
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...
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Цензор вроде уважаемый ресурс, но где редакционная политика? Запомните, что все, что с приставкой ГУНП это старая милиция-райотделы, следаки и т.д., которые теперь иминуются "полиция". А "патрульная полиция" совсем другая история. Мальчику это не поможет конечно. Но общий негатив должен быть напраален правильно. Аваков ((( его честь давно залита жаждой бабок. Нормальный мужик в нормальной стране давно бы подал в отставку. Тот нагнул руководство области, а сам дальше бабки гребет от ментовского крышевания
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На пятаки порубить сцыкливых мразей. Сейчас будут сопли и слезы.
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Они что детвора из подворотни?!!! Это полицейские и при погонах.Пусть хоть не во время службы они остаются правоохоронцями!!! И им обоим как минимум 4 статьи вешать нужно! Выкористання вогнепальної зброї в стані алкогольного сп'яніння! Порушення мер безпкки,незареєстрована зброя,и еще до этого добавить что это полицмейстеры,и летальный исход.Их порвать на куски мало.Один олень решил пострелять а другой его поддержал! Нет здесь смягчающих,типо характеристика,малолетние дети,бабушка инвалид!!
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"действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".Источник: https://censor.net.ua/n3130408

Обвинение заранее вынесено таким...что адвокаты разобьют его в пух и прах.....
Останется только хулиганство.....
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На жаль, попередник практично вірно кваліфікував данний злочин.
Максимум ще можна пришити службове підроблення... (Історія з впав вдарився головою об камінь), пару статтей з адмін кодексу про розпиття спиртних, також 263кку.

Суспільний резонанс на сьогодні не дає цього зробити... Але чисто з юридичної точки зору при залишенні діючої кваліфікації - справа розвалена.
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ну вот для чего умышленное убийство? Чтобы посыпалось в суде?
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Там отягчающего - в состоянии алкогольного опьянения достаточно, чтобы посадить от 13 лет и выше...
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Там невірна кваліфікація... І цього достатньо, що б розвалити справу. А не впаяти по 13 років. )
І вийдуть вони по закону савченко так і не побувавши в тюрмі. Прямо зі слідчого ізолятора через декілька років.
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Не путай ч1 ст 115 з кваліфікуючими ознаками ч2 пп... і про вчинення злочину з метою приховати інший злочин (а саме вбивство дитини) я про камінь і впав...(службове підроблення).
Попередня це було б ч1 ст 115. Все. Далі потрібно бачити документи...
А у нас каша ...
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Я и вообще для лиц с погонами должны быть требуналы а не гражданские суды! Они им хулиганство пришивают! А потом по примерному поведению выпустят.В двое стреляли? Были действующими полицейскими.Ну так и по полной программе так чтоб у других с погонами на плечах,страшно было подумать что то чудить или темболее стволом мотылять.
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Це патрульний - старший сержант Петровець, 1977 року народження та інспектор водної поліції - лейтенант Приходько, 1988 року народження.
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Вот бы еще статью за вождение в пьяном виде поменяли! Сел за руль пьяный - покушение на убийство. Нарушил при этом ПДД - с отягчающими,смертьондного или нескольких человек - предумышленное.
Здесь по пьянке одного ребенка убили 2м мудакам - предумышоенное,а по пьяни мажер сел за руль - убил семью из 4 человек, ДВОЕ детей .....
Могут "отмазать".а могут условно.
Это справедливо? Какова вероятность появления ребенка на линии огня или рикошета?!
И какова вероятность убийства авто под управлением пьяного? См.статистику.
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Ты серьезно про "линию огня, возле жилого дома без всякой нужды там стрелять?
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В закрытом дворе по непробиваемой стенке. Исключив рикошет.
Возле жилых домов,школ есть тиры/стрельбища,где стреляют ТРЕЗВЫЕ.
"без всякой нужды там стрелять?"-такая же нужда как и садиться пьяным за руль. Только послествия тяжелее.
За секунду убить 5 человек,из них 2 детей + 3 остались инвалидами- это никакое пулевое оружие не сможет.
Причем никто не виноват! О как бывает.
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Не буду утверждать что я прав. Но мое мнение в данном и вообще в подобных вопросах таково. Если фигурант дела , будь оно криминальное, уголовное , административное и т. д, должно иметь дополнительные критерии. А именно, если фигурант является уполномоченным властью, будь то гос. чиновник, депутат, военный, полицейский ( т. е. представляет собой власть государства) то срок назначаемый судом автоматически увеличивается с коэффициентом 1,5, если же совершенно действие в нетрезвом состоянии то коэффициент 2,0. ( пример ,за совершенное преступление суд назначает 7 лет, если фигурант обличен властью или погонами, получает автоматом 10,5 , если в нетрезвом состоянии 21 год " как с куста". И пусть те кто не могут себя контролировать или те кто рвутся к власти , погонам, статусу учитывают этот нюанс. Но такого не будет ( потому что в эту категорию попадают ведь и судьи и прокуроры и т. д и у них у всех действует "корпоративная солидарность", ну так как у медиков ( вы много видели осужденных медиков, наверное столько же сколько судей, прокуроров, депутатов, полицейских и дальше по списку)
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бухари? да. Аваки зажравшиеся? да. Но умышленное убийство... простите, но луценко реально урод хуже аваковской мусорятины бухой. Квалифицировать как умысел это свка верх ***********, а мусоров прикроют таки за эту статью... Закон для луценко говно, главное пиарчик.
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Ну, в году так 1963 при совдепии, в городе Шостка менты убили ребенка.
После похорон народ двинул на райотдел, выловили всех ментов и повесили на центральной площади рядом с памятником Ленину
Райотдел сожгли, объявили всеобщую забастовку
Инцидент замяли после переговоров и всеобщей амнистии.
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Есть только краткое упоминание в статье о более серьезных инцидентах, типа Новочеркасск.
Мне рассказывал один старожил города, а в 90-х в Киеве со мной работал один спасшийся мент, который был за городом в тот день.
Полностью подтвердил и гнусявил что то типа - это малое гавно посмело неуважительно говорить с представителями власти.
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Есть много различных свидетельств людей,в большинстве уже умерших,которые просто не сохраняються,а мифы живут дальше.
Хорошмй пример. Пчему "Вермахт" зайдя в ссср называл "руские свиньи"?
Миф известен еще из сов.учебников и литературы. А настояшая причина скрываеться и сейчас,известна в ФРГ но табу.
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А еще наступали шеренгами немецкие автоматчики с закатанными по локоть рукавами
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Ответа НЕ знаете. Исторические факты - это не кино.
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что то не могу найти про этот случай в интернете о том как в 1963 году народ в Шотске вешал милицию
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А у вас есть доступ в закрытые архивы КГБ 1963Г.?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд обирає запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
 
 
 
 
 
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