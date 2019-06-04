 НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала вдосконалити систему покладання спеціальних обов’язків із забезпечення доступної ціни електричної енергії для побутових споживачів на новому енергоринку, який буде запущено 1 липня 2019 року. Це дозволить залишити незмінними тарифи для побутових споживачів та стримати зростання тарифів для промислових споживачів. Про це йдеться в офіційному листі НКРЕКУ на адресу Кабінету Міністрів України, пише Обозреватель.

У листі регулятора поточна модель ПСО може призвести до додаткового фінансового навантаження на ринок, відповідно, її необхідно вдосконалити.

"НКРЕКП надає пропозиції стосовно питання покладання на учасників ринку спеціальних обов’язків, а саме: 1. продаж не менше 80% електроенергії, виробленої АЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною; 2. продаж не менше 50% електроенергії, виробленої ГЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною; 3. закупівля постачальниками універсальних послуг на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії; 4. закупівля операторами мереж (ОСП та ОСР) на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу/розподіл; 5. зобов'язати АЕС замовляти у ПУП та оплачувати послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів", - йдеться у листі.

Як зазначає НКРЕКП, такий підхід дозволить забезпечити стабільний обсяг електроенергії для потреб населення за доступними цінами. "Зазначене дозволить знизити додатковий прибуток АЕС та, відповідно, знизити навантаження на учасників ринку та середньозважену ціну електричної енергії, застосувати однакові ціни на електронних аукціонах для всіх учасників ринку незалежно від цілей постачання, що унеможливлює потенційне зловживання на різниці в цінах, забезпечити отримувати АЕС та ГЕС прогнозований та стабільний грошовий потік. Також це забезпечить зменшення рівнів тарифів ОСП та ОСР, що, у свою чергу, зменшить обсяг PSO за рахунок різниці між ціною закупівлі електричної енергії та кінцевою ціною для населення", - пише Регулятор.

Після затвердження відповідної моделі Регулятор зможе обрахувати цінові обмеження на різних сегментах ринку, що дозволить не допустити зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів після запровадження нового ринку електричної енергії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України на наступному засіданні в середу 5 червня ухвалить усі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня. За словами Гройсмана, важливим є те, щоб під час запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.

Після засідання РНБО минулого тижня Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що незалежно від дати запровадження ринку електроенергії уряд може забезпечити стабільність тарифів.





