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 НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики

НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування тарифів на новому ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала вдосконалити систему покладання спеціальних обов’язків із забезпечення доступної ціни електричної енергії для побутових споживачів на новому енергоринку, який буде запущено 1 липня 2019 року. Це дозволить залишити незмінними тарифи для побутових споживачів та стримати зростання тарифів для промислових споживачів. Про це йдеться в офіційному листі НКРЕКУ на адресу Кабінету Міністрів України, пише Обозреватель.

У листі регулятора поточна модель ПСО може призвести до додаткового фінансового навантаження на ринок, відповідно, її необхідно вдосконалити.

"НКРЕКП надає пропозиції стосовно питання покладання на учасників ринку спеціальних обов’язків, а саме: 1. продаж не менше 80% електроенергії, виробленої АЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною; 2. продаж не менше 50% електроенергії, виробленої ГЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною; 3. закупівля постачальниками універсальних послуг на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії; 4. закупівля операторами мереж (ОСП та ОСР) на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу/розподіл; 5. зобов'язати АЕС замовляти у ПУП та оплачувати послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів", - йдеться у листі.

Як зазначає НКРЕКП, такий підхід дозволить забезпечити стабільний обсяг електроенергії для потреб населення за доступними цінами. "Зазначене дозволить знизити додатковий прибуток АЕС та, відповідно, знизити навантаження на учасників ринку та середньозважену ціну електричної енергії, застосувати однакові ціни на електронних аукціонах для всіх учасників ринку незалежно від цілей постачання, що унеможливлює потенційне зловживання на різниці в цінах, забезпечити отримувати АЕС та ГЕС прогнозований та стабільний грошовий потік. Також це забезпечить зменшення рівнів тарифів ОСП та ОСР, що, у свою чергу, зменшить обсяг PSO за рахунок різниці між ціною закупівлі електричної енергії та кінцевою ціною для населення", - пише Регулятор.

Після затвердження відповідної моделі Регулятор зможе обрахувати цінові обмеження на різних сегментах ринку, що дозволить не допустити зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів після запровадження нового ринку електричної енергії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України на наступному засіданні в середу 5 червня ухвалить усі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня. За словами Гройсмана, важливим є те, щоб під час запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.

Після засідання РНБО минулого тижня Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що незалежно від дати запровадження ринку електроенергії уряд може забезпечити стабільність тарифів.

НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики 01
НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики 02
НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130404
 
 
 Топ коментарі
 
НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики - Цензор.НЕТ 7121
а шо там про модель сдерживания своей зарплаты?
порохосвиньи ничего не говорят?
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так це шо ахметці не дадуть бабло загрібати тим бульдозером, на якому пап в'їхав на преза?!
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Тоесть цены на свет попрут вверх. А Гнойсман с Ахметовым будут их как бы сдерживать как сдерживали цены на газ НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики - Цензор.НЕТ 7214
А может пошли бы вы на ****Израиль со своими рынками електроенергии. И верните назад Обленерго и Електростанции государству НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики - Цензор.НЕТ 8098
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І Ахметов трішки консультував, щоб народ не постраждав.
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доступные цены и модель это когда сам потребитель выберет из списка поставщиков сам кого хочет и получит компенсацию за недобранный лимит и акцию на 2000грн.
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Можете выбирать:
"После кораблекрушения на необитаемый остров выбрались хохол и еврей. Каждый спас самое ценное. Еврей - ящик с золотом, хохол - мешок с салом. Сидят, оклемались. Хохол отрезает себе сало. Еврей просит и себе кусок.
Хохол говорит - Ну, так неинтересно. Чего мы сидим, молчим. Давай рыночек организуем.
Еврей- Хорошо. Подходит к хохлу и спрашивает - Почем сало?
Хохол - Кило, ящик золота.
Еврей - Ты ох-ел?
Хохол - А ты не торопись. Походи по рынку. Поторгуйся."
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Цены на энерго ресурсы во всем мире пошли вниз...а у нас разрабатывают заходы по здерживанию цен!!!
Страна парадокс!!!!))))
Если не ошибаюсь...у нас энергогенерация самая дорогая в ЕВРОПЕ!!!
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так це шо ахметці не дадуть бабло загрібати тим бульдозером, на якому пап в'їхав на преза?!
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Часть активов Рината перейдет временно к Игрь Валеричу...
Таковы реалии укр политики...
А нищеброды будут платитб все больше и больше...
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і не кажіть - ринок на 150%, все саме) регулюється!
і бабло в офшори самі пливуть... НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики - Цензор.НЕТ 4730
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А Ринат знает об этом? Бу-га-га.
Не неси жуйню хрякоботина.
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Сам только что придумал? Свинка Пепа перед уходом все лучшее отдал Ахметову чтобы Бене осталась вызженная земля. Так что не звезди.
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НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики - Цензор.НЕТ 7121
а шо там про модель сдерживания своей зарплаты?
порохосвиньи ничего не говорят?
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Тоесть цены на свет попрут вверх. А Гнойсман с Ахметовым будут их как бы сдерживать как сдерживали цены на газ НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики - Цензор.НЕТ 7214
А может пошли бы вы на ****Израиль со своими рынками електроенергии. И верните назад Обленерго и Електростанции государству НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики - Цензор.НЕТ 8098
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- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Непонятно, Зе сказал, что тарифы снизятся.... Какая модель, а, зебилы???
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НКРЭКУ это та контора , которая освятила Ротердам++, и теперь пишет, что может сдерживать цену на электричество. Не верю (с)
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Це не стримування цін, а навпаки їх підвищення і подовження дерібану державних підприємств на користь приватного ДТЕК. Зараз 1 квт*ч Енергоринок купуе у АЕС в 4 рази дорожче ніж у ДТЕК (~50 коп проти ~ 2 грн). Так замість того, щоб ринок навів порядок в цьому безпределі і залишив ДТЕК тільки ту долю, яку вона економічно заслуговує (вирівнювання дизбалансу суточного енергоспоживання), державні підприємства продовжують грабуватись, безпека АЕС занепадати, а прогрес повністю зупинений.

Бо тих грошей, які залишаються у Енерговтому, не вистачає не тільки на будівництво нових енергоблоків, а і збереження статус-кво старих, які вже практично ВСІ вичерпали свій ресурс і зараз всіма засобами продовжують термін їх експлуатації поверх нормативного. Що це означає, думаю, не треба зайвий раз говорити
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Напоследок решили организовать себе еще одну кормушку.
Когда вы нажретесь???
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