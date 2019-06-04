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Все про:ВР (4900) імпічмент (64) самоуправління (24) сільське господарство (94)

 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії

Верховна Рада планує 4 червня розпочати розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачені положення щодо впровадження процедури імпічменту Президента.

Про це йдеться в порядку денному сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідний законопроєкт №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" група народних депутатів, серед яких — голова ВР Андрій Парубій, зареєстрували в Раді ще в листопаді 2014 року. У першому читанні депутати ухвалили цей документ 25 квітня 2019 року. При підготовці до другого читання профільний комітет отримав понад 1600 поправок до законопроєкту. Загалом цей документ має на меті законодавчо врегулювати повноваження ВР щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

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Так, підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються. У другому читанні парламентарії планують розпочати розгляд цього проєкту 16-м питанням у вівторок.

Як прогнозував спікер, на ухвалення його як закону Рада має вийти у четвер, 6 червня. При цьому першим питанням 4 червня передбачається звершення розгляду трьох законопроєктів про сільськогосподарську кооперацію та ухвалення одного з них за основу. Далі Рада планує розглянути законодавчі ініціативи щодо безпеки дорожнього руху. Зокрема, перше читання має пройти проєкт закону №10131 "Про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами)". Ним пропонується збільшити штраф за відповідні порушення з 51 гривні до 510 грн. Після цього заплановано розгляд блоку питань місцевого самоврядування.

До того ж, ВР планує включити до порядку денного сесії законопроєкт №10318 "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про ринок електричної енергії", який передбачає відтермінування запуску ринку електричної енергії до 1 жовтня, та два альтернативних йому.

До порядку денного має бути включений президентський проєкт закону №10340 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)".

Також читайте: Усі внесені Зеленським законопроєкти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій

Окремим блоком наприкінці засідання у вівторок ВР розгляне низку проєктів постанов щодо перейменування населених пунктів Івано-Франківської, Волинської, Вінницької, Київської, Львівської, Полтавської та Харківської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130401
 
 
 Топ коментарі
 
Проголосуйте сразу за импичмент зеленского Рада сегодня рассмотрит законопроекты об импичменте и временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 3792 пока он делов не наделал
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Чому Закон про Імпічмент саботувався 5 років

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 1483
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Ніяк бідолашні не напрацюються. Їм баксів не треба - роботу давай.
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Проголосуйте сразу за импичмент зеленского Рада сегодня рассмотрит законопроекты об импичменте и временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 3792 пока он делов не наделал
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это должны были сделать на первом заседании, но увы кошелек и амбиции не равнозначны....
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Сначала пусть закон примут с кучей поправок. По законопроекту хрен его скинешь. Хитросделаный Зелемойский подал еще более хитросделанный закончик. А когда примут, то и принять во внимание народную петицию о импичменте Зели. Голос народа свое мнение сказал, учитывайте!
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а как там 25000 за импичмент президент рассмотрел или только поменял слова синонимы?
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А чому вас той імпічмент не турбував 28 років, а тепер так припекло.Чи якщо не буде в Україні імпічмента то німеччина знов розділиться навпіл чи відмовиться від північного потоку?
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вы не иронизируйте по поводу развала или потока ибо все ваши шаги на сегодня и есть мнением Европы и вашим будущим с ней...
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Ївропа вже допомагла озабоченностями і збирається знов прийняти в пасе окупантів.Тож від ваших обеспокоєностей і озабоченностей нам ні холдно ні жарко. Якби не штати то по вашій європі вже б давно ***** в хокей грав і на стєрхах літав.
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Якщо депутани і приймуть закон про імпічмент, потрібно щоб його підписав президент. Або потрібно 300 голосів, що подолати вето президента. А депутани то в округах.
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На яких підставах?
Тільки тому, що тобі щось не подобається?
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Хотите новых людей в Раде? Снимите неприкасаемость, иначе вернутся 80% старых.
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они хотят новых людей в этом свинарнике? серьезно?
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вчера подумалось-на кону встреча президента Украины с Европой. Кто будет говорить и что-Узеленского или суфлер Богдан? Ведь не секрет, что немцы считают Зеленского необразованным и недалеким и неполитиком….
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Усі німці так вважають, чи тільки 25 відсотків? Рада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 9550
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значит вы слушаете только каналы от Зе, а другие просто не для вас. Как там гривня? падает? Пенсии 500 евро и конечно же учителя получили зарплату эквиваленте 4000 дол.А что думают немцы было у вас на ТВ. И о конкурсах и о назначениях друзей и о опыте....
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Ви не відповіли на моє питання.
Тільки бла-бла-бла.
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Это было на украинских сми и ТВ, так что я ответила.
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"Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!" (с)Рада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 5773
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Якби ще те Нато і ЄС нас вибрало... А то більшість членів цих поважних інституцій бояться наших проблем і відсталості як чорт ладану.
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Чому Закон про Імпічмент саботувався 5 років


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А коли будуть знімати недоторканість суки?
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А неприкосновенность с себя любимых слабо убрать.
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Парашенко зассал про импичмент. Зачем импичмент преступнику ? ))
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деПутаны, имейте же совесть!
- А что, по-твоему, мы с ней делаем?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії
 
 
 
 
 
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