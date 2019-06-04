 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель

Мендель запитали, як вибудовуватиме відносини з пресою Адміністрація Президента Володимира Зеленського, враховуючи, що під час президентства колишнього глави держави Петра Порошенка "склалися такі взаємини із засобами масової інформації, коли деяких журналістів називали "агентами Кремля", а з іншими спілкувалися на зручні президенту теми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я теж була "агентом Кремля" на колишній своїй роботі. Я маю на увазі, що я теж була в цій шкурі, коли мене називали "агентом Кремля"", - відповіла Мендель.

Вона зазначила, що буде додатковим елементом комунікації Зеленського з пресою.

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"У нас є велика комунікаційна команда, є я як додаткове джерело і є президент, який ніколи не відмовляє в коментарях. Про "агентів Кремля" я нічого не можу сказати", - додала Мендель.