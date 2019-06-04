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Все про:Адміністрація_Президента (452) Зеленський (1558) Мендель (1)

 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель 3 червня на брифінгу в Києві заявила, що її на колишній роботі називали "агентом Кремля".

Мендель запитали, як вибудовуватиме відносини з пресою Адміністрація Президента Володимира Зеленського, враховуючи, що під час президентства колишнього глави держави Петра Порошенка "склалися такі взаємини із засобами масової інформації, коли деяких журналістів називали "агентами Кремля", а з іншими спілкувалися на зручні президенту теми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я теж була "агентом Кремля" на колишній своїй роботі. Я маю на увазі, що я теж була в цій шкурі, коли мене називали "агентом Кремля"", - відповіла Мендель.

Вона зазначила, що буде додатковим елементом комунікації Зеленського з пресою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років

"У нас є велика комунікаційна команда, є я як додаткове джерело і є президент, який ніколи не відмовляє в коментарях. Про "агентів Кремля" я нічого не можу сказати", - додала Мендель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130399
 
   
 Топ коментарі
 
Собственно, и осталась.
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Судя по последним выстурлениям шиферов и др. Зекоманды, даже не сомневаюсь...
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Лажа с интера, уже бы сразу скабееву назначили, зачем эти полумеры?
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То есть украинцы-алкоголики,научи и бездари?Хотя 73% наводят на грустную мысль.
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а я співробітником СБУ, прохоботкою, "смотрящєю"реформаторкою тощо. Так то ваша робота?
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я так понял, при петрусе каждый второй, а перед выборами 7 из 10 человек стали огендами кремля))
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Даю пояснения баранам, вся эта катавасия с агентами ******* началась сразу после аннексии Крыма и развязанной рф войны на Донбассе!
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Все агенты Кремля сейчас на Прямом канале. Там собрались засланные кремлем на подмогу Лолите Гена "Польский" и Киселев-2, плюс молодящийся Вересень с двумя кривоногими шлюхами. Еще там ошивается жирный блогер Андрюша "Полтава" и куча мудаков на подтанцовке. С такой командой пенсионеров Петушенко нельзя было не пролететь фанерой на выборах. Мендель зачетная девочка.
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Корупция - Стой !!!! Раз-два ... На первый второй расщитайсь !
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а, да. час назад видел сбу-шников на кугуарах. коррупцию по городу гоняли...
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А де завдання зупинити дощі?
Це неповага до населення, що потерпає від повеней!
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-Куме, а знаєте, як українці називають телеканал "Прямий"?
- А як?
- Петрусин кінозал!!!
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А как называют Г + Г ? Черт сдуру сам дал ответ
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мнение 3% отбросов общества мало кого интересует
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ты думаешь, шо вы и ваши адепты ,через два месяца даже в парламент не пройдут - судя по поступкам и действиям его окружения - так и будет - согласен
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По ходу порохоботам проплатили до парламентских выборов.
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Не пойняв? По твоїм словам і по словам твоїх однодумців, порохоботи мали закінчитися спочатку 21 квітня, потім 20 травня... Шо трапилось?
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Та ми ж зелеботiв тра***м.Так i розмножуемось.
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язиком в дупу хібо що ти тра....ш
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Пан розумiеться у збоченнях ? Тодi вам на ресурс назва якого закiнчуеться (не реклама) .....hub. I bude вам радicть.Щасти.
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Я не в теме , но походу зеля в бабах да и в политике как свинья в апельсинах, короче шкура какае то , да еще и кремлевская фии
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"Новые" лица:

Кумівства не буде: К Зеленскому на Киевщине присоединился кум Пшонки

В промосковской партии "Слуга Народа" завершилось формирование списка кандидатов на мажоритарные округа в Киевской области, представлять политическую силу на 98 избирательном округе (Борисполь) будет скандальный нардеп Сергей Мищенко. Об этом сообщает "Антикор".

О Мищенко известно, в частности, что на выборах 2012 года он обещал освободить свой округ для Юлии Тимошенко когда та выйдет из заключения.
Сергей Мищенко имеет тесные связи с беглой командой Януковича и является кумом экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Усиление позиций Мищенко связывают с его юридическими заслугами в отстаивании интересов прежних собственников Приватбанка.

Геращенко у Мінську замінить людина режиму Януковича Лутковська*. Бо послідовні, "нові" ж обличчя

Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську. Цю інформацію Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.

Подробиці тут: Валерия Лутковская. «Карманная» омбудсменша
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Чюдо в перьях, потому тебя и взяли на эту должность, что вата ватная Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3157
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у нас тоже там не дураки...перевербовали
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У кремля бывших агентов не бывает, так что опять мимо лузы прикол, Сарочка. Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4007
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А кому нужно лично мнение этой говорящей головы..?? Твое дело дефачка...сложить разорванные мысли чувака с ксивой презЕдента в осмысленное предложение...выйти и сказать его ртом.... и всЕ....а собственные свои мысли держи при себе.....
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Тебя это тоже касается ))
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Я не являюсь выносной говорящей головой чувак с ксивой презЕдента.....
Я говорю только за себя....
Так что ты пукнул в лужу...
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Не бреши. Ты известный порохобот на оплате. Так шо мнения не имеешь.
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Да ты шо..?? Это ты в своих влажных мечтах увидел...ил в своем бреду узнал??
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Не стесняюсь спросить, девушка имеет родственные связи с ученым-генетиком Менделем? Вопрос риторический...
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девушка наверное - а ты со свином? Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 328 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 328
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Та нє, то дєвушка із нашей(!) синагоги.
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Назови украинцев фашистами.А неугодных - агентами.И быдло поверит. Не глядя на дела.
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ну и в чём он не прав Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1724 или ты поклонник петушария Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1724
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Ярко! Присоединяюсь! Зачем полумеры!!! Скабеева это самое то!!! Ну то что надо Перзиденту коломойскому, ой извините Зеленскому!!!
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А чё? -- Нормальный повод для гордости молодых функционеров.
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...молодой команды свеженького президента Украины.
Показательно.
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Огент ******* , значит из компашки зрадофило-фсёпрапальщиков . Порохвсепакрав Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1175 .!! Ясненько .. Оно и понятно ,, Вова абы кого к себе не взял бы .
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не - он просто великарашен - воруй торгуй

есть серваки и кресла
я хозяин вся страна Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4742 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4742
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Вот так вот украинцы в очередной раз просрут свою независимость?
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не надо про всех - виликорошения не украинцы Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4944 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4944
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Вот казалось бы, после ухода в прошлое партии регионов в Украине больше не останется пророссийских сил, ан нет, появились последыши ихние зебилы.
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Уродливый гибрид, который вовремя не абортировали((((
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Я вже сотню раз запитував вас всіх - ви не задумувалися, чому після революції гідності УКРАЇНСЬКОГО народу, до влади в Україні прийшли ЖИДИ?????!!!
Якщо не знаєте чи знаєте та мовчите, то скажу я. Коли вороги хочуть знищити державу сусіда вони завжди для цього використовують ворів, корупціонерів та ЖИДІВ!
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Интересно: как долго провисит тут эта реплика?
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Я знаю що не довго. Але від того її правдивість та реальність не зменшиться.
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Дурість повна! Подивіться навкруги - пів країни дебілконутими стали! І це не жиди, не цигани, не кавказці і не чухонці з Кацапіїї. Українці! І що значить до влади "ПРИЙШЛИ"? Їх чехи вибрали, чи португальці?
Не знаю, може Чорнобиль став на мізки діяти....
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А ти що думаєш що в країнах з таким низьким рівнем соціальної свідомості та примітивними інкстинтами до влади приходять через чесні вибори, а не через зубожіння та маніпуляції зубожілими. Я тобі більше скажу, тут не половина дибілів , а 95% і їх такими робили десятиліттями вороги. Я колись на одній співбесіді з жидом, в компанію якого думав піти працювати, сказав красти це зло, корупція це знищення держави, а він так дивиться і з ухмилкою каже, ви що комуніст???? Я думаю, а ти що дибіл чи ворог? Так я слава Богу туди не потрапив.
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Саме гірше у нашій ситуації - шукати етнічних ворогів в країні, вірити у казки про швидкі та прості рішення, у те, що погеноцидим жидів, поділимо у шаріковському стилі майно олігархів - і ось воно, щастя! І за що ви так ображаєие українців - купка іудеїв робить з багатомільйонною нацією що заманеться?
Подивіться на сусідів - нас може вивести у люди не антисемітизм, і ось такі пустопоржні понти, а важка, наполеглива і методична праця з деякими обмеженнями, про які треба чесно говорити. Коротше, - не зайсайтесь муйнею, Едік....
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канал к+к 2к+2к йассувтиви, новый стб кому принадлежит ???
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Да ты уже успела за один день пребывания на должности на3,14здеть про Харьков и Жукова такого, что только неадекват не будет считать тебя "агентом"
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дайте порохоботам за шнурки цеголко подержаться - пусть по ананируют по ностальгируют )))))))))))) Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5371
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Родственница димы плюшевого...премьера паРаши.... Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3198
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Похоже "родственница " министра культуры лнр . Фотки обеих с окружной . Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4267 .
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Бумажного стаканчика с кофе из ларька не хватает (вариант - бутылки пива).
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Я тоже была "агентом Кремля" - зачем кавычки?
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За-команда ,***** обсирала Україну,так само як її зе-шеф.
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На "интере" других не держат...
так что ты и осталась агентом кремля...(
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А какая настоящая фамилия Медведева?
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эта ************, на Интере, гадила на Украину.....

Господи, у клоуна вообще мозги есть???

Зебилы, Вы этого хотели??? Рузького реванша? Вы получили это.
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Хахли, у вас залишається єдиний вихід - знайти між собою спільну мову і створити свою політичну структуру, яка стане інструментом здобуття вами влади у цій країні. Ви вже робили ставку на перефарбовану партноменклатуру і гебешну агентуру, на патріотичних злодіїв і представників богообраного народу, на олігархат і мафію - все марно. Результат - зеро, а все через те, що ви ліниві і нерішучі. Єдине, чого ви добилися, це розуміння того, що попри те, що ви розмовляєте різними мовами, є щось важливіше, в чому ви єдині. Якщо ви не використаєте цю обставину - гріш вам ціна, так і залишитеся хахлами, замість того, щоб стати українцями.
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Продублюю правду, а то бачу, що її не *******. а даремно!Хахли, у вас залишається єдиний вихід - знайти між собою спільну мову і створити свою політичну структуру, яка стане інструментом здобуття вами влади у цій країні. Ви вже робили ставку на перефарбовану партноменклатуру і гебешну агентуру, на патріотичних злодіїв і представників богообраного народу, на олігархат і мафію - все марно. Результат - зеро, а все через те, що ви ліниві і нерішучі. Єдине, чого ви добилися, це розуміння того, що попри те, що ви розмовляєте різними мовами, є щось важливіше, в чому ви єдині. Якщо ви не використаєте цю обставину - гріш вам ціна, так і залишитеся хахлами, замість того, щоб стати українцями.
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Не льсти себе
Единственное чем ты была - жертвой виртуального домогательства от неизвестного мужчины.
Теперь стала отверстием через которое Зеленский будет выливать свою ложь.
Не знаем даже что лучше .
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Да кстати, курить вредно. Глотать колеса, тоже

Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 963
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она эту ложь будет старательно высасывать.
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Последние достижения свинарчуков и

к а г а л а . Правда жизни .

Сверхсовременный разведывательный кораб ВМФ Украины на базе рыболовного сейнера .
Наверное для

маскировки систем РЭБ.Так и воюем уже 5 лет .
Гибридной техникой -
только потери Героев настоящие.Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3861
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Зеленский никогда не отказывает в комменатриях - ШУТКА ДНЯ)))))))))))))


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если бы всем, кого банда Петруся назвала агентами кремля, кремляди платили бы хотя бы по $500 в месяц, то бюджет мордовии уже лопнул бы...
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Он уже лопнул. И по 500 не платят. Ей красная цена 60
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Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", - удивила Мендель. А кто в новой антиукраинской власти украинофобов команде ЗЕбилов кроме Мундель не агент Кремля . Бывшие враги Украины бандиты экск- рыгоАналы своры сбежавшего ЗЕКА теперь все сидят в АП. И только и слышно от них: мир- капитуляцию,уничтожение украинского языка, приостановка декоммунизацию ...Трудно не назвать такие преступные высказывание новой высшей властью как антикраинские и прокремлёвские, а значит сказанные "агентами Кремля"
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К сожалению у нас в стране есть прошарок маргиналов для которых все кто против их дорогого товарища поросченько есть не иначе как агенты кремля, малоросы и просто дебилы. Слава Богу их только 25% от общего кол-ва населения.
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самые откровенные в своей мерзости имбецилы и дорвавшиеся до власти подонки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель
 
 
 
 
 
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