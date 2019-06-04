 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель

Мендель запитали, як вибудовуватиме відносини з пресою Адміністрація Президента Володимира Зеленського, враховуючи, що під час президентства колишнього глави держави Петра Порошенка "склалися такі взаємини із засобами масової інформації, коли деяких журналістів називали "агентами Кремля", а з іншими спілкувалися на зручні президенту теми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я теж була "агентом Кремля" на колишній своїй роботі. Я маю на увазі, що я теж була в цій шкурі, коли мене називали "агентом Кремля"", - відповіла Мендель.
Вона зазначила, що буде додатковим елементом комунікації Зеленського з пресою.
"У нас є велика комунікаційна команда, є я як додаткове джерело і є президент, який ніколи не відмовляє в коментарях. Про "агентів Кремля" я нічого не можу сказати", - додала Мендель.
Це неповага до населення, що потерпає від повеней!
- А як?
- Петрусин кінозал!!!
Кумівства не буде: К Зеленскому на Киевщине присоединился кум Пшонки
В промосковской партии "Слуга Народа" завершилось формирование списка кандидатов на мажоритарные округа в Киевской области, представлять политическую силу на 98 избирательном округе (Борисполь) будет скандальный нардеп Сергей Мищенко. Об этом сообщает "Антикор".
О Мищенко известно, в частности, что на выборах 2012 года он обещал освободить свой округ для Юлии Тимошенко когда та выйдет из заключения.
Сергей Мищенко имеет тесные связи с беглой командой Януковича и является кумом экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Усиление позиций Мищенко связывают с его юридическими заслугами в отстаивании интересов прежних собственников Приватбанка.
Геращенко у Мінську замінить людина режиму Януковича Лутковська*. Бо послідовні, "нові" ж обличчя
Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську. Цю інформацію Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.
Подробиці тут: Валерия Лутковская. «Карманная» омбудсменша
Я говорю только за себя....
Так что ты пукнул в лужу...
Показательно.
есть серваки и кресла
я хозяин вся страна
Якщо не знаєте чи знаєте та мовчите, то скажу я. Коли вороги хочуть знищити державу сусіда вони завжди для цього використовують ворів, корупціонерів та ЖИДІВ!
Не знаю, може Чорнобиль став на мізки діяти....
Подивіться на сусідів - нас може вивести у люди не антисемітизм, і ось такі пустопоржні понти, а важка, наполеглива і методична праця з деякими обмеженнями, про які треба чесно говорити. Коротше, - не зайсайтесь муйнею, Едік....
по ананируютпо ностальгируют ))))))))))))
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так что ты и осталась агентом кремля...(
Господи, у клоуна вообще мозги есть???
Зебилы, Вы этого хотели??? Рузького реванша? Вы получили это.
Единственное чем ты была - жертвой виртуального домогательства от неизвестного мужчины.
Теперь стала отверстием через которое Зеленский будет выливать свою ложь.
Не знаем даже что лучше .
к а г а л а . Правда жизни .
Сверхсовременный разведывательный кораб ВМФ Украины на базе рыболовного сейнера .
Наверное для
маскировки систем РЭБ.Так и воюем уже 5 лет .
Гибридной техникой -
только потери Героев настоящие.